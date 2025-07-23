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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинская православная церковь безропотно идет на заклание

    Если система не сопротивляется нигде и никак – а Украинская православная церковь не сопротивляется действиям незаконных украинских властей – то ее можно уничтожать не только с помощью вооруженных бандитов, но и на законодательном уровне.

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    23 июля 2025, 16:52 • Новости дня

    Путин назвал борьбу с кибермошенниками одной из актуальных задач

    Tекст: Дарья Григоренко

    Борьба с кибермошенниками остается одной из главных задач для российских властей, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Одной из актуальных задач является и остается борьба с кибермошенниками. Максут Игоревич, знаю, что вы предлагаете ряд новых сервисов для решения этих проблем», – отметил Путин, обращаясь к министру цифрового развития Максиму Шадаеву, передает РИА «Новости».

    Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что создание единой базы биометрических данных телефонных мошенников поможет правоохранительным органам эффективнее предотвращать повторные преступления и укреплять защиту граждан от новых схем обмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили кражи у молодежи вдвое в 2025 году.

    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

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    21 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ужесточил порядок захода иностранных судов в российские порты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

    «Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.

    До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    Трамп не исключил встречи с Путиным во время визита в Китай
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать вероятность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    «У нас возможны многие встречи», – заявил Трамп в ходе беседы с прессой после переговоров с президентом Филиппин Фердинандом, отвечая на прямой вопрос о вероятности разговора с российским лидером в Пекине, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, и это может произойти довольно скоро. По словам главы США, окончательное решение о визите будет принято в ближайшее время.

    Ранее Трамп не дал прямого ответа на вопрос о перспективах личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может встретиться с Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Газета Times допустила, что 3 сентября на параде в Пекине могли бы встретиться лидеры Китая, России и США.

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    21 июля 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
    Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник. В документе говорится: «Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Богомолову Константину Юрьевичу – художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной"».

    Напомним, Богомолов стал художественным руководителем столичного театра Романа Виктюка в начале июня прошлого года. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.

    В мае Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастасии Сташкевич.

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    21 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД Сергея Вершинина до 24 июля 2026 года.

    В документе указывается: «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», передает ТАСС.

    2 июня Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Рябкову до 8 июля 2026 года.

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    21 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.

    По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».

    Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.

    Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

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    21 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

    Путин заявил о необходимости довести коэффициент рождаемости до 2,1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на необходимость повышения коэффициента рождаемости в стране.

    Бречалов сообщил, что в Удмуртии этот показатель сейчас составляет 1,39, что чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже среднего по стране, передает ТАСС. Он обозначил целью достичь коэффициента 1,6 к 2030 году, отметив при этом рост числа многодетных семей в регионе.

    «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – подчеркнул Путин в ответ. Президент отметил, что достижение уровня 2,1 на одну женщину критически важно для устойчивого демографического развития страны.

    Ранее Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

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    21 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин привлек конструкторов оружия к разработке научно-технического прогноза в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин внес изменения в положение о прогнозе научно-технологического развития России.

    Согласно новому указу, к разработке прогноза теперь смогут привлекаться не только общественные, научные и иные организации, но и генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники, а также руководители приоритетных технологических направлений, передает ТАСС.

    Ранее участие в подготовке научно-технологического прогноза ограничивалось только представителями общественных и научных структур. Теперь ключевые специалисты в области вооружений будут напрямую вовлечены в этот процесс.

    Прогноз научно-технологического развития России разрабатывается с 2023 года на период в шесть лет. Этот документ становится основой для принятия решений, в том числе связанных с обеспечением национальной безопасности, и представляется президенту страны.

    Ранее Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ сообщил о намерении модернизировать объекты военной инфраструктуры и оснастить их современной техникой. Кроме того, российский лидер заявил о высокой эффективности применения недорогих беспилотников для уничтожения дорогостоящей военной техники.

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    21 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин присвоил почетные наименования двум воинским подразделениям

    Путин присвоил звания «гвардейских» 1488-му полку и 227-й бригаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил заслуги 1488-го зенитного ракетного полка и 227-й артиллерийской бригады, удостоив их почетных воинских званий за героизм.

    Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документах говорится, что 1488-й зенитный ракетный Краснознаменный полк и 227-я артиллерийская бригада получили почетное наименование «гвардейских».

    Наименования присвоены за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом этих подразделений в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество. Он также присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова.

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    21 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле высоко оценил результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.

    Путин отметил, что удмуртские предприятия ОПК демонстрируют значительную долю выпуска гражданской и двойной продукции, а также отличную динамику экономических показателей, передает ТАСС.

