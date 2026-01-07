Патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

Tекст: Алексей Дегтярёв

В послании патриарх выразил благодарность Владимиру Путину за неизменное внимание к служению Московского патриархата и личный вклад в развитие церковно-государственного соработничества, передает ТАСС.

Патриарх Кирилл подчеркнул важность такого сотрудничества для консолидации народа, духовного и патриотического воспитания молодежи и сохранения исторического и культурного наследия страны. Он выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие между государством и церковью.

В поздравлении также отмечено, что президент России постоянно заботится о процветании страны, укреплении ее суверенитета и поддержке традиционных ценностей. Патриарх пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на посту главы государства.

Напомним, Путин встретил Рождество Христово вместе с военными и их семьями в одном из храмов в Московской области.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.