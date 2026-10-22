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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    6 комментариев
    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня

    В Британии констатировали отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

    21 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии

    Экономист Юшков: Бурение в Северном море не приведет к «газовой революции» в Британии

    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничение поставок углеводородов с внешних рынков толкает Лондон на отчаянные меры. Одна из них – реализация проекта добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море. Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такой шаг не приведет к «газовой революции»: на пике месторождение обеспечит лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в регионе.

    «Еще недавно суды Британии нередко принимали сторону экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений. Однако в последнее время приоритеты государственной политики сместились: для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, именно поэтому британские власти одобрили разработку газового месторождения Jackdaw. «Однако запасы месторождения сравнительно невелики – порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море», – рассказал собеседник.

    При этом разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями: на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. Объем необходимых инвестиций превышает 2 млрд фунтов стерлингов – это значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. «Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности», – подчеркнул Юшков.

    Он объясняет: в Северном море практически не осталось крупных месторождений – регион хорошо изучен, и все значимые залежи уже выявлены. Поэтому сейчас британские компании переходят к освоению средних и малых месторождений. Ключевым фактором целесообразности таких проектов выступает готовая инфраструктура и накопленный опыт работы в регионе. Дополнительным стимулом служит ограничение поставок углеводородов с внешних рынков.

    «Таким образом, не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо «газовой революции» или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи. Это особенно важно на фоне общего снижения объемов: старые месторождения постепенно истощаются, и их необходимо чем-то замещать», – заключил Юшков.

    В среду правительство Британии выдало разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw в Северном море у восточного побережья Шотландии – в 240 км к востоку от Абердина, сообщает BBC. Первые поставки ожидаются «уже в конце этого месяца». В качестве одного из оснований его ввода в эксплуатацию называются «недавние события на Ближнем Востоке, которые спровоцировали глобальные потрясения в сфере энергетики и привели к росту счетов в стране».

    «Решение укрепит энергетическую безопасность страны за счет использования отечественного газа зимой. Проект поможет минимизировать использование Британией импортного топлива с более высоким уровнем выбросов по мере нашего перехода к возобновляемым источникам и атомной энергетике», – заявила Миатта Фанбулле, министр энергетики и углеродной нейтральности. Однако это не снизит счета британцев за газ, уточнила она.

    В свою очередь британский премьер Энди Бернем отметил, что правительство по-прежнему привержено планам по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Поэтому параллельно Лондон объявил о создании «Фонда энергетического капитала», объемом 2,7 млрд долларов. Проект будет «использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для инвестиций в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики».

    Напомним, проект Jackdaw имеет массу критиков как среди политиков, так и в кругах защитников природы. Так, Зак Полански, лидер Партии зеленых в Англии и Уэльсе, назвал решение по освоению месторождения «климатическим вандализмом». «Это победа Shell над британским обществом», – считает он.

    По оценке Greenpeace, за 11 лет работы на месторождении приведут к выбросам 35,8 млн тонн углекислого газа. Организация Friends of the Earth Scotland обвинила британское правительство в «умышленном» создании угрозы для «сотен тысяч людей». Всемирный фонд дикой природы назвал решение по Jackdaw «разочаровывающим».

    Jackdaw разрабатывается компанией Adura – совместным предприятием Shell и норвежской Equinor. Месторождение было открыто в 2005 году, но считалось дорогостоящим и технически сложным в разработке. Освоение участка началось в 2022 году.

    Энергетический потенциал Jackdaw эквивалентен примерно 40 млн баррелей нефти, говорится в коммюнике британского правительства. Освоение месторождения обеспечит около 6% добычи газа в Британии, чего достаточно для снабжения 1,4 млн домов. В настоящее время королевство импортирует около 60% голубого топлива.

    В начале октября стало известно, что запасы газа в хранилищах Британии могут полностью закончиться при ограниченных поставках СПГ и суровой зиме. Об этом говорится в прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает РИА «Новости». По состоянию на 1 октября 2026 года, подземные хранилища газа в Британии заполнены всего на 48% при том, что их максимальная емкость в энергетическом выражении составляет примерно 17,8 ТВт·ч.

