  • Новость часаСилы ПВО сбили десятки дронов ВСУ над Крымом и Черным морем за три часа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»
    В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    3 комментария
    18 декабря 2025, 01:10 • Новости дня

    Оперштаб Белгородской области сообщил о гибели раненого в 2024 году жителя

    Tекст: Катерина Туманова

    В октябре 2024 года обстрелу ВСУ подверглось село Ясные Зори Белгородского района, ранения получили 13 человек, 11 из них были госпитализированы. Двое мужчин находились в тяжелом состоянии, один из них пребывал под наблюдением врачей в течение года, рассказал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

    «Вчера стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые травмы во время обстрела села Ясные Зори 2 октября 2024 года. Всё это время он продолжал находиться в больнице», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, супруги 16 декабря получили тяжелые ранения после атаки беспилотника по их автомобилю на трассе Устинка – Ясные Зори. При серии атак украинских FPV-дронов на населенные пункты Белгородской области 17 декабря  погиб местный житель, еще десять человек получили ранения.

    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (27)
    17 декабря 2025, 17:15 • Новости дня
    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе

    Шнуров стал самым дорогим артистом для новогоднего корпоратива

    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла в этом году 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Список цен на новогодние корпоративные выступления российских звезд опубликовал портал Super, передает «Московский комсомолец». По данным ресурса, за выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград» теперь потребуется заплатить 26,5 млн рублей, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее. Авторы отмечают, что такая сумма сделала Шнурова лидером по удорожанию среди артистов.

    Надежда Кадышева стала соседкой по рейтингу: она повысила свою цену более чем втрое – с 7 до 25 млн рублей. Третье место занимает Валерий Меладзе, чья концертная программа в этом году подорожала на 3 млн и стоит теперь 20 млн рублей.

    Не все звезды увеличивают цены. Дмитрий Нагиев снизил корпоративный гонорар с 10 до 7,1 млн рублей, а также уменьшили расценки Полина Гагарина, Клава Кока и Николай Басков. Самым неожиданным вариантом оказался рэпер Macan, который готов приехать на праздник за 15 млн рублей, несмотря на срочную службу.

    Самый доступный по стоимости вариант – концерт Прохора Шаляпина: за 1,5 млн рублей гость обещает не только музыкантские номера и юмор, но и советы по выживанию в предновогодней суете. В рейтинг также вошли Баста, Григорий Лепс, Анна Asti, Дима Билан, группа t.A.T.u., Ани Лорак и Сергей Лазарев.

    Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    Комментарии (23)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (3)
    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400

    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400 ради получения F-35

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 с целью улучшения отношений с США и получения доступа к истребителям F-35, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, передает РБК.

    Вопрос был поднят на встрече президентов в Ашхабаде 12 декабря. В Кремле, как отмечает агентство, информацию о подобном запросе категорически опровергли.

    По сведениям Bloomberg, подобные темы уже обсуждались между представителями обеих стран ранее. Турция рассчитывает, что отказ от российских С-400 поможет нормализовать отношения с Соединенными Штатами и приведет к снятию санкций против турецкой оборонной промышленности, а также откроет доступ к поставкам американских истребителей F-35.

    Один из высокопоставленных турецких дипломатов уже выразил уверенность, что ограничения будут сняты в следующем году. Источники агентства отмечают: Анкара надеется, что ее роль посредника между Москвой и Киевом вынудит Россию «отнестись более благосклонно» к инициативе Эрдогана.

    Турция также требует возмещения затрат за С-400, однако в окружении президента отмечают, что размеры этих расходов менее значимы по сравнению с перспективами для страны в рамках сотрудничества с союзниками по НАТО и улучшения отношений с Вашингтоном.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.

    Комментарии (12)
    17 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России

    Орбан: Вопрос о заблокированных российских активах не будет в повестке дня саммита ЕС

    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что идея конфискации замороженных активов России снята с повестки саммита в Брюсселе.

    Вопрос конфискации находящихся на Западе российских финансовых активов не будет рассматриваться на ближайшем саммите Европейского союза, передает ТАСС. Об этом заявил Виктор Орбан, выступая перед журналистами по прибытии в Брюссель, где 18-19 декабря состоится встреча лидеров стран ЕС.

    По его словам, Венгрия смогла добиться исключения данного вопроса с текущей повестки после предварительных переговоров. Орбан подчеркнул: «Венгрия одержала победу на переговорах перед саммитом ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня».

    Дискуссия вокруг использования или конфискации российских активов, замороженных в европейских странах, в последние месяцы была одним из ключевых вопросов между странами-членами Евросоюза. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на ближайшем саммите.

    Ранее Орбан в письме президенту Владимиру Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов. Венгерский премьер заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.

