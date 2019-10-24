Генсек НАТО назвал отмену ДРСМД поводом увеличить расходы на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал распад договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дополнительным аргументом для увеличения расходов стран НАТО на оборону.

«Прекращение действия ДРСМД является дополнительным аргументом для увеличения расходов на оборону. Но я хочу снова подчеркнуть, что мы не хотим новой гонки вооружений, не хотим новой холодной войны», – приводит ТАСС слова Столтенберга на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров обороны альянса.

Ранее в НАТО заявили, что не видят смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе.