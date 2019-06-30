Германия пошла наперекор требованиям Трампа

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30 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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В антироссийских протестах Грузия нашла украинский след

Потери от иссякания туристического потока могут довести Грузию до слезФото: Petr Josek Snr/Reuters
Прошла всего неделя с момента запрета прямых перелетов между Грузией и Россией, а в Тбилиси уже поменялась риторика. Часть политиков признала, что нападать на депутатов другой страны – негостеприимно. Другие же заявляют, что Грузия непричастна к антироссийским акциям в Тбилиси, а во всем виноваты силы из-за рубежа, которые спровоцировали беспорядки в своих политических интересах. Подробности...
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Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Перечень запрещает держать в домах гоминидов, к которым относятся как орангутаны, так и людиФото: Darren Whiteside/Reuters
Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Один мой товарищ все, что ниже четырех звезд, называет постоялыми дворами. Так вот, объехав большую часть мира и переживя в лучших отелях, он, вернувшись с Алтая, сказал, что жил там в лучшей гостинице за всю свою жизнь. Подробности...

Перемен – не требуют наши сердца

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Моя прабабушка, которая дожила до девяноста восьми, говорила привычное: «Только б не было войны». Я, доживший до пятидесяти (всего половина прабабушкиного срока), говорю: «Только б ничего не рухнуло». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...
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            Германия пошла наперекор требованиям Трампа

               30 июня 2019, 12:26
            Фото: Fabian Bimmer/Reuters
            Текст: Ольга Никитина

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            Германское правительство спланировало бюджетные расходы на 2021-2023 годы таким образом, что оборонная статья будет сокращена. Это может осложнить выполнение обязательств перед Североатлантическим альянсом, указывает газета Welt am Sonntag со ссылкой на информированные источники.

            На 2020 год в бюджете Германии заложено 44,9 млрд евро на оборону – на 1,7 млрд евро больше, чем в 2019 году. Однако уже к 2023 году расходы на оборону сократятся до 43,9 млрд, что составит 1,24% от ВВП, передает ТАСС.

            Министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен настаивает на большем объеме средств, но ей не удается убедить министерство финансов.

            Согласно подсчетам Welt am Sonntag, дефицит финансирования вооруженных сил ФРГ в ближайшие четыре года составит 33 млрд евро.

            Американский президент Дональд Трамп ранее не раз критиковал германские власти за недостаточный уровень средств, направляемых на военные нужды. Он ссылался на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

            В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Однако Welt am Sonntag пишет, что ввиду того, как спланирован бюджет, добиться этого будет сложно.

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