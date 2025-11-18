Набиуллина выступила против изменения цены на маркетплейсах из-за способа оплаты

Tекст: Вера Басилая

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товаров на маркетплейсах не должна меняться в зависимости от способа оплаты, передает ТАСС.

По ее мнению, наличие разных цен за один и тот же товар или услугу в зависимости от способа оплаты может привести к злоупотреблениям. Она пояснила, что цена является определяющим фактором выбора для покупателей, а любые манипуляции стоимостью затрудняют контроль за прозрачностью сделок.

По словам главы Банка России, единообразие стоимости товаров повысит прозрачность и доверие со стороны покупателей.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что маркетплейсы не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей из-за скидок.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке изменений в законодательстве для усиления защиты пользователей маркетплейсов, которые должны вступить в силу в октябре 2026 года.

Между тем Роспотребнадзор зарегистрировал увеличение числа нарушений прав потребителей на маркетплейсах.