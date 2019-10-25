Столтенберг призвал союзников по НАТО наращивать военные расходы

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, чтобы быть «готовым к будущему».

В частности, Столтенберг заявил, что во второй день переговоров министров обороны стран НАТО будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны, «обеспечения того, чтобы альянс оставался готовым к будущему».

«Для этого нам нужно продолжать инвестировать в оборону. Союзники уже обеспечили в течение пяти лет подряд реальный рост оборонных бюджетов. Это принесет дополнительно 100 миллиардов долларов расходов на национальную оборону к концу следующего года. Но мы должны продолжать наши усилия», – заявил он, передает РИА «Новости».

Ранее Столтенберг назвал распад договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дополнительным аргументом для увеличения расходов стран НАТО на оборону.