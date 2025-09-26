  • Новость часаМИД России не исключил просьбы Зеленского вернуть призывников из Европы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота
    Эксперт опроверг слова Алиева о причинах обмеления Каспия
    Умер Тигран Кеосаян
    Трамп поспорил с женой на борту вертолета (видео)
    Минобороны показало уничтожение катеров ВСУ Черноморским флотом
    Российские войска освободили сумскую Юнаковку
    Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Депутаты в Словакии одобрили закрепление двух полов в конституции
    Нафтогаз начал переговоры о прямых поставках СПГ из США
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    12 комментариев
    26 сентября 2025, 16:11 • Вопрос дня

    Чем отличается цифровой рубль от денег на банковской карте?

    Чем отличается цифровой рубль от денег на банковской карте?

    Tекст: Александр Гулин

    Цифровые рубли, в отличие от безналичных рублей на банковских вкладах, хранятся в специальном цифровом кошельке на платформе ЦБ, и каждый цифровой рубль имеет свой уникальный код. Цифровые рубли не могут предоставляться в кредит, на них не начисляются проценты, зато операции с ними безопаснее, проводятся быстрее и обходятся дешевле.

    С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях. К этому времени крупнейшие банки и торговые сети должны будут предоставить клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить платежи новой формой денег. Однако уже с 1 октября 2025 года стартует первый этап внедрения цифрового рубля, с его помощью начнется выплата ряда социальных пособий. Кроме того, цифровой рубль будет использоваться для оплаты ограниченного перечня расходов федерального бюджета. В сентябре федеральное казначейство уже провело первую выплату заработной платы в цифровых рублях сотруднику, занимающему государственную должность,

    Цифровой рубль – это особая форма безналичных денег, выпускаемая Центральным Банком России. Как отметил глава комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который первым попробовал совершать платежи с помощью цифрового кошелька, использование нового вида национальной валюты практичнее и безопаснее, чем привычные безналичные расчеты. Действительно, цифровой рубль, выпускаемый и непосредственно контролируемый Центробанком, менее уязвим для мошеннических операций.

    Разработкой цифрового рубля Банк России занялся еще в 2020 году. Закон о внедрении нового вида валюты был подписан 24 июня 2023 года. Документ утвердил поправки в Гражданский кодекс, в соответствии с которыми цифровые рубли были отнесены к безналичным денежным средствам. Оператором платформы цифрового рубля стал Центробанк.

    Может показаться, что внедряемая в России новая национальная валюта мало чем отличается от уже привычного «безнала». Однако у цифрового рубля есть ряд принципиальных особенностей.

    Эмитентом, то есть организацией, выпускающей и обслуживающей оборот цифровых рублей среди граждан и организаций, как уже было сказано, является непосредственно Центральный банк России. Оборот же безналичных денежных средств выглядит сложнее: их эмитирует ЦБ, а затем дает безналичные кредиты коммерческим банкам (под процент, который называется ключевой ставкой). Так деньги поступают в экономику, и в коммерческих же банках открывают свои счета предприятия и организации, а также граждане. Этим цифрорубль также отличается и от любой криптовалюты, которая не имеет единого эмитента, несущего обязательства по ней на государственном уровне.

    Таким образом, главное отличие цифрового рубля от безналичного заключается в том, что он хранится на платформе Центрального банка, а не на счетах банков коммерческих. Любой коммерческий банк подвержен риску банкротства, отзыва лицензии, неспособности работать в конкретно взятых регионах, поэтому существует пусть небольшая, но вероятность утраты безналичных средств. Цифровой рубль от этих рисков полностью защищен.

    Еще одним аргументом в пользу безопасности является наличие у каждого цифрового рубля своего уникального цифрового кода по аналогии с номером банкноты, хотя физического воплощения у цифрорубля нет. Код возможно отслеживать в системе Центробанка с помощью таких средств криптографической защиты, как «КриптоПро», «ИнфоТеКС» или «Валидата». Это повысит прозрачность совершаемых финансовых операций и позволит легко контролировать движение буквально каждой цифровой денежной единицы.

