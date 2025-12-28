Зеленский подтвердил готовность обсуждать в США вопрос территориальных уступок

Tекст: Антон Антонов

Когда ему был задан вопрос, планируется ли обсуждать территориальные уступки, Зеленский ответил, что стороны переговоров намерены рассмотреть план из 20 пунктов, большая часть которого уже согласована. «И да, мы будем обсуждать эти пункты также», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский в начале встречи с президентом США уточнил, что не ставит перед собой жестких сроков для заключения соглашения, подчеркнув приоритет обсуждения неурегулированных вопросов. Он также выделил тему координации по экономическому сотрудничеству между двумя странами и определение последовательности реализации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида стартовали переговоры между Трампом и Зеленским по урегулированию конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что и Москва, и Киев стремятся к миру на Украине.