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Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.
В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.
В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.
Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.
В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.