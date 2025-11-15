В Госдуме выступили против закона о равном доступе на маркетплейсах

Аксаков заявил о ненужности закона о равных правах на маркетплейсах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что не видит оснований для принятия закона о равном доступе к цифровым платформам. Вопрос находится на стадии обсуждения и закон должен работать в интересах граждан, отметил Аксаков в интервью «РИА Новости».

В октябре Совет Федерации рекомендовал рассмотреть поправки в закон о платформенной экономике, чтобы исключить преимущества для аффилированных лиц, то есть тех, кто имеет карты маркетплейсов. И в итоге закрепить принцип единой цены вне зависимости от способа оплаты. Однако, по словам депутата, вопрос пока остается на стадии обсуждения.

Аксаков заявил: «Закон должен работать на людей. И если люди от этого проигрывают, то законов, я считаю, не надо принимать». По его словам, если услуги подорожают для граждан из-за внесения новых правил, подобная законодательная инициатива не должна быть реализована.

Депутат отметил, что выбор программы лояльности всегда остается за покупателем и главное – не создавать ситуации, при которой покупатели будут платить больше.

По мнению главы комитета, банки и маркетплейсы должны предлагать разные программы лояльности, но не манипулировать ценой товара. «Я не думаю о банках и маркетплейсах, я думаю о людях, которые получают соответствующую услугу… У человека, который приобретает товары, используя маркетплейсы, не должна создаться ситуация, когда он больше платит за этот товар», – заключил Аксаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал защищающий пользователей маркетплейсов закон, который начнет действовать в октябре 2026 года.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал рост нарушений прав потребителей на маркетплейсах.

Wildberries и Ozon внесли коррективы в регламенты по работе с продавцами, сняв спорные требования и расширив возможности для предпринимателей.