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    21 октября 2026, 10:34 • Новости дня
    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море

    Власти Британии разрешили бурение газовых скважин на месторождении Jackdaw

    Власти Британии одобрили бурение газовых скважин в Северном море
    @ IMAGO/teamwork/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила проект добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море, что позволит увеличить газодобычу в стране на 6%.

    Британские власти дали согласие на разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw. «После тщательного рассмотрения всех значимых факторов я согласилась с тем, что регулятор может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw», – заявила Фанбулле, передает РИА «Новости».

    Министр отметила, что реализация проекта не помешает Лондону соблюдать ограничения на выбросы парниковых газов и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

    Глава Минфина Британии Джон Хили сообщил о создании фонда энергетического благосостояния. Эта структура будет использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для проектов в области зеленой энергетики, а ее начальные инвестиции составят более 2,6 млрд долларов.

    Правительство лейбористов, пришедшее к власти в 2024 году, ранее ввело запрет на выдачу новых лицензий на освоение нефтегазовых месторождений в Северном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник британские нефтяники в Северном море объявили забастовку из-за снижения зарплат.

    Летом музыканты потребовали остановить бурение скважин в регионе.

    В прошлом году британские власти отменили разрешение на освоение новых нефтегазовых месторождений.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    НАТО усилило присутствие в Черном море из-за атак на суда

    The Guardian: НАТО направило допконтингент в Черное море после ударов по судам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила, что альянс направил дополнительные силы наблюдения и разведки в Черное море на фоне серии смертельных атак, которые Россия наносит по торговым судам с украинскими грузами.

    НАТО решила направить дополнительные военные силы в Черное море после новой серии смертельных ударов России по торговому флоту, когда во вторник были атакованы еще пять судов – три в порту Рени и два по пути к Одессе, пишет The Guardian.

    По данным издания, российские удары по судам с зерном и другими сельхозгрузами, идущим из портов на Украине, привели к тому, что почти вся акватория Черного моря, кроме территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции, получила статус зоны повышенного риска на лондонском страховом рынке. НАТО заявило, что добавит в регион средства разведки и наблюдения, в том числе морские патрульные самолеты, радарные системы, дроны и подразделения военной разведки.

    «Сегодня послы НАТО встретились в Североатлантическом совете, чтобы обсудить безопасность в Черном море. НАТО уже усилило нашу позицию на восточном фланге, включая возможности борьбы с дронами. НАТО направит в регион дополнительные силы, включая поддержку в сфере наблюдения, разведки и криминалистики», – заявила Эллисон Харт. На фоне ударов, которые все чаще затрагивают территориальные воды и исключительные экономические зоны Румынии и Болгарии, Бухарест на выходных поднял истребители для перехвата и уничтожения двух подозреваемых российских дронов.

    Министр обороны Румынии Раду Мируца сообщил, что эти аппараты, предположительно новейшие российские дроны, летели со скоростью около 450 км/ч, и отметил, что это первый случай их успешного сбития. Румыния зафиксировала 35 несанкционированных залетов дронов с начала года против девяти в 2025 году, румынские военные уничтожили шесть аппаратов, тогда как год назад не сбили ни одного.

    На прошлой неделе два химических танкера были поражены дронами у румынского побережья Черного моря возле входа в судоходный канал Сулина, по которому вывозятся грузы с Украины. За последние две недели не менее пяти других торговых судов были атакованы у берегов Румынии и Болгарии, при этом 23 моряка числятся погибшими или пропавшими без вести, большинство инцидентов произошло за пределами территориальных вод НАТО. Болгария на этом фоне запросила у НАТО боевые самолеты и системы борьбы с дронами, а Франция направила в Румынию один морской разведывательный самолет.

