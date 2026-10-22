  • Новость часаПутин назначил Шестакова врио губернатора Приморского края
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    12 комментариев
    22 октября 2026, 18:25 • Новости дня

    Бастрыкин завел дело на судью из Тувы

    СК: Бастрыкин завел дело на судью из Тувы за арест подсудимой без заседания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Кызылского городского суда Азияны Монгуш, которая постановила арестовать подсудимую без проведения заседания.

    Уголовное дело возбуждено по статье о вынесении заведомо неправосудного акта с согласия Высшей квалификационной коллегии судей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

    В ноябре 2023 года Монгуш без судебного заседания постановила приостановить производство по уголовному делу против подсудимой, объявить ее в розыск и арестовать. Судья датировала документ 29 июня 2023 года, подписала его и приобщила к материалам дела. В феврале 2024 года Верховный суд Тувы отменил это решение «в связи с явными, грубыми и существенными процессуальными нарушениями».

    В октябре Верховный суд России признал законным решение о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей согласовать возбуждение уголовного дела о получении взятки против сочинского судьи в отставке.

    В июне Следственный комитет направил в суд материалы расследования в отношении владельца иномарки, наехавшего на инспектора в Балашихе.

    В апреле Следственный комитет запросил у Высшей квалификационной коллегии судей согласие на возбуждение дела против судьи, подозреваемого в получении крупной взятки.

    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

    Комментарии (9)
    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

    Комментарии (13)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

    Комментарии (12)
    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

    Комментарии (4)
    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

    Комментарии (6)
    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

    Комментарии (7)
    22 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ назначил епископа Савву наместником Троице-Сергиевой лавры

    Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил епископа Армавирского и Лабинского Савву наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

    Епископ Савва (Лесных) получил титул Зарайский, он освобожден от управления Армавирской епархией. Прежний наместник, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл освобожден от должности с благодарностью за понесенные труды. За ним сохраняется управление Сергиево-Посадской епархией и должность ректора Московской духовной академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт РПЦ.

    Новым преосвященным Армавирским и Лабинским избран клирик Ейской епархии иеромонах Василий (Телехов). Место его наречения и хиротонии во епископа оставлено на усмотрение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Священный синод РПЦ включил в общецерковный месяцеслов новую памятную дату в честь обретения мощей великого князя Дмитрия Донского.

    В субботу заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о росте гонений на каноническое православие на Украине из-за отказа Верховного суда публично рассматривать жалобу УПЦ.

    В мае патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием предстоятелем Грузинской православной церкви.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

    Комментарии (22)
    22 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    @ Секргей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На белорусско-украинской границе состоялась гуманитарная миссия, в ходе которой 11 человек отправились на Украину, а трое выехали в Россию к своим родственникам.

    В пункте пропуска «Новая Гута» на границе Белоруссии и Украины прошла миссия по воссоединению российских и украинских семей, передает агентство БелТА. Уточняется, что 11 человек отправились к родным на украинскую территорию, а трое выехали в Россию.

    В составе группы находились пожилые и маломобильные граждане. На белорусской территории перед дальнейшей дорогой им предоставили горячее питание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на белорусско-украинской границе прошел очередной этап гуманитарной миссии по воссоединению семей.

    Летом между Украиной и Россией состоялась передача 15 мирных жителей.

    В июне три российские семьи смогли вернуться на родину при содействии Международного комитета Красного Креста.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Хинштейн: Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Хомутовка Курской области 82-летняя женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Поселок Хомутовка подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Хинштейн в «Макс». «Враг атаковал поселок Хомутовку. По предварительной информации, украинский БПЛА самолетного типа ударил по одной из улиц. В результате атаки выбиты окна в трех квартирах и частном доме. Ранена 82-летняя женщина», – написал он.

    Губернатор уточнил, что у пострадавшей зафиксировано осколочное ранение ноги. При необходимости пенсионерку госпитализируют в Курск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду женщина пострадала при ударе украинского дрона по локомотиву в Курской области.

    Во вторник число раненых в результате атаки беспилотника в регионе возросло до четырех.

    В начале месяца при атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Украинский капитан погиб при неудачном перехвате «Герани»

    Офицер украинской авиации погиб при попытке сбить дрон «Герань»

    Tекст: Ольга Иванова

    Капитан 12-й бригады армейской авиации Украины Виталий Дору погиб в результате неудачной попытки перехватить российский беспилотник «Герань», сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, в Сумской области был ликвидирован командир пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск старший лейтенант Иван Радюк, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Там также сообщили, что в Закарпатской области по пути на работу попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие заместитель начальника управления по противодействию киберпреступлениям региональной полиции подполковник Михаил Танчинец. Отмечается, что он курировал борьбу с мошенническими кол-центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink противника.

    На прошлой неделе украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани».

    В начале месяца российские беспилотники поразили логистический центр и подстанции на Украине.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Союз театральных деятелей получил новое название

    Союз театральных деятелей стал Российским театральным обществом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество по итогам X съезда организации.

    Союз театральных деятелей России переименован в Российское театральное общество. Это случилось на X съезде членов культурной организации. О смене названия союза сообщил его председатель, народный артист России Владимир Машков, передает ТАСС.

    На съезде также утвердили новый состав секретариата и устав, предусматривающий большую централизацию региональных отделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал главе государства о выставке «Наследие. Театр. Великие». Также он сообщил Путину о планах представить новую концепцию развития театрального искусства.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Тело пропавшей жительницы Тюмени нашли с огнестрельными ранениями в лесу

    СК: Тело пропавшей жительницы Тюмени нашли с огнестрельными ранениями в лесу

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тюменской области обнаружили тело 56-летней женщины с огнестрельными ранениями, в убийстве подозревается ее бывший муж, сообщили в СК.

    Тело пропавшей 20 октября жительницы Тюмени нашли закопанным в лесном массиве вблизи села Бухтал Нижнетавдинского района, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

    На теле женщины обнаружили огнестрельные ранения. По данным следствия, к преступлению может быть причастен 52-летний бывший муж погибшей.

    Мужчину доставили на допрос к следователю. Специалисты осмотрели место происшествия и автомобиль подозреваемого, а также изъяли предполагаемое орудие преступления. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются мотивы убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Дагестане арестовал обвиняемого в убийстве бывшей жены и дочери.

    В Казани задержали подозреваемого в убийстве бывшей супруги иностранца.

    Житель Балаково признался в покушении на убийство бывшей жены взрывом.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Медведев: На улучшение жилищных условий семей заложено почти 2 трлн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в проекте трехлетнего федерального бюджета на программы улучшения жилищных условий семей с детьми заложено почти 2 трлн рублей.

    В проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрено выделение значительных средств на поддержку семей с детьми, сообщил Медведев в «Макс». «На программы улучшения жилищных условий семей с детьми в общей сложности заложено практически 2 трлн рублей», – написал он.

    Медведев добавил, что обсудил работу над федеральным бюджетом на предстоящие три года с представителями партии «Единая Россия», правительства и парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Медведев назвал объем финансирования народной программы «Единой России».

    Министр финансов Антон Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотеку.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    Комментарии (0)
    Главное
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии
    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей
    «Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Неприятный»
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»

    Россия готова помочь Америке не только с дизелем

    Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений. Проблем с их продажей у России тоже нет. Зато американские фермеры страдают как от удорожания дизеля, так и от нехватки удобрений. Россия готова помочь по всем фронтам. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин заставил США смириться с интересами России на Украине

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты прошедшей в среду в Санкт-Петербурге встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом помощник президента России Юрий Ушаков. Как считают эксперты, прошедший диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации