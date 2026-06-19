  • Новость часаЛавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
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    В Минобороны Британии заявили о передаче Киеву 150 тыс. дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    30 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Швейцария выбрала полезных мигрантов

    В Швейцарии прошел референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и из Африки столь радикальную меру сочли избыточной.

    4 комментария
    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня

    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами

    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

    18 июня 2026, 12:13 • Новости дня
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Военкор Коц указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Александр Коц раскрыл тактику массированного удара дронов ВСУ по Москве и Подмосковью, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили беспрецедентную атаку беспилотных аппаратов на Москву, уничтожив подавляющее большинство целей на подступах к столичному региону. Российские зенитчики сбили 555 вражеских аппаратов, из которых 180 летели на Москву, пишет военный корреспондент Александр Коц в Max.

    Из-за масштабного налета план «Ковер» вводился в аэропортах столичного узла, а также в Калуге, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Нижнекамске. Впервые за время атак пассажиров Шереметьево эвакуировали на подземный паркинг.

    «В мае я писал: противник прощупывает эшелоны, ищет бреши, тестирует время реакции расчётов. И предупреждал – когда нащупают, ударят по-настоящему», – отметил журналист. Он пояснил, что украинские формирования реализовали операцию в три такта, включающую разведку, проверку и сам массированный удар.

    Несмотря на рекордную интенсивность налета, до Московского нефтеперерабатывающего завода долетели лишь единицы дронов. В Подмосковье зафиксированы повреждения многоэтажки в Жуковском, торговых центров «Белая Дача» и «Садовод», а также частных домов в Павловском Посаде и Чехове. В Электростали пострадала одна женщина, отказавшаяся от госпитализации.

    «Из 555 дронов до целей в столице дотянулись единицы. И это все-таки о чем-то говорит. Это не «Панцирь» в одиночку. Это и народные КБ, которые ещё два три назад были стартапами в гаражах, и серийные РЭБ, и операторы дронов-перехватчиков, и слаженная работа Минобороны, Росгвардии и ВКС в одном контуре. Эта система выросла из войны. Она каждый день учится – и каждый день становится лучше», – подчеркнул Коц.

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких украинских беспилотников на территорию Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев зафиксировал повреждения жилых домов и торговых центров в результате падения обломков.

    Военкор Александр Коц отметил успешную работу столичной системы противовоздушной обороны во время предыдущих массированных налетов.

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    18 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии

    Посол Озеров: На молдавском аэродроме Маркулешты садятся самолеты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военно-транспортные самолеты регулярно садятся на модернизируемом аэродроме Маркулешты в Молдавии, что вызывает серьезные вопросы к нейтральному статусу республики, заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

    На молдавском аэродроме Маркулешты фиксируются посадки самолетов Вооруженных сил Украины, рассказал посол России в Кишиневе Олег Озеров, передает РИА «Новости».

    «Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут», – отметил дипломат.

    Посол подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызывает особые вопросы к руководству Молдавии. В первую очередь они касаются соблюдения властями республики собственного конституционного статуса нейтрального государства, пояснил Озеров.

    В прошлом году Молдавия разместила на военном аэродроме Маркулешты украинские военно-транспортные самолеты.

    Эксперты предупредили о серьезных рисках для республики из-за присутствия иностранной авиации.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение страны в логистическую базу ВСУ.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    18 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области

    Ракеты поразили топливный терминал аэродрома «Борисполь» под Киевом

    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по ключевым объекты украинской топливной инфраструктуры, сообщило Минобороны.

    В ударе также участвовали ударные беспилотники, целями стали объекты инфраструктуры, которые обеспечивают потребности ВСУ, указало ведомство в Max.

    Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 под Киевом, поражен топливный терминал аэродрома «Борисполь», а также нефтеперерабатывающий завод Затурино, расположенный в Полтавской области.

    После удара ракетами «Искандер» в Полтаве произошло несколько взрывов, частично отключилось электроснабжение. Поврежден объект фирмы «Укргазпромбуд», компания специализируется на строительстве, ремонте и техническом обслуживании объектов магистральных газопроводов и газотранспортной системы Украины. Кроме того, на ее  территории расположены нефтебаза и буровые скважины по добыче природного газа. Факт атаки установлен на основании тепловых сигнатур данного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные нанесли несколько массированных ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.

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    18 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минск ожидает честных объяснений от украинского руководства после удара по транспортному средству с белорусскими гражданами в Брянской области, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных, и людей. Мы все равно установим эту правду, это не будет большой проблемой», – сказал Лукашенко, слова которого приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что нападение Вооруженных сил Украины на автобус с детьми произошло из-за недовольства некоторых сил мирной обстановкой в республике. По его словам, Белоруссия ведет себя спокойно, что вызывает раздражение, и именно поэтому происходят подобные инциденты, пишет Белта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны детальных объяснений инцидента.

    Бригады российских медиков перевозят пострадавших граждан республики в больницы Минска.

