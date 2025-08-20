Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.5 комментариев
В России утвердили план борьбы с кибермошенниками
Правительство утвердило комплекс мер по противодействию киберпреступности
Комплексный план борьбы с кибермошенничеством, утвержденный правительством, предусматривает обязательное информирование граждан о цифровых преступлениях через мобильные приложения и запуск социальной рекламы.
Правительство России утвердило план действий по противодействию кибермошенничеству, передает ТАСС.
Документ предусматривает комплекс мер по совершенствованию законодательства, внедрению технических решений и повышению цифровой грамотности населения. За реализацию плана отвечает вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Правительство на системной основе усиливает меры по защите граждан от мошенников... Утвержденный план – это еще один шаг в создании эффективной системы противодействия телефонным и интернет-мошенникам», – отметил Григоренко.
В рамках утвержденного плана в России будет активно использоваться социальная реклама, предупреждающая об опасности киберпреступлений. Минцифры, Минкультуры, Минфин, Минобрнауки, Минпросвещения, МВД и Банк России получили поручение проводить мероприятия по повышению цифровой и финансовой грамотности граждан и информировать о методах защиты от преступлений. Для профилактики среди несовершеннолетних планируется создать специальный депозитарий профилактических материалов к концу второго квартала 2026 года.
Также предусмотрена интеграция модуля обязательного информирования граждан о киберпреступлениях в мобильные и банковские приложения, а также в сервисы для взаимодействия с госорганами. Такой функционал должны будут разработать Минцифры и МВД к первому кварталу 2027 года.
Еще одно направление плана – совершенствование межведомственного взаимодействия. МВД, Минцифры, ФСБ и Роскомнадзор совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом рассмотрят вопрос об обязательном информировании правоохранительных органов о цифровых преступлениях со стороны операторов связи, интернет-провайдеров и других структур. В третьем квартале 2027 года правительство может внести соответствующие изменения в законодательство.
Президент России Владимир Путин назвал борьбу с кибермошенниками одной из актуальных задач для российских властей.