Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Песков оценил возможности разведки России по контролю за границами
Песков заявил о наличии у России разведпотенциала для контроля границ
Российские спецслужбы и Министерство обороны обладают достаточным разведывательным потенциалом для контроля ситуации на границах государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о переброске эстонских войск ближе к российской границе, передает РИА «Новости».
По его словам, отечественные спецслужбы внимательно следят за развитием событий.
«Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом для того, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг нашей границы», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников написала, что Эстония перебрасывает элитные подразделения к границе с Россией. По данным издания, Таллин объясняет эти действия необходимостью «активной обороны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии перебросили элитные подразделения ближе к российской границе.
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на публикации западной прессы об этих маневрах.
Летом эстонские вооруженные силы обустроили 10 км противотанковых рвов на псковском участке границы.