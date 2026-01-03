В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле

Tекст: Катерина Туманова

На главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, где несколько дней назад отмечали приход нового года, сотни человек собрались, чтобы выразить протест против военной агрессии США в отношении Венесуэлы, передает ТАСС.

Протестующие размахивают флагами республики, держат плакаты с надписями «Руки прочь от Венесуэлы!», «США прочь из Карибского бассейна!».

Один из протестующих заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это провокация, военное преступление и неприемлемая агрессия, которая является нападением на народ Венесуэлы и суверенитет всей Латинской Америки».

Такая же ситуация у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Там так же несколько сотен человек призывали правительства Германии и ООН официально осудить Вашингтон и потребовать освобождения Николаса Мадуро.

Демонстранты, в основном из представителей левых сил, были возмущены, что «кто-то нападает на чужую страну, похищает ее президента и предает у себя правосудию». Они считают, что США нечего делать в Венесуэле, а насилие, множимое США, является настоящей угрозой другим государствам.

В Париже на площади Республики численность несогласных с методами внешней политики США достигло почти 1,5 тыс. человек. Они собрались по призыву левых движений и профсоюзов, чтобы выразить свое неприятие методами Белого дома. Некоторые из протестующих, забравшись на монумент, сожгли флаг США, что вызвало одобрительный гул толпы.

«Долой войны! Долой империализм!» – скандировали демонстранты.

Как заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, выступавший на площади, сложившуюся в мире ситуацию можно урегулировать только мирным путем! Несмотря на жесткую критику президента США за агрессивную внешнюю политику по отношению к странам Латинской Америки и по отношению к ЕС, он считает, что подвергшиеся вторжению страны должны дать отпор.

«Мы осудили агрессию США против Венесуэлы. Бомбардировки и похищение главы государства – это акт войны и абсолютное нарушение международного права», – сказал представитель больничной ячейки одного из крупнейших во Франции профсоюза CGT.