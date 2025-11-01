Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Энергокомпания в Эстонии ввела с 2026 году плату за «энергетическую независимость»
С января 2026 года в Эстонии вводится отдельная плата за балансирующую мощность в размере 3,73 евро за мегаватт-час, что отразится на счетах граждан, о чем сообщила госкомпания Elering.
Новый платеж, который уже назвали платой за «энергетическую независимость», составит 3,73 евро за мегаватт-час и будет взиматься с обоих сторон – и с потребителей электроэнергии, и с производителей. Эта плата станет отдельной строкой в счетах за январь 2026 года и останется фиксированной на протяжении года, уточнил портал ERR.ee.
По словам председателя правления компании Elering Калле Килка, «этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией». Новый сбор предназначен для формирования резервов, которые обеспечат стабильность энергосистемы Эстонии.
Впервые потребители ощутят рост расходов в феврале 2026 года, когда получат счета за январь. Для среднего домохозяйства с потреблением около 250 киловатт-часов нововведение приведет к увеличению ежемесячного счета примерно на 1,2 евро с учетом налога с оборота.
В дополнение к этому с января 2026 года счета за электроэнергию будут содержать еще одну новую строку – плату за надежность энергоснабжения. Этот сбор обеспечит покрытие затрат на поддержание управляемых мощностей в периоды, когда доля возобновляемой энергии мала, и увеличит счета домохозяйств примерно на два евро в месяц.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эстония решила закрыть частично проходящую через Россию дорогу, а также отказалась от использования трассы, участок которой лежал на территории России. В ЕС зафиксировано снижение средней цены на газ для населения на восемь процентов по сравнению с рекордными уровнями 2024 года.