Патриарх Кирилл напомнил о последствиях для изменников Родины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Консенсус по вопросам, связанным с возможностью существования государства, обязателен для общества, заявил глава РПЦ в беседе с «Россией».

«Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение – изменник Родины со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями», – указал он.

Патриарх подчеркнул, что подобное единство должно формироваться вокруг самых важных вопросов безопасности, включая духовно-нравственные основы, которые определяются традиционными религиями России. Он предостерег от повторения ошибок советского периода, когда консенсус пытались строить на идеях марксизма-ленинизма.

По мнению предстоятеля РПЦ, поддержание солидарности и взаимной поддержки было ключевым фактором выживания страны в тяжелые исторические периоды. Кирилл отметил, что в России нет крайней формы эгоизма, а без коллективной поддержки общество стало бы очень хрупким и страна не смогла бы устоять перед внешними угрозами.

Патриарх также заявил, что Россия становится духовным противником западной цивилизации, которая, по его словам, оправдывает грех и видит в этом альтернативу развитию человечества. Он отметил, что подобная идеология приводит к деградации, особенно заметной среди молодежи на Западе. Нарушение нравственных и божественных законов, подчеркнул патриарх, всегда влечет угрозу для выживания общества или государства.

