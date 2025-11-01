Энергокомпания в Эстонии ввела с 2026 году плату за «энергетическую независимость»

Энергокомпания в Эстонии ввела плату за «энергетическую независимость»

Tекст: Катерина Туманова

Новый платеж, который уже назвали платой за «энергетическую независимость», составит 3,73 евро за мегаватт-час и будет взиматься с обоих сторон – и с потребителей электроэнергии, и с производителей. Эта плата станет отдельной строкой в счетах за январь 2026 года и останется фиксированной на протяжении года, уточнил портал ERR.ee.

По словам председателя правления компании Elering Калле Килка, «этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией». Новый сбор предназначен для формирования резервов, которые обеспечат стабильность энергосистемы Эстонии.

Впервые потребители ощутят рост расходов в феврале 2026 года, когда получат счета за январь. Для среднего домохозяйства с потреблением около 250 киловатт-часов нововведение приведет к увеличению ежемесячного счета примерно на 1,2 евро с учетом налога с оборота.

В дополнение к этому с января 2026 года счета за электроэнергию будут содержать еще одну новую строку – плату за надежность энергоснабжения. Этот сбор обеспечит покрытие затрат на поддержание управляемых мощностей в периоды, когда доля возобновляемой энергии мала, и увеличит счета домохозяйств примерно на два евро в месяц.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Эстония решила закрыть частично проходящую через Россию дорогу, а также отказалась от использования трассы, участок которой лежал на территории России. В ЕС зафиксировано снижение средней цены на газ для населения на восемь процентов по сравнению с рекордными уровнями 2024 года.