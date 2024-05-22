Эстония решила построить ограждение вокруг участка границы с Россией

ERR: Эстония построит ограждение вокруг участка границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его данным, Таллин решил расширить обустройство восточной границы на так называемом Саатсеском сапоге (участке российской территории, вдающийся в Выруский уезд Эстонии), соорудив вокруг него объездную дорогу и ограждение, передает ТАСС.

Ранее этот участок планировалось обменять на пограничные земли такой же площади в случае ратификации договора о границах с Россией.

Как приводит портал слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, поскольку Эстония не станет проводить какие-либо обмены землями с Россией, то это ограждение там надо построить, на что правительство выделит примерно 4 млн евро, а 2,6 млн пойдут на дороги.

Ранее руководитель пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев сообщил, что рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах.