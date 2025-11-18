Ozon и Wildberries ответили на идею ограничить скидки на маркетплейсах

Tекст: Елизавета Шишкова

Скидки при оплате товаров определенной банковской картой – это программа лояльности, в которую инвестирует банк, заявили в пресс-службе Ozon, передает ТАСС.

В компании пояснили, что подобные инструменты, как кешбэки и бонусные программы, есть у различных игроков рынка, а также отметили важную социальную функцию таких скидок – возможность экономии для покупателей по всей стране, в особенности в малых городах.

В Ozon также сообщили, что для исключения злоупотреблений недавно была открыта собственная программа лояльности, к которой может присоединиться любой банк. Условия участия одинаковы для всех банков, включая Ozon Банк, средства партнеров полностью идут на снижение цены для клиентов. Такой механизм, по словам представителей Ozon, сохраняет финансовую выгоду для покупателей.

В пресс-службе Wildberries и Russ предложения ограничить скидки на маркетплейсах назвали абсурдными и сравнили их с навязыванием скидок отдельным магазинам. В компании раскритиковали закрытость обсуждений инициативы Центрального банка, отметив, что меры негативно скажутся на миллионах покупателей по всей России.

«От запрета скидок пострадают миллионы потребителей», – подчеркнули в Wildberries.

В Wildberries добавили, что регулирование должно быть справедливым и охватывать все отрасли, чтобы избежать появления условий для регуляторного арбитража.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла 1,5 трлн рублей в этом году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе должна оставаться одинаковой вне зависимости от выбранного способа оплаты.