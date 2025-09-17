Минфин: Казначейство России впервые выплатило зарплату в цифровых рублях

Tекст: Валерия Городецкая

Этот эксперимент проводится совместно с Минфином и Банком России для внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что подобные выплаты возможны только по желанию получателей. При этом с 1 января 2026 года, как напомнили в Минфине, Казначейство России и Банк России предоставят возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет переводить средства в бюджеты бюджетной системы и осуществлять различные выплаты из федерального бюджета.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий обязательное внедрение оплаты цифровым рублем и универсального QR-кода в торговле.