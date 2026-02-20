Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
МАГАТЭ предложило прекратить огонь для ремонта ЛЭП Запорожской АЭС
Для восстановления линии «Феросплавная-1», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской АЭС, МАГАТЭ предложило Москве и Киеву временно прекратить огонь, сообщает агентство.
По данным МАГАТЭ, резервная линия электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, обеспечивающая питание Запорожской АЭС, была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности вблизи распределительного устройства, передает РИА «Новости».
«МАГАТЭ обратилось к обеим сторонам с предложением о временном прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт», – говорится в заявлении со ссылкой на гендиректора агентства Рафаэля Гросси.
В организации напомнили, что ранее уже способствовали заключению четырех временных соглашений о прекращении огня, позволивших провести пять отдельных ремонтов линий электропередачи, связанных с Запорожской АЭС. Группа МАГАТЭ, находящаяся на станции, запросила подробную информацию о характере и масштабах повреждений, а также доступ к распределительному устройству для личной оценки ситуации.
В заявлении подчеркивается, что МАГАТЭ готово объективно сообщать о характере повреждений и их последствиях для ядерной безопасности и физической защиты объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская АЭС получает электроэнергию по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная – 1». Обе линии проходят частично по территории, которую контролируют ВСУ. Осенью 2025 года станция оставалась без внешнего питания 30 дней и полностью полагалась на резервные дизель-генераторы. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил о планах провести новую ЛЭП к станции.