МАГАТЭ предложило прекратить огонь для ремонта ЛЭП Запорожской АЭС

Tекст: Антон Антонов

По данным МАГАТЭ, резервная линия электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, обеспечивающая питание Запорожской АЭС, была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности вблизи распределительного устройства, передает РИА «Новости».

«МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт», – говорится в заявлении со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

В организации напомнили, что ранее уже способствовали заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, позволивших провести пять отдельных ремонтов линий электропередачи, связанных с Запорожской АЭС. Группа МАГАТЭ, находящаяся на станции, запросила подробную информацию о характере и масштабах повреждений, а также доступ к распределительному устройству для личной оценки ситуации.

В заявлении подчеркивается, что МАГАТЭ готово объективно сообщать о характере повреждений и их последствиях для ядерной безопасности и физической защиты объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС получает электроэнергию по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная – 1». Обе линии проходят частично по территории, которую контролируют ВСУ. Осенью 2025 года станция оставалась без внешнего питания 30 дней и полностью полагалась на резервные дизель-генераторы. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил о планах провести новую ЛЭП к станции.