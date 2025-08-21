Банк России установил девять признаков подозрительных операций при снятии наличных

ЦБ назвал признаки мошенничества при снятии наличных в банкоматах

Tекст: Мария Иванова

Банк России определил девять признаков, по которым кредитные организации будут выявлять возможные мошеннические операции при снятии наличных в банкоматах, передает ТАСС.

Эти признаки станут обязательными для банков с 1 сентября 2025 года. Ключевая задача – проверить, не находится ли клиент под воздействием мошенников или не совершает ли операцию злоумышленник.

Среди признаков подозрительных действий регулятор выделил необычное время проведения операции, нетипичную сумму снятия или нестандартное местоположение банкомата. Также внимание банков привлекут нехарактерные способы снятия средств, например, использование QR-кода, цифровой или виртуальной карты вместо обычной пластиковой.

Еще одним важным критерием станет изменение активности телефона клиента за шесть часов до операции – например, увеличение количества смс с новых номеров или звонков, особенно через мессенджеры. Банк может заподозрить мошенничество, если клиент снимает деньги в течение суток после оформления кредита, увеличивает лимит на выдачу наличных или досрочно закрывает вклад на сумму более 200 тыс. рублей.

В перечне также значатся смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, изменения в характеристиках телефона или наличие вредоносных программ на устройстве. Для случаев снятия с токенизированных карт предусмотрены отдельные критерии.

Если операция соответствует хотя бы одному признаку, банк обязан немедленно уведомить клиента и ввести на 48 часов лимит на выдачу наличных – не более 50 тыс. рублей в сутки через банкомат. Более крупную сумму можно будет снять только в отделении банка, а способ оповещения определяет договор между клиентом и банком, чаще всего это смс или push-уведомление.

Напомним, накануне в России утвердили план борьбы с кибермошенниками. В стране решили создать алгоритм для выявления использования искусственного интеллекта при совершении преступлений.

Ранее стало известно, что мошенники стали заставлять граждан самостоятельно звонить по указанным номерам, чтобы повысить доверие к преступной схеме.