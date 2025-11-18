Греф сообщил о недоплате налогов маркетплейсами на 1,5 трлн рублей

Греф: Маркетплейсы из-за скидок не доплатили налогов на 1,5 трлн рублей

Tекст: Мария Иванова

Маркетплейсы в 2025 году не доплатили налогов на 1,5 трлн руб. из-за предоставляемых ими скидок, сообщил глава «Сбера» Герман Греф на конференции Банка России «Фокус на клиента», передает ТАСС.

По его словам, покупатели фактически финансируют эти скидки: «Вот скидки все, которые дают, – они за наш с вами счет».

Греф отметил, что его не расстраивает конкуренция с физическими сетями, но вызывает обеспокоенность ситуация, когда маркетплейсы занимают долю рынка благодаря нерыночным условиям, которые поддерживаются со стороны государства.

Он подчеркнул, что рынок маркетплейсов сейчас не урегулирован, поэтому подобные площадки оказываются вне конкуренции, особенно в части налогообложения. По мнению Грефа, назрела необходимость совершенствовать регулирование отрасли для установления равных правил для всех участников рынка.

Напомним, ранее комитет Госдумы по финансовому рынку отказался вводить требование о равном доступе ко всем маркетплейсам.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке изменений в законодательстве для усиления защиты пользователей маркетплейсов, которые должны вступить в силу в октябре 2026 года.

Между тем Роспотребнадзор зарегистрировал увеличение числа нарушений прав потребителей на маркетплейсах.