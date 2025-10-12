Власти Эстонии заявили о прекращении использования дороги через Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Сообщения о том, что ситуация на эстонско-российской границе становится напряженной, преувеличены. На юго-востоке Эстонии есть дорога, которая на короткое время пересекает территорию России. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки... В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый», передает РИА «Новости».

По словам Цахкна, ситуация на границе остается стабильной и находится под контролем эстонских властей. Он также отметил, что никаких серьезных инцидентов в этом районе сейчас не происходит.

Накануне телерадиокомпания ERR сообщила, что автомобильное движение по дороге, частично пересекающей территорию России, временно остановлено на участке в Эстонии из-за опасений, связанных якобы с российской активностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии решили построить ограждение вокруг участка границы с Россией. Эстония также приняла решение застраивать приграничные участки, отказавшись от обмена землями с Россией. Окружение Саатсеского сапога забором не повлияет на его статус.