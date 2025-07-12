Шейкин предложил создать биометрическую базу телефонных мошенников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициативу о формировании централизованной базы биометрических данных лиц, причастных к телефонному мошенничеству, озвучил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, передает ТАСС. Сенатор отметил, что телефонное мошенничество давно переросло рамки частной угрозы и стало вызовом национальной безопасности и доверию граждан к финансовой системе и государству.

Шейкин подчеркнул, что для эффективной защиты необходим консолидированный ответ с участием кредитных организаций, операторов связи и госорганов. По его словам, формирование такой базы позволит правоохранителям предотвращать повторные преступления и усиливать защиту от повторного входа ранее выявленных мошенников.

Парламентарий добавил, что Россия уже лидирует в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных. Теперь, по его мнению, важно создать единую экосистему с обязательным использованием банками информации операторов связи о подозрительной активности и подмене номеров. Это позволит выявлять мошеннические звонки в реальном времени и принимать меры до причинения ущерба.

Шейкин также предложил оценить возможность применения операторами связи искусственного интеллекта для автоматической блокировки мошеннических звонков. По его словам, такие решения уже частично внедряются, но необходим всероссийский стандарт и обязательства для всех участников.

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