В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
В Госдуме выступили против закона о равном доступе на маркетплейсах
Аксаков заявил о ненужности закона о равных правах на маркетплейсах
Комитет Госдумы по финансовому рынку не считает нужным вводить норму о равном доступе ко всем маркетплейсам, если пользователи выигрывают от текущих условий, заявил глава комитета Анатолий Аксаков.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что не видит оснований для принятия закона о равном доступе к цифровым платформам. Вопрос находится на стадии обсуждения и закон должен работать в интересах граждан, отметил Аксаков в интервью «РИА Новости».
В октябре Совет Федерации рекомендовал рассмотреть поправки в закон о платформенной экономике, чтобы исключить преимущества для аффилированных лиц, то есть тех, кто имеет карты маркетплейсов. И в итоге закрепить принцип единой цены вне зависимости от способа оплаты. Однако, по словам депутата, вопрос пока остается на стадии обсуждения.
Аксаков заявил: «Закон должен работать на людей. И если люди от этого проигрывают, то законов, я считаю, не надо принимать». По его словам, если услуги подорожают для граждан из-за внесения новых правил, подобная законодательная инициатива не должна быть реализована.
Депутат отметил, что выбор программы лояльности всегда остается за покупателем и главное – не создавать ситуации, при которой покупатели будут платить больше.
По мнению главы комитета, банки и маркетплейсы должны предлагать разные программы лояльности, но не манипулировать ценой товара. «Я не думаю о банках и маркетплейсах, я думаю о людях, которые получают соответствующую услугу… У человека, который приобретает товары, используя маркетплейсы, не должна создаться ситуация, когда он больше платит за этот товар», – заключил Аксаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал защищающий пользователей маркетплейсов закон, который начнет действовать в октябре 2026 года.
Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах.
Wildberries и Ozon внесли коррективы в регламенты по работе с продавцами, сняв спорные требования и расширив возможности для предпринимателей.