    Хранятся цифровые рубли в так называемом цифровом кошельке, который, в отличие от счетов в коммерческих банках, у человека может быть только один.

    При этом находящиеся в кошельке средства не привязаны к конкретному банку, и доступ к ним можно получить через любое подключенное к платформе Центрального банка приложение (кошелек отобразится в любом из них). Безналичные же средства можно видеть только на счете того банка, где они находятся. Таким образом, пользователь цифровой валюты избавлен от необходимости переводить деньги с одного счета на другой, а значит, экономит время при совершении финансовых операций.

    С помощью цифрового рубля россияне смогут хранить деньги, совершать переводы, а также оплачивать товары и услуги, отсканировав QR-код продавца. Это делает операции с цифровым рублем близкими к уже привычным переводам с карты на карту через Систему быстрых платежей или оплате по QR-коду. Конвертировать цифровые деньги в безналичные или обратно не составит труда: достаточно будет зайти в приложение банка, которым пользуется человек, и оформить соответствующий перевод средств.

    Фактически внедрение цифрового рубля может превращать «безнал» в некий промежуточный этап между наличными и цифровыми средствами. Напрямую превратить наличные рубли в цифровые и обратно не получится: необходимо положить наличные на свой банковский счет, а уже потом через приложение перевести безналичные деньги на цифровой кошелек. Процедура обналичивания цифровых денег совершается в обратном порядке.

    С действующих банковских счетов на цифровой кошелек можно будет переводить до 300 000 рублей в месяц, а вот принимать переводы граждане могут без ограничений. Переводить цифровые деньги с одного кошелька на другой тоже возможно. Для этого владельцу кошелька необходимо ввести номер телефона получателя, указать сумму и через приложение выполнить подтверждение.

    В отличие от переводов денег с вклада на вклад, которые иногда могут занимать до нескольких дней, перевод цифровых рублей будет осуществляться мгновенно. Комиссия при переводе с кошелька на кошелек не взимается, что также выгодно отличает цифровой рубль от безналичных денег. Этим он более выгоден как гражданам, осуществляющим переводы, так и бизнесу при заключении смарт-контрактов – алгоритмов, где прописаны условия перевода денег во время сделки.

    Важнейшим преимуществом цифровых денежных средств над безналичными является анонсированная Банком России возможность их применения даже без доступа в интернет. Выгодной такая особенность представляется для жителей отдаленных регионов страны, где имеют место проблемы с интернетом.

    Поскольку цифровой рубль не является вкладом, на него не могут быть начислены проценты на остаток или кешбэк. Кроме того, цифровые рубли не будут предоставляться в кредит. В этой связи новую валюту можно отчасти сравнить с наличными средствами, лежащими в сейфе, роль которого выполняет уже упомянутый цифровой кошелек.

    Цифровой рубль не является полной заменой применяемых сегодня наличных и безналичных средств, а выступает дополнением, новым видом национальной валюты, которая не лишает предыдущие права на жизнь. Важно подчеркнуть, что использование его не станет обязательным. Каждый гражданин России сможет самостоятельно решать, какую форму национальной валюты использовать при расчетах.

    Главное
    ЦИК Молдавии отстранил «Сердце Молдовы» от выборов
    Bloomberg: ЕС хочет согласовать кредит Киеву за счет активов России до конца года
    В Германии увеличилось число сбоев в аэропортах из-за дронов
    Рекордное число долгов за ЖКХ зафиксировано на Украине
    Росфинмониторинг: Владельцев криптовалют начали вовлекать в мошенничество
    Жена Овечкина устроила фотосессию с флагом России в Вашингтоне
    Microsoft отключила сервисы для Минобороны Израиля

    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации