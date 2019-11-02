В России заметили осознание Францией стремления США использовать Европу

Франция и ряд других стран Европы начинают осознавать, что Соединенные Штаты хотят использовать их в интересах американского военно-промышленного комплекса, а не защищать, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Во Франции и в ряде других стран Европы зреет понимание, что Америка хочет использовать их в своих интересах, прежде всего, в интересах своего военно-промышленного комплекса, а защищать Европу она уже не сильно собирается», – сказал Лавров в интервью для программы Евгения Примакова «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24», которое было опубликовано на сайте МИД России.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, такие опасения возникают «в связи с некоторыми заявлениями американского руководства».

При этом, по словам главы МИД России, он пока не видит «признаков того, что европейцы могут выступить против попыток превратить их территорию в территорию потенциального военного конфликта, кроме, наверное, инициатив, выдвигаемых президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые мы считаем разумными и заслуживающими внимания и обсуждения, касающихся того, что пора строить архитектуру безопасности в Европе вместе с Россией, а не против России».

Напомним, в конце октября генсек НАТО призвал участников альянса наращивать военные расходы, а отмену ДРСМД назвал «дополнительным аргументом для увеличения расходов».

В августе президент США Дональд Трамп похвастался, что заставил страны НАТО заплатить США лишних 100 млрд долларов. В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Трамп потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних его требований.

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