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    18 июня 2026, 13:42 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    @ RT/Ruptly/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вернула тела 33 погибших военнослужащих, в то время как Киеву были переданы 522 тела, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил в Max военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Киеву были переданы тела 522 бойцов. Российская сторона вернула домой останки 33 павших воинов.

    В мае Россия передала Украине 526 тел погибших военных.

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    18 июня 2026, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
    Российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Краснополья, Радьковки и Лужков Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ рядом с Терновой и Григоровкой.

    Противник при этом потерял свыше 195 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и морской пехоты в районах Яцковки, Маяков, Лозовой ДНР, Червоного Оскол и Грушевки Харьковской области.

    За сутки в зоне ответственности группировки потери противника составили до 210 военнослужащих, две бронемашины и две самоходные артиллерийские установки.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Сергеевки, Ивановки, Красноярского, Веселого, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 285 военнослужащих, две бронемашины и самоходная артиллерийская установка, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Просяной, Мечетного, Малиновки, Ивановки Днепропетровской области, Широкого, Червоной Криницы, Нового Поля и Новоселовки Запорожской области.

    При этом противник потерял более 445 военнослужащих и американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска очистили от противника Кутузовку в ДНР

    Днем ранее российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

    До этого они освободили населенный пункт Артем в ДНР.

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    18 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»
    Средства ПВО за сутки сбили 992 беспилотника ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 БПЛА самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы нанесли точные удары по местам хранения дронов дальнего действия. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили десять управляемых авиабомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS. Также удалось сбить четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 дрона самолетного типа, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Всего с начала проведения специальной военной операции российские войска уничтожили 671 самолет и 284 вертолета. Противник потерял 164 тыс. 703 беспилотника, 662 ЗРК и 29 тыс. 819 танков. Ликвидировано 35 тыс. 395 орудий полевой артиллерии и 64 тыс. 357 единиц специальной автотехники.

    Накануне российские военные уничтожили шведский десантный катер Combat Boat 90.

    Подразделения «Южной» группировки войск ликвидировали центры запуска украинских дронов и скопление личного состава ВСУ у Константиновки в ДНР.

    ВС России поразили склад ГСМ под Киевом и НПЗ в Полтавской области.

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    18 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями

    Ушаков: Европейцы на G7 накачивали Трампа неполезными идеями по Украине

    Кремль: Европейцы пытались накачать Трампа вредными идеями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На прошедшем саммите G7 европейские лидеры пытались «накачать» президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Помощник президента России Юрий Ушаков поделился своим мнением на полях саммита АСЕАН, передают «Вести». Он отметил, что во время недавней встречи лидеров «Большой семерки» значительное внимание уделялось украинской проблематике.

    «Украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания саммита «семерки». Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями», – заявил Ушаков.

    Кроме того, помощник российского лидера уточнил, что после завершения саммита G7 представители Кремля еще не связывались с администрацией американского президента.

    Ранее украинская делегация на саммите G7 попыталась заручиться поддержкой президента США.

    Американский лидер предложил европейским союзникам сделку по обмену помощи Киеву на содействие в ситуации с Ираном.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре предупредил главу США о неспособности украинских властей изменить критическую ситуацию на поле боя.

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    18 июня 2026, 11:02 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе

    Словакия отказала Украине в «коротком пути» в Евросоюз

    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава заблокирует любые попытки Киева обойти стандартные условия европейской интеграции и получить привилегии при вступлении в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, правительство Словакии не одобрит особый статус Киева в Европейском союзе. Премьер-министр Словакии подчеркнул необходимость выполнения стандартных требований для членства, передает РИА «Новости».

    «Правительство, которое я возглавляю, не будет поддерживать никаких коротких путей и исключений, никаких возможностей обойти стандартную процедуру вступления в Европейский союз», – заявил политик. Он добавил, что украинской стороне предстоит пройти долгий и сложный путь к интеграции.

    Различные идеи об ассоциированном членстве Украины не привлекают Братиславу, отметил словацкий лидер. По его оценке, в настоящий момент к полноправному участию в объединении готовы Сербия, Албания и Черногория.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу Берлина.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от киевских властей шагов к мирному урегулированию конфликта для получения этого статуса.

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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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    18 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Российские системы РЭБ начали выводить из строя спутники Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Новейшие российские системы радиоэлектронной борьбы начали наносить необратимые повреждения спутникам Starlink, нарушая логистику и связь украинской армии на обширных участках фронта.

    Новые комплексы радиоэлектронной борьбы России не просто подавляют сигналы спутников Starlink, но и наносят им необратимые повреждения, пишет «Российская газета».

    Электронные компоненты аппаратов, проходящих через зону активного подавления, полностью выходят из строя.

    Площадь эффективного покрытия противоспутниковой защиты постоянно расширяется. В скором времени прогнозируется полная блокировка канала передачи данных путем создания направленных помех или генерации ложных сигналов. Это позволит Вооруженным силам изолировать от связи целые оборонительные районы противника.

