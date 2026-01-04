Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
В Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели
Временное ограничение на движение всех видов транспорта с 115-го по 153-й километр федеральной трассы Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград введено в Самарской области, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
Причиной ограничения стали неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный снег, метель, порывистый ветер и плохая видимость, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Кроме того, временно закрыли движение для грузовиков и маршруток на участке федеральной трассы Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск, подъезд к городу Самара». Также в Самарской области продлили ранее введенные ограничения на трех участках федеральной трассы М-5 «Урал».
Ранее в ряде районов Краснодарского края сильные осадки и обледенение проводов лишили электроснабжения десятки тысяч жителей, особенно в предгорных муниципалитетах.