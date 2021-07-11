В Эстонии усилили охрану границы с Россией и Латвией

Рост нелегальной миграции из Беларуси в Литву привел к тому, что Эстония усилила охрану границы с Россией, Латвией, а также контроль в портах, сообщил руководитель пограничного контроля Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

«На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей», – приводятся его слова на сайте эстонского телеканала «Актуальная камера».

Беличев отметил, что в его пограничном ведомстве «не верят, что в Эстонии может повториться литовско-белорусский сценарий. Но если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В департаменте полиции и погранохране уже приняли соответствующие меры».

«Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней», – добавил он.

Между тем жители приграничной с Россией волости Сетомаа заявляют, что никакой угрозы не чувствуют, так как жители знают друг друга, а информация о появлении чужаков распространяется быстро.

«У нас хорошие отношения с пограничниками. Конечно, мы сразу передадим информацию, что мы видели и знаем. Все так и делают», – рассказала хозяйка хутора Крийза Ингрид Кала.

В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика запустит строительство барьера на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток мигрантов.

Ранее Служба охраны государственной границы при МВД Литвы предложила объявить режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии.

Перед этим президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.