    Страховая и аналитическая компания Ambrey указала, что угрозы для торговых перевозок, включая зерно и нефть в Черном море, не демонстрируют признаков снижения, а стоимость страхования на проход через этот район резко выросла. Старший аналитик компании Томаш Алекса сообщил, что с июля зафиксировано заметное увеличение числа атак, около 80% из которых, по оценкам, приходится на российские силы, при этом утраты судов усугубляются тактикой «двойных ударов» с применением воздушных и надводных дронов с крупным зарядом, особенно опасных для небольших судов, использующих днепровско-дунайскую систему каналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские эксперты скептически оценили инициативу морского перемирия в Черном море. В понедельник сенатор США Марко Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки украинских сил на суда в Черном море. Анкара заявила о координации с Россией по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    21 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Захарова назвала дурковатым призыв Марин сбивать российские самолеты

    Захарова прокомментировала призыв экс-премьера Финляндии сбивать самолеты России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова назвала дурковато-агрессивным предложение бывшего премьера Финляндии Санны Марин сбивать российские военные самолеты.

    Бывшая глава финского правительства Санна Марин предложила сбивать российские военные самолеты при их вторжении в воздушное пространство стран Европейского союза и НАТО, передает ТАСС.

    «Мы обратили внимание на какое-то оторванное от реалий и даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сбивать российские военные самолеты, которые якобы нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО», – заявила Захарова.

    Она посоветовала обратить внимание на то, что за подобные заявления бывший финский премьер получает зарплату в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра в качестве нанятого эксперта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты.

    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать авиацию России.

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    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

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    21 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Россия призвала Лондон содействовать в поиске осужденных британских наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова призвала Лондон помочь в поиске заочно осужденных британских наемников, воевавших на стороне ВСУ.

    Москва обратилась к Лондону с призывом оказать содействие в поиске британских наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне украинской армии и были заочно осуждены в России, передает ТАСС.

    «Обращаемся к британской стороне с предложением встать на сторону справедливости и помочь в поиске указанных преступников, весьма вероятно скрывающихся где-то на Альбионе», – заявила Жданова в ходе выступления на заседании Форума ОБСЕ.

    Она напомнила, что недавно российский суд назначил заочные наказания в виде лишения свободы британцам Эндрю Моссу (14 лет) и Джону Тейлору (13,5 года), а также наемнику из Грузии Теймуразу Харамишвили (14,5 года). Все они объявлены в международный розыск. Жданова добавила, что правоохранительные органы фиксируют факты соучастия Запада в преступлениях против мирного населения и отслеживают деятельность всех иностранных наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников.

    В июле суд ДНР заочно осудил воевавшего за Киев колумбийского наемника.

    Шведский наемник заочно получил 17 лет колонии за участие в боях на стороне ВСУ.

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    22 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.

    Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.

    Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

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    21 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Захарова пообещала соразмерный ответ на милитаризацию Финляндии

    МИД пообещал соразмерно ответить на милитаризацию Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет эффективно реагировать на действия Финляндии по наращиванию военного потенциала НАТО.

    Захарова заявила, что Россия внимательно наблюдает за курсом Хельсинки и подготовит ответ на развитие инфраструктуры Североатлантического альянса у своих границ, передает РИА «Новости».

    «Финляндия в последнее время проводит крайне опасный курс на тотальную милитаризацию страны, включая снятие ограничений на размещение на своей территории ядерного оружия натовцами… Мы за этим за всем и внимательно наблюдаем, и соответственно реагируем, и будем реагировать соразмерно и эффективно», – заявила Захарова.

    Дипломат добавила, что Хельсинки активно способствует расширению логистического потенциала и военной мобильности блока. Кроме того, Финляндия ускоренно интегрируется в командно-штабные структуры НАТО, закупает ударные вооружения и проводит учения с наступательными сценариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Финляндия анонсировала проведение восьми совместных учений с НАТО у границ России.

    Ранее финский президент заявил об отсутствии угрозы нападения со стороны Москвы.

    Кроме того, Хельсинки назвал «российскую угрозу» ключевым фактором будущего.

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    21 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Кожемяко пообещал сохранить и приумножить темпы развития Дальнего Востока

    Кожемяко: Необходимо приумножить темпы развития Дальнего Востока и Арктики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Утвержденный Госдумой на пост вице-премьера и полпреда президента в ДФО Олег Кожемяко заявил о необходимости сохранить и приумножить заданные предшественником темпы развития Дальнего Востока и Арктики.