    Комментарии (5)
    17 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    Орбан в письме Путину поинтересовался реакцией России в случае конфискации активов
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что уточнил характер возможного ответа Москвы на конфискацию российских замороженных активов в Евросоюзе.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в письме президенту России задал вопрос о том, какой ответ последует от Москвы, если страны Евросоюза примут решение о конфискации российских финансовых активов, замороженных на Западе. Как пишет ТАСС, он отметил, что этот вопрос станет одним из главных на грядущем саммите ЕС в Брюсселе.

    Орбан подчеркнул, что недавно направил письмо Владимиру Путину, интересуясь, примет ли Россия во внимание, кто голосовал за изъятие активов.

    В ответе из Москвы говорилось, что при экспроприации Евросоюзом российских активов последует «решительный ответ с использованием всех инструментов международного права». Также отмечалось, что руководство России учтет позицию отдельных государств – членов Евросоюза по этому вопросу.

    Орбан заявил: «Мы, венгры, защитили себя, и мы ясно дали понять, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не поддержит изъятие замороженных золотовалютных резервов у России или любой другой страны».

    Он подчеркнул, что если Евросоюз примет решение о конфискации, Венгрия обратится с иском в Суд ЕС. По его словам, изъятие сотен миллиардов у государства всегда вызывает ответные действия, а саму меру он приравнял к объявлению войны.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    18 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан отказался от соблюдения принципа «лояльного сотрудничества» с Евросоюзом по вопросу замороженных российских активов.

    Венгерский премьер также заявил, что в случае оспаривания возможной конфискации российских активов российская сторона обязательно победит в суде, а это приведет к падению бельгийской экономики.

    Напомним, Евросоюз заморозил суверенные активы России на неопределенный срок и теперь не обязан продлевать санкции каждые полгода, а также не учитывает мнение Венгрии и Словакии, выступающих против поддержки Украины.


    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 17:40 • Новости дня
    Опубликованы первые кадры из серии «Простоквашино» с Путиным
    Опубликованы первые кадры из серии «Простоквашино» с Путиным
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина, которого изобразили вместе с классическими героями мультфраншизы.

    Кадры серии мультфильма «Простоквашино», в которую добавлен персонаж Путина, оказались в распоряжении РБК. Подлинность изображений изданию подтвердил источник на медиарынке.

    На кадре Путин изображен вместе со всеми ключевыми героями мультика – Дядей Федором, Котом Матроскиным, Шариком, Почтальоном Печкиным и другими персонажами.

    Ранее о появлении Путина в качестве героя «Простоквашино» на Петербургском международном экономическом форуме рассказывала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она объяснила, что такой шаг должен стать инструментом «мягкой силы» и поможет продвигать российскую культуру за рубежом.

    Подлинность кадра с изображением Путина подтвердили в киностудии «Союзмультфильм», передает ТАСС. «Да, кадр подлинный», – сказал собеседник агентства.

    Ранее Слащева рассказала о появлении идеи сделать Путина героем «Простоквашино».

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о деградации западной «цивилизованной» семьи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия после распада СССР не получила равных прав в западном сообществе, а представления о цивилизованности западной семьи оказались обманчивыми, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

    Путин отметил, что Москва ожидала стать равноправным членом западного сообщества, однако эти надежды не оправдались, передает РИА «Новости».

    «Сразу же после развала Советского Союза, тогда нам казалось, что мы быстро станем членами так называемой «цивилизованной» семьи европейских народов, «цивилизованной» западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная... Ничего подобного не произошло, мы не стали никакой равноправной частью этой семьи», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 17:35 • Новости дня
    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России

    Белоусов: В российские войска внедряется система «Свод»

    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России внедряет новую информационную систему «Свод» для объединения должностных лиц вооруженных сил в едином защищённом цифровом пространстве, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

    Белоусов сообщил: «Начали работу в этом направлении. В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищённом информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки», передает ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году группировка войск «Центр» успешно завершила этап опытно-боевой эксплуатации данной системы. К сентябрю 2026 года ведомство планирует поэтапно внедрить систему «Свод» во все группировки войск. Это позволит значительно повысить эффективность управления и взаимодействия подразделений.

    Ранее Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 19:56 • Новости дня
    Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер

    Комик Грачев озвучил Путина в «Простоквашино»

    Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Персонажа Владимира Путина в новом сезоне мультфильма «Простоквашино» озвучил комик Дмитрий Грачев из Comedy Club.

    Артист рассказал, что его участие в проекте действительно имело место, однако подробности сюжета предпочел не раскрывать, передает «Газета.Ru». «Могу ли я об этом говорить сейчас – честно, не уверен. Все-таки это сюрприз под Новый год», – сказал Грачев.

    По его словам, появление Владимира Путина в мультфильме будет полноценным, а не эпизодическим. Взаимодействие героя с жителями Простоквашино будет происходить без выделения кого-либо из персонажей. «Никого не выделяя, так скажем», – сказал комик.

