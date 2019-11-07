Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

НАТО полностью утратило координацию внутри альянса, происходит «смерть мозга» организации, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«То, что мы сейчас наблюдаем – это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО – Турции – в зоне наших интересов», – передает его слова ТАСС.

Макрон добавил, что Европе нужно думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она не будет «контролировать свою судьбу».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Франция и ряд других стран Европы начинают осознавать, что Вашингтон хочет использовать их в интересах американского военно-промышленного комплекса, а не защищать.