Трамп заставил страны НАТО заплатить США лишних 100 млрд долларов

Во время выступления в американском штате Нью-Гэмпшир президент США Дональд Трамп заявил, что добился, чтобы страны НАТО платили на 100 млрд долларов больше.

«Я добился того, что НАТО платит на 100 млрд долларов больше. Они не платили, они нарушали свои обязательства», – приводит ТАСС слова Трампа.

«Многие страны не платили столько, сколько были должны», – заявил президент США.

«Предполагается, что мы должны их защищать, они душат нас в сфере торговли, у них имеются [торговые] барьеры и многое другое», – констатировал Трамп.

«Мой самый большой поклонник – это генсек НАТО [Йенс] Столтенберг, – заявил американский лидер. – Он сказал, что, пока не появился президент Трамп, мы двигались к краху. Им бы очень быстро настал конец». «Но я должен сказать честно, что так или иначе устал платить за другие страны», – добавил глава Белого дома.

Напомним, в июне Германия сократила расходы на оборону наперекор требованиям Трампа.

В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Трамп потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних его требований.

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