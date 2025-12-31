Россети восстановили электроснабжение большей части юго-востока Подмосковья

Tекст: Катерина Туманова

«Специалисты компании «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение порядка 70% потребителей на Юго-Востоке Подмосковья, обесточенных накануне вечером в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ», – сообщили там.

В компании отметили, что при дополнительном осмотре на подстанции обнаружено повреждение высоковольтного оборудования в результате короткого замыкания. Для восстановления подачи электроэнергии направлены дополнительные резервные источники электроснабжения (РИСЭ), в восстановлении электроснабжения уже задействованы 75 РИСЭ.

Напомним, во вторник, 30 декабря, в подмосковных Жуковском, Лыткарино и Раменском энергетики восстанавливали электроснабжение у части потребителей, так как произошло его аварийное отключение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале декабря электроснабжение в подмосковной Балашихе восстановили после аварийного отключения. На Камчатке около 5,5 тыс. человек остались без света и тепла из-за метели. В результате аварийного отключения подстанции в городе Тайга в Кемеровской области электроэнергии лишились свыше 10 тыс. потребителей.