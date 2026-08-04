Tекст: Катерина Туманова

Более 100 помощников воспитателей детских садов в Нарве в Эстонии будут уволены с 3 августа из-за языковых требований, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Требования к знанию эстонского языка на категорию не ниже В2 были приняты в 2024 году. Для работников, уже занимавших эти должности, действовала двухлетняя отсрочка, которая завершилась 1 августа 2026 года.

«В Нарве с сегодняшнего дня, 3 августа, расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками учителей детских садов. Причина – вступление в силу языковых требований. Для продолжения работы помощники должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2», – отмечается в статье.

Заведующая отделом образования Нарвы Лариса Дегель заявила, что дефицита педагогов не предвидится. По ее словам, в отдельных группах помощников воспитателей смогут заменить вторые учителя, поэтому сбоев в работе дошкольных учреждений не будет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Эстония не позволила россиянину купить центр энергоуправления. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию. Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией.