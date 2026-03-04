  • Новость часаПутин призвал активнее бороться с подростковой преступностью
    Кто несет ответственность за провал в охране верховного лидера Ирана
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Эксперт оценил возможное назначении сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    7 комментариев
    4 марта 2026, 14:12 • Новости дня

    В Эстонии россиянину не дали купить центр энергоуправления

    Власти Эстонии отменили продажу центра энергоуправления россиянину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эстонской Нарве отменили сделку по покупке центра управления электросетями гражданином России из-за опасений в сфере безопасности, пишут местные СМИ.

    Власти Эстонии аннулировали сделку по продаже здания центра управления электросетями в Нарве российскому гражданину, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Решение было принято из-за опасений по поводу угрозы национальной безопасности, так как объект имеет стратегическое значение для энергоснабжения региона.

    В сообщении отмечается: «Государство, сославшись на угрозу безопасности, отменило сделку по продаже расположенного в Нарве здания центра управления сетями компании Viru Elektrivorgud российскому гражданину». Покупателем недвижимости выступал гражданин России Алексей Румянцев.

    По данным телерадиокомпании, продавцом выступала компания Kirde Varad, а объект сделки – здание, откуда осуществляется управление электросетью с 30 тыс. клиентов. В этот перечень входят крупные предприятия, такие как завод Silmet в Силламяэ, многоквартирные дома Нарвы и объекты пограничной инфраструктуры. Власти сочли, что переход здания в собственность гражданина России несет риски для стабильной работы критически важной инфраструктуры.

    Ранее Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить покупку недвижимости гражданам России и Белоруссии без долгосрочного вида на жительство. До этого Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах.

    Напомним, что с января 2026 года в Эстонии введена отдельная плата за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час, что отразится на счетах граждан.


    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    Комментарии (17)
    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (6)
    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    Комментарии (17)
    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    Комментарии (5)
    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    ЕК заявила о «правомерности» заморозки активов Банка России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания активов.

    «Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что в ЕС полностью уверены в «законности принятого решения и его соответствии международному праву».

    Напомним, Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов.

    В декабре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Еврокомиссия не получила данных о статусе «Дружбы» от Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия до сих пор не имеет информации от Украины по работоспособности трубопровода «Дружба», продолжает контакты, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Еврокомиссия до сих пор ожидает от Украины официальную информацию о работоспособности нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен отметила на брифинге в Брюсселе, что контакты с украинской стороной продолжаются.

    Она подчеркнула: «Мы продолжаем наши контакты с украинцами. Мы работаем со всеми государствами-членами, которых это касается, в частности со Словакией и Венгрией. Нашим приоритетом остается безопасность поставок в наши государства-члены. Но что касается работы трубопровода, то у нас все еще нет информации по каким-то изменениям там».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Еврокомиссии обязать власти на Украине запустить работу нефтепровода «Дружба». Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять нефть по трубопроводу «Дружба» на перемирие. Орбан заявил о сохранении всех ограничительных мер против Киева до возобновления работы нефтепровода.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 05:51 • Новости дня
    Страны ЕС блокировали ускоренное вступление Украины в союз
    Страны ЕС блокировали ускоренное вступление Украины в союз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к европейскому сообществу, опасаясь снижения темпов борьбы с коррупцией, пишут новостные агентства.

    Владимир Зеленский настаивает на вступлении в объединение в 2027 году, однако эта инициатива встретила жесткое сопротивление, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Франция, Германия и другие участники союза скептически оценили возможность изменения процедур ради Киева. Дипломаты опасаются, что спешка подорвет стимулы для проведения необходимых внутренних реформ.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала вариант «обратного расширения» с упрощенным приемом, но идея провалилась.

    «Концепция обратного расширения мертва», – заявил один из источников агентства. Собеседники издания подчеркивают, что Украина пока не готова к членству из-за серьезных проблем с коррупцией.

    Брюссель намерен искать иные пути сближения, рассматривая модель поэтапной интеграции с доступом к единому рынку. Формальное вступление требует одобрения всех 27 стран, а Венгрия уже блокировала процесс на ранних стадиях.

    Напомним, Евросоюз разрабатывал план ускоренного предоставления Украине частичного членства по модели «обратного расширения». Президент Сербии Александр Вучич заявлял о наличии в мирном плане пункта о вступлении Киева в сообщество с 2027 года.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Ираном расколол правые партии Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке вынуждает европейских националистов выбирать между привычной антивоенной риторикой и поддержкой Израиля в борьбе с исламизмом, сообщает Politico.

    Лидеры ультраправых в Европе столкнулись с дилеммой между поддержкой Израиля и антиизоляционистской риторикой на фоне атак по Ирану, пишет Politico.

    В частности, французское «Национальное объединение», лидирующее в опросах перед выборами 2027 года, оказалось вынуждено балансировать между традиционной поддержкой Израиля и критикой внешнеполитических интервенций США.

    «Национальное объединение» заняло осторожную позицию, фактически одобрив силовую акцию. Это резко контрастирует с их же недавней критикой американского вмешательства в дела Венесуэлы, когда Марин Ле Пен жестко защищала суверенитет государств.

    Вице-президент французской партии Себастьен Шеню объяснил эту перемену в риторике. «Мы поддерживаем действия, предпринятые Соединенными Штатами, даже если, честно говоря, нам не нравится их односторонний характер», – заявил он.

    В Германии руководство «АдГ» выразило обеспокоенность дестабилизацией региона, что вызвало недовольство внутри самой политсилы. Многие высокопоставленные члены считают, что наступление на исламистский режим Ирана следовало поддержать, несмотря на официальную «миротворческую» линию лидеров.

    В то время как французские и немецкие ультраправые демонстрируют внутренние разногласия по вопросу войны на Ближнем Востоке, их коллеги в Румынии и Нидерландах более однозначно поддерживают жесткие действия против Ирана. На фоне предстоящих выборов внутренние споры могут осложнить ультраправым борьбу за власть, особенно учитывая повышенное внимание избирателей к внешнеполитическим вопросам.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

    Испания запретила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.

    В ответ Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом

    Власти Китая заявили о готовности устранять экономические разногласия с ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайское руководство намерено поддерживать фундаментальный характер партнерства с Брюсселем и преодолевать возникающие споры, заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Правительство КНР настроено на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами ради устранения взаимных претензий в сфере торговли, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Лоу Циньцзянь заявил, что Китай готов формировать еще больше программ сотрудничества, сообща решать глобальные проблемы.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере.

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Посол Израиля заявил о состоянии войны Европы с Ираном

    Посол Израиля Нир-Фельдкляйн заявил о фактической войне Европы с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн считает, что Европа фактически вовлечена в войну с Ираном из-за атак иранских агентов на европейской территории.

    Посол Израиля в Евросоюзе Ави Нир-Фельдкляйн выразил уверенность, что европейские страны уже вовлечены в конфликт, передает РИА «Новости».

    «Для того, чтобы находиться в состоянии войны с Ираном, необязательно, чтобы по вашей территории выпускали ракеты или дроны», – подчеркнул дипломат в интервью Politico.

    Он напомнил, что на европейской земле происходили атаки и убийства, организованные иранскими агентами. По мнению посла, Брюссель должен выступить с однозначной поддержкой военных действий в отношении Тегерана.

    Нир-Фельдкляйн добавил, что государства Персидского залива сейчас оценивают возможную реакцию на иранскую атаку. Ранее США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, что вызвало осуждение со стороны МИД России.

    Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли выработать единую позицию по отношению к военной операции против Ирана.

    Разведка ЕС зафиксировала рост угрозы террористических атак в Европе на фоне обострения ситуации.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    Глава МИД России Сергей Лавров констатировал фактическое начало полноценных боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 13:22 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии просьб ЕС по возобновлению энергопоставок

    Песков заявил об отсутствии запросов Европы на возобновление энергопоставок

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы пока не обращались к Москве с инициативой вернуть или увеличить поставки энергоносителей на фоне ситуации в Персидском заливе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, страны Европы не направляли в Москву запросы о возобновлении или увеличении поставок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов, Песков уточнил: «Нет, таких обращений не было».

    Ранее советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив.

    Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов.

    Дональд Трамп предложил ввести эскорт американских военных кораблей для охраны торговых танкеров в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Польша сообщила о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Шеф полиции Польши Боронь сообщил о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские власти выразили обеспокоенность возможным наплывом наркозависимых украинских военных после окончания боевых действий, они констатировали массовое управление синтетического зелья в рядах ВСУ.

    Главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте, передает РИА «Новости». По его словам, уже сейчас фиксируются случаи употребления подобных веществ, и польская полиция должна быть готова к последствиям по окончании боевых действий на Украине.

    Боронь подчеркнул: «Да. По нашей информации, это так», – отвечая на вопрос о масштабах проблемы среди украинских военных.

    Комендант отметил, что ситуация в ВСУ влияет на количество синтетических наркотиков, изымаемых польской полицией, а также на рост числа наркозависимых, с которыми вынуждены работать правоохранители.

    Боронь сообщил, что в Польше ежегодно ликвидируются десятки тонн синтетических наркотиков, большая часть которых употребляется на фронте на Украине. Он рассказал о трудностях во время задержаний, описав случаи с агрессивными и неадекватными людьми после употребления таких веществ.

    Польский чиновник выразил опасения, что после окончания боевых действий наркозависимые украинские военные могут массово прибывать в страну, присоединяться к преступным группировкам или искать своих родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.

    Ранее полиция в Варшаве обнаружила в частном доме 22 граждан Украины, которых удерживали и заставляли работать на наркосеть под угрозой насилия.

    До этого Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством гражданина Украины.

    Комментарии (0)
