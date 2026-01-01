На Кубани без света остались около 43 тыс. человек

Tекст: Денис Тельманов

Около 43 тыс. человек остались без электроснабжения из-за непогоды на Кубани, передает РИА «Новости». По словам губернатора Вениамина Кондратьева, наиболее сложная ситуация наблюдается в отдельных поселках Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, а также в Армавире и Сочи.

Губернатор отметил, что более 120 аварийных бригад работают с ночи над устранением последствий стихии. За последние дни в крае выпало значительное количество осадков, что привело к обледенению линий электропередачи и перебоям в электроснабжении.

Власти региона сообщили, что отопление практически во всем крае, кроме Белореченского района, уже восстановлено. «Делаем все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить жителей теплом», – подчеркнул Кондратьев.

Ранее Гидрометцентр предупреждал об ухудшении погодных условий, включая мокрый снег, дождь, метель и сильный гололед.

МЧС объявило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Адыгее с 31 декабря по 3 января. В некоторых районах действует режим чрезвычайной ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сочи ожидаются сильные осадки и шторм на море силой до шести баллов. В отдельных районах города фиксируются точечные отключения электричества.