    Напомним, в одной из новых серий мультфильма «Простоквашино» появился персонаж с внешностью президента России Владимира Путина.

    Комментарии (4)
    17 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство
    Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    Комплекс предназначен для поражения воздушных и космических целей и способен эффективно работать на высотах ближнего космоса, передает ТАСС. Как подчеркнул Белоусов, в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО.

    Кроме того, глава Минобороны сообщил о продолжающемся перевооружении Ракетных войск стратегического назначения на комплекс «Ярс». По его словам, в этом году ожидается постановка на боевое дежурство новейшего подвижного грунтового комплекса с ракетами средней дальности под названием «Орешник».

    В 2019 году ЗРС С-500 прошла финальные испытания.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 18:03 • Новости дня
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Северск, как подчеркнул Путин, был освобожден в сложнейшей обстановке, когда военным пришлось преодолевать мощную эшелонированную оборону противника, передает РИА «Новости».

    «В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск, значимый для нас русский город», – заявил глава государства во время церемонии награждения. Он особо подчеркнул, что блестящие воинские операции стали итогом слаженной работы командования Южного военного округа и проявленного личного мужества.

    По словам Путина, освобождение Северска – это не только результат решений командиров, но в первую очередь проявление огромного мужества и самоотверженности солдат и офицеров. Он отметил, что в ходе специальных операций были освобождены стратегически важные населенные пункты.

    Ранее Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Путин: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, глава государства подчеркнул приоритет дипломатического подхода, отметив, что Москва по-прежнему рассчитывает на возможность урегулировать конфликт путем переговоров, передает ТАСС.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы сделать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии, но если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО.

    В июне Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Путин заявлял, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

    Комментарии (6)
    17 декабря 2025, 10:31 • Новости дня
    Германия из-за санкций потеряла 73,5% экспорта в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экспорт германских товаров и услуг на российский рынок за девять месяцев текущего года сократился до 5,2 млрд евро, что составляет минус 73,5% по сравнению с 2021 годом.

    Германия столкнулась с серьезным спадом экспорта в Россию после введения санкций. По данным Евростата, страна потеряла более 70% поставок на российский рынок. За январь-сентябрь 2021 года объем экспорта составлял 19,6 млрд евро, а за аналогичный период нынешнего года – только 5,2 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Это означает, что ФРГ потеряла 73,5% своего экспорта на российском направлении. Если ранее Германия ежемесячно получала 2,3 млрд евро за свои товары и услуги на российском рынке, то сейчас этот показатель сократился до 584 млн евро.

    В пятницу глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи заявил, что прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов.

    В начале декабря в МИД РФ сообщили, что страны Европы за четыре года из-за введенных антироссийских санкций понесли совокупные экономические потери, достигшие 1,6 трлн евро.

    Ранее сообщалось, что в начале 2026 года Еврокомиссия запланировала выработать новые санкции против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и действия «теневого флота».

    Комментарии (7)
    17 декабря 2025, 17:05 • Новости дня
    Фицо отказался финансировать военные нужды Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

    На предстоящем заседании Евросовета Словакия не поддержит принятие решений о финансировании военных нужд Украины, передает ТАСС. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о принципиальном отказе от поддержки выделения средств на войну.

    По словам политика, Братислава готова оказывать помощь Украине только на двухсторонней основе, в том числе в сферах разминирования и гуманитарных проектов. Фицо отметил, что считает возможным использование замороженных российских активов только для послевоенного восстановления Украины, при условии заключения мирного соглашения между сторонами конфликта.

    Фицо подчеркнул, что у Евросоюза отсутствует самостоятельное решение для урегулирования конфликта на Украине. Он также выразил поддержку европейской интеграции Сербии и осудил действия Евросоюза, препятствующие процессу присоединения Сербии из-за ее независимой позиции, заявив, что такие шаги не обоснованы здравым смыслом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо назвал Украину дорогостоящей бездонной бочкой для Евросоюза, которая угрожает будущему объединения. Он отметил, что западные страны быстро наладят отношения с Россией после завершения конфликта на Украине.

    Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин напомнил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы, над укреплением которых нужно планомерно работать.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал Путин.

    Он добавил, что в высоком темпе и качественно должна продолжаться работа по модернизации Вооруженных Сил, в том числе в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

    Напомним, 17 декабря президент России Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором заявил, что за время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Он также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Комментарии (1)
    Главное
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой
    Верховный суд запретил водителям без большого пальца управлять «механикой»
    Российский вратарь ПСЖ Сафонов завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
    Назван артист с самым большим гонораром за новогодний корпоратив
    Первая страна в мире ввела безусловный доход для всех жителей

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»

    Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации