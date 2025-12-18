Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.0 комментариев
Оперштаб Белгородской области сообщил о гибели раненого в 2024 году жителя
В октябре 2024 года обстрелу ВСУ подверглось село Ясные Зори Белгородского района, ранения получили 13 человек, 11 из них были госпитализированы. Двое мужчин находились в тяжелом состоянии, один из них пребывал под наблюдением врачей в течение года, рассказал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Вчера стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы во время обстрела села Ясные Зори 2 октября 2024 года. Всё это время он продолжал находиться в больнице», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, супруги 16 декабря получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори. При серии атак украинских FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области 17 декабря погиб местный житель, еще десять человек получили ранения.