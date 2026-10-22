Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии

Tекст: Тимур Шайдуллин

В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.