    В ходе беседы Бречалов сообщил, что оборонная промышленность составляет существенную часть валового регионального продукта и обеспечивает значительные налоговые поступления. При этом предприятия продолжают активно наращивать выпуск гражданской продукции. «22% – это уже прилично. Это хорошо», – отметил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на движение региона к целевому уровню ВРП в 1,5 трлн рублей. Он сравнил динамику: в 2018 году показатель составлял 592 млрд рублей, а сейчас уже достиг 1 трлн 300 млрд рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

    На прошлой неделе Путин встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. На встрече глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров. Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

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    21 июля 2025, 13:39 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Удмуртии Бречаловым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин в понедельник встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает ТАСС.

    «Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у Путина будет с докладом глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Путин продолжает работать с главами регионов», – сообщил Песков.

    По информации Кремля, на этот день также запланирована серия закрытых встреч президента. В последний раз Бречалов встречался с Путиным с докладом в Ижевске, где обсуждались развитие предприятий и капитальный ремонт школ.

    С 2021 года Путин принимал Бречалова с докладом уже четыре раза. В 2023 году ключевой темой их разговора стало социально-экономическое положение в Удмуртии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Удмуртии Александр Бречалов доложил президенту Владимиру Путину о чрезвычайной ситуации на предприятии в Ижевске после атаки беспилотников. В 2023 году Владимир Путин на встрече с Александром Бречаловым отметил, что ситуация в Удмуртии стабильная, но сохраняется проблема с местами в детских садах.

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    21 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Глава Удмуртии пригласил Путина на открытие центра единоборств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил главу государства на открытие центра единоборств.

    Открытие нового центра единоборств в Удмуртии состоится в сентябре, передает ТАСС. Бречалов отметил, что проект центра единоборств долгожданный, он очень популярен в республике.

    «Если сможете найти время, будем очень рады», – сказал он. Кроме того, Бречалов выразил благодарность Путину за помощь с реконструкцией ледового дворца в Ижевске.

    Ранее на встрече с Бречаловым Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК, указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии и назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться.

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    21 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на нехватку специалистов скорой медицинской помощи в регионе.

    Глава государства отметил, что число работников скорой помощи на 10 тыс. жителей в Удмуртии ниже среднего показателя по стране, передает ТАСС.

    «Скорая помощь. Пока не хватает специалистов», – заявил Путин. Он уточнил, что в республике этот показатель составляет 5,5 на 10 тыс. жителей, что, по его мнению, недостаточно.

    Бречалов отметил, что служба скорой помощи в регионе полностью обновлена, но признал, что специалистов действительно не хватает. Президент призвал главу Удмуртии обратить особое внимание на этот вопрос. Бречалов ответил, что обязательно займется решением проблемы.

    В пятницу Путин на встрече с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров.

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    21 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин заявил о новом уровне современных школ в Удмуртии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым президент России Владимир Путин отметил, что современные школы региона сейчас находятся на совершенно ином уровне.

    «Современные школы – совсем другого уровня», – подчеркнул Путин, комментируя успешное прохождение экспертизы проектом новой школы, передает ТАСС.

    Президент согласился с необходимостью увеличения темпов строительства новых образовательных учреждений, поддержав инициативу главы республики. Путин добавил, что считает верным наращивать темпы строительства школ.

    В ходе беседы президент также акцентировал внимание на том, что проблема второй смены остается актуальной – около 26% учащихся в Удмуртии посещают занятия во вторую смену. Глава региона подтвердил эти данные.

    Ранее на встрече с Бречаловым Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК, указал на нехватку специалистов скорой помощи в Удмуртии и назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться.

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    21 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин похвалил книгу о героях спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Кремле с главой Удмуртии Александром Бречаловым президент России Владимир Путин высоко оценил книгу о героях специальной военной операции на Украине.

    Глава республики сообщил, что издание подготовили по просьбе матерей и жен участников спецоперации, оно уже поступает в школы и библиотеки региона, передает ТАСС.

    Бречалов отметил, что в книге собраны очерки о бойцах, погибших в ходе выполнения боевых задач, а также сборники стихов.

    Президент, взяв томик, положил его на свой рабочий стол и уточнил: «Я забираю?» – на что Бречалов ответил: «Конечно! Это вам».

    Напомним, на встрече с Бречаловым Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК.

    В начале встречи Путин поинтересовался у Бречалова: «Как дела?» Глава Удмуртии заверил, что команда региона работает с настроем на победу.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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