    Кожемяко назвал своей главной задачей на новом посту обеспечение видимых изменений в макрорегионе до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Вся эта работа велась непосредственно предшественником, Юрием Петровичем Трутневым на протяжении 13 лет. Поэтому планка, конечно, будет довольно высокая по всем направлениям. Мы видим положительные результаты в промышленности, в экономике, в судостроении. Поэтому наша задача – сохранить эти темпы, приумножить, сделать так, чтобы действительно за оставшееся время, которое касается непосредственно планов до 2030 года, были видны изменения, не потерян был темп», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы поддержал кандидатуру Кожемяко на пост вице-премьера.

    В понедельник правительство объяснило его выдвижение на должность полпреда.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об одобрении этого назначения главой государства.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Бельгийский военно-транспортный самолет пролетел у Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от Калининградской области, свидетельствуют полетные данные.

    Борт, вылетевший из Брюсселя около 11.00 мск, направился в сторону Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    По состоянию на 13.00 мск самолет пересекал границу Польши и Литвы недалеко от Калининградской области.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области. В начале месяца британский самолет-разведчик начал полет у границ России. В сентябре шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ.

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    21 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    ОДКБ обеспокоилась увеличением сил НАТО у западных рубежей

    Генсек ОДКБ Масадыков заявил о росте числа военных НАТО у западных границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    Генеральный секретарь посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ по приглашению Совета безопасности Белоруссии и запланировал еще одну поездку на ноябрь, передает РИА «Новости».

    «Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьезный фактор», – заявил Масадыков.

    Он добавил, что на сопредельной стороне идет активное строительство фортификационных сооружений. По словам генсека, организация внимательно наблюдает за происходящим и обсуждает эти вопросы с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью.

    Во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у российских границ.

    До того белорусские войска отработали отражение атаки на границе с Украиной.

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    21 октября 2026, 13:52 • Новости дня
    Британский самолет-разведчик пролетел у границ России

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 пролетел у российских границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 совершил разведывательный полет вблизи российских границ над территорией стран Прибалтики.

    Борт вылетел с авиабазы Лоссимут в Шотландии, пересек воздушное пространство Дании и направился в Литву, где оказался недалеко от границы с Калининградской областью, передает РИА «Новости».

    Позже самолет направился в воздушное пространство Латвии и продолжил движение в сторону Эстонии вблизи российской границы.

    В последние годы фиксируется беспрецедентная активность НАТО у западных рубежей России. Североатлантический альянс объясняет расширение своих инициатив необходимостью сдерживания, однако Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области.

    В субботу авиация США также пролетела над Прибалтикой у российских рубежей.

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    21 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    Немецкий военно-транспортный самолет приземлился в Вильнюсе

    Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M Atlas прибыл в Вильнюс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В международном аэропорту Вильнюса приземлился военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Германии, вылетевший с базы Вунсторф.

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, принадлежащий ВВС Германии, приземлился в международном аэропорту Вильнюса, передает РИА «Новости».

    Немецкий борт, который используется для переброски войск и техники, покинул военный аэродром Вунсторф на севере Германии около 10:00 мск. Затем он проследовал в сторону Литвы, пролетев мимо южной и восточной границ Калининградской области. Посадка в Вильнюсе состоялась около 11:40 мск.

    Власти Литвы не раскрывают цель прибытия самолета. Официальной информации о характере груза и наличии на борту военной техники нет.

    Ранее Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил НАТО у своих западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у границ России.

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    21 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Государственный долг Британии впервые превысил 4 трлн долларов

    Reuters: Государственный долг Британии впервые превысил 4 трлн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень государственного долга Великобритании впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов (4 трлн долларов).

    Объем заимствований британского правительства в сентябре составил 24,52 млрд фунтов стерлингов, что выше прогнозируемого уровня, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Дефицит бюджета увеличился до 97,8 млрд фунтов стерлингов, что на шесть миллиардов больше запланированного, но на 4,4 млрд меньше, чем в прошлом году.

    Национальная статистическая служба Соединенного Королевства сообщила, что инфляция в сентябре выросла до 3,5% в годовом исчислении. Скачок стал третьим подряд и самым большим с октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    В мае сообщалось, что кризис в Британии повысил шансы на распад королевства.

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