    Помимо нейтрализации беспилотников, такие меры нарушают наземную логистику украинской армии, основанную на дистанционно управляемых транспортных платформах. Для защиты прифронтовых дорог развернуты новые системы электронного подавления, которым украинская разведка дала название «Волна-Купол-Гарант».

    Российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Военные развернули эти новые системы радиоэлектронной борьбы на стратегической трассе «Новороссия».

    В мае бойцы группировки «Север» уничтожили более 55 терминалов связи противника в Харьковской области.

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    18 июня 2026, 11:04 • Новости дня
    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»

    Глава Пентагона Хегсет призвал Европу взять на себя защиту континента

    Пентагон заявил о необходимости перезагрузки альянса до «НАТО 3.0»
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сокращения американской военной поддержки Вашингтон требует от европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках жесткой концепции «НАТО 3.0».

    Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите своего континента, передает Associated Press.

    Выступая на встрече министров обороны стран альянса в Брюсселе, он заявил о необходимости превратить организацию в «НАТО 3.0».

    «НАТО 3.0 – это признание в период после холодной войны того, что (НАТО) необходимо вернуться к реальному жесткому военному альянсу, который имеет реальные военные возможности, способные к сдерживанию прямо здесь, на континенте, и взять на себя инициативу по обычной обороне Европы», – сказал Хегсет.

    Глава Пентагона отметил, что в 2027 году Соединенные Штаты намерены инвестировать в собственную оборону 1,5 трлн долларов. По его словам, это станет сигналом миру о создании Америкой «арсенала свободы». Хегсет подчеркнул, что этот арсенал защищает интересы США, а также поддерживает мощь альянса.

    Заявления министра прозвучали на фоне решения Вашингтона прекратить поставки ряда военных активов, включая авианосцы и истребители, в случае кризиса. Администрация Дональда Трампа настаивает на необходимости планирования двух одновременных конфликтов, уделяя особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону на случай противостояния с Китаем. При этом США не намерены выводить из Европы свое ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство призвало европейских партнеров взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Вашингтон потребовал от союзников перенять основную часть оборонных функций к 2027 году.

    Министр обороны США Пит Хегсет объявил об окончании эпохи единоличного гарантирования безопасности Европы американской стороной.

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    18 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО

    Захарова: Целью учений НАТО стало научить Армению воевать с Россией

    Захарова назвала цель совместных учений Армении с НАТО
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армянских военных будут учить воевать против России, именно такая цель стоит за совместными учениями Еревана с НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала анонсированные Минобороны Армении военные учения Eagle Partner – 2026 с участием американских, французских и греческих солдат, передает РИА «Новости».

    «Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат добавила, что проживающие в стране этнические армяне не собираются делить сердце пополам. По ее словам, эти люди считают оба государства общим историко-культурным пространством.

    Миротворческие маневры Eagle Partner – 2026 с участием солдат из стран НАТО стартовали в Армении 17 июня.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на системное сближение армянского руководства с государствами Евросоюза.

    Захарова также обвинила премьер-министра республики Никола Пашиняна в нарушении обещаний об отказе от враждебных шагов против Москвы.

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    18 июня 2026, 19:45 • Новости дня
    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0

    Рютте заявил о крупнейшей в истории трансформации НАТО

    Рютте рассказал о создании НАТО 3.0
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс готовится к масштабной перестройке и созданию новой структуры на фоне планов Соединенных Штатов сократить военное присутствие в Европе, заявил генсек альянса Марк Рютте.

    Североатлантический альянс ожидает масштабная перестройка в связи с планами США вывести часть своих сил из Европы, передает ТАСС.

    Генсек организации Марк Рютте по итогам встречи министров обороны стран блока подчеркнул необходимость создания новой структуры.

    «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую трансформацию в своей истории. Мы должны построить НАТО 3.0», – заявил он. Это стало ответом на слова главы Пентагона Пита Хегсета о зависимости американского участия от вклада европейских союзников.

    Американский министр ранее назвал альянс «бумажным тигром». По его словам, в ближайшие шесть месяцев Вашингтон проведет аудит военных усилий Европы, результаты которого определят будущую структуру присутствия США.

    Хегсет добавил, что обновленный блок должен сосредоточиться на реальных боевых задачах, а не на климатической или гендерной повестке.

    Рютте отметил, что Хегсет покинул встречу министров менее чем через два часа, проигнорировав заседание контактной группы по Украине.

    При этом генсек подчеркнул, что европейские страны уже предпринимают огромные усилия. По его данным, в 2025 году они вместе с Канадой увеличили расходы на оборону на 139 млрд долларов.

    Концепция НАТО 3.0 предполагает возвращение к полномасштабному военному противостоянию с Россией. Главной задачей обновленного альянса станет удержание военным путем территорий, перешедших под контроль блока после окончания холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил начало вывода части американских войск из Европы.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать континент в рамках концепции «НАТО 3.0».

    Руководство военно-политического блока засекретило детали изменения стратегии присутствия сил на континенте.

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