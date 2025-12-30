Долина решила не обжаловать решение о выселении

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение Мосгорсуда о выселении Ларисы Долиной вступило в силу, так как сторона певицы не подавала жалобу на постановление, передает ТАСС.

Адвокат певицы Мария Пухова пояснила, что Долина обязалась покинуть спорную квартиру самостоятельно 5 января.

Покупательница квартиры Полина Лурье через своего адвоката Светлану Свириденко сообщила, что не будет обращаться к судебным приставам до истечения обозначенного срока выселения.

Также известно, что ранее Лурье просила передать ей квартиру к 30 декабря, но получила отказ.

Ранее сообщалось, что Долина начала вывозить личные вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.

Певица обещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января. Представитель Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить артистку, поскольку Лурье осталась без жилья.