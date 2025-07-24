  • Новость часаГруппировка «Центр» установила контроль над Зверево и Новоэкономическим в ДНР
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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    24 июля 2025, 20:12 • Новости дня

    Суд арестовал белгородского полицейского по делу о взятке Baza

    Замоскворецкий суд арестовал полицейского Селиванова из Белгорода по делу о взятке Baza

    Tекст: Евгения Караваева

    Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте полицейского из Белгорода, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении полномочиями, на один месяц 27 суток.

    Старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова обвиняют в получении взятки от журналистов телеграм-канала Baza и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

    Согласно постановлению суда, Селиванов отправлен под стражу на срок один месяц 27 суток. Заседание проходило в закрытом режиме, подробности следствия пока не разглашаются.

    Днем ранее суд Москвы арестовал главного редактора Telegram-канала Baza Трифонова и продюсера Baza Лукьянову.

    24 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды

    Ошибка экипажа названа одной из вероятных причин авиакатастрофы Ан-24 возле Тынды

    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Падение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области могло произойти из-за ошибки экипажа, сообщил источник в оперативных службах.

    «В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку», – сообщил собеседник ТАСС.

    Также следователи изучат и другие версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета находились десятки человек. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

    Глава Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

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    23 июля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского

    Мединский заявил о важности проработки условий перед встречей Путина и Зеленского

    Мединский назвал условие для встречи Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия донесла до Украины, что встреча президента Владимира Путина и Владимира Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась, и на ней поставить точку, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

    Необходимость тщательно подготовить встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подчеркнул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что для проведения встречи лидеров необходимо проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

    «На такой встрече надо не обсуждать, а ставить точку. Встречаться, чтобы все обсуждать заново, не имеет смысла. Как у нас говорят: «Конец – делу венец», – подчеркнул Мединский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным.

    Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Третий раунд переговоров в закрытом режиме между делегациями России и Украины завершился в Стамбуле.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Мигрант забил мужчину в подмосковном Чкаловском

    В Подмосковье задержали уроженца Средней Азии по подозрению в убийстве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело 50-летнего мужчины нашли у мусорного контейнера после конфликта с мигрантом, который затем скрылся с места происшествия.

    Как сообщает Главк МВД РФ по Московской области, в поселке Чкаловский Щелковского района обнаружено тело мужчины около жилого дома у мусорного контейнера.

    Правоохранители выяснили, что между погибшим и 34-летним уроженцем одной из стран Средней Азии произошел конфликт, который перерос в драку.

    По данным полиции, в ходе ссоры мигрант нанес оппоненту телесные повреждения, после чего скрылся с места преступления.

    «Фигурант дела был задержан в кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска», – сообщили в ведомстве. В настоящее время подозреваемый доставлен в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензе семнадцатилетняя школьница смогла вырваться из рук мужчины-иностранца, который напал на нее на оживленной улице. В апреле в Петербурге повар из стран ближнего зарубежья избил своего коллегу из-за салата «Айсберг».

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    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    24 июля 2025, 00:07 • Новости дня
    Сотрудник петербургского завода напал на коллег и ранил их из лука

    Tекст: Ирма Каплан

    Между работниками завода на улице Курчатова в Выборгском районе Санкт-Петербурга около 14 часов в среду произошел конфликт, который закончился выстрелом из лука, рассказали в полиции города.

    «Сегодня около 14.00 в полицию Выборгского района города поступило сообщение о ранении стрелой женщины на проходной завода на улице Курчатова. Прибывшими на место полицейскими установлено, что на проходной завода произошел конфликт между работниками, женщиной и мужчиной. В результате мужчина выстрелил в женщину из лука», – сообщил Telegram-канал Петербургская полиция.

    Там уточнили, что пострадавшую госпитализировали, а 39-летний стрелок доставлен в отдел полиции для разбирательства, установления причин поступка и, возможно, возбуждения уголовного дела.

    «По уточненным данным, в ходе конфликта пострадали две женщины – охранники на проходной. Были нанесены колотые раны стрелой, пострадавшие госпитализированы», –  добавили в полиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во дворе дома на московской улице Забелина вспыхнул конфликт с применением оружия, после которого полиция задержала двоих молодых подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

                                                                                                                                                                                               

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    24 июля 2025, 07:03 • Новости дня
    В азербайджанской нефти нашли загрязнения
    В азербайджанской нефти нашли загрязнения
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выявлено попадание органических хлоридов в некоторые партии сырья, транспортируемого по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, это может повредить оборудование НПЗ, сообщил крупнейший нефтедобытчик в Азербайджане British Petroleum.

    Компания отметила наличие органических хлоридов – веществ, которые используются для увеличения добычи сырья, но при высоких концентрациях могут повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    В BP подчеркнули, что компания BTC Co., управляющая трубопроводом, уведомлена о возможном загрязнении и сейчас ведет оценку качества сырой нефти на всех объектах вдоль маршрута.

    Итальянская компания Eni SpA также сообщила, что приобрела часть загрязненной нефти, которая попала на ее НПЗ. В Eni пояснили, что обнаружили проблему в ходе внутренних испытаний.

    «Теперь нефть, уже поступающая в наши системы, будет перерабатываться надлежащим образом, без риска для окружающей среды, здоровья или безопасности», – сообщили там.

    Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан транспортирует около 575 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, значительную часть из которых составляет азербайджанская нефть. Экспорт по этому маршруту осуществляет также Казахстан.

    Напомним, Азербайджан наряду с Ираком и Казахстаном является одним из ключевых поставщиков нефти в Сербию.

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    24 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий

    Посол Мирошник: Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия

    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    @ Safar Rajabov/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, предложенные Россией в Стамбуле. Украине придется забрать с фронта тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Эти люди выгоднее офису Зеленского в статусе пропавших без вести, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров.

    «Гуманитарный трек – это те соглашения, достижение которых наиболее реалистично в диалоге Москвы и Киева. Поэтому российская делегация в Стамбуле продолжила свою миссию по принуждению Украины к выполнению норм международного гуманитарного права», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

    Он напомнил предложения России о краткосрочных перемириях на 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших. «ВСУ целенаправленно наносят повторные удары по местам предыдущих атак, когда туда прибывают эвакуационные бригады. В этих районах кружат украинские дроны, отслеживающие медицинских работников. Например, за последние полгода только в Алешкинском районе Херсонской области уничтожено 12 машин скорой помощи», – привел данные спикер.

    «Но 48 часов не хватит для того, чтобы возвести фортификационное сооружение, выкопать блиндажи, заминировать поля и перебросить большое количество войск. Поэтому Украина настаивает на 30 днях безоговорочного режима прекращения огня якобы в гуманитарных целях», – продолжил собеседник.

    По его словам, Киеву невыгодно соглашаться на краткосрочные перемирия. «Противнику придется доставить на Украину тела всех погибших и выплатить родственникам бойцов по 15 млн гривен за каждого. Сейчас же они числятся пропавшими без вести, что дает офису Зеленского право ничего не платить», – детализировал Мирошник.

    «Что же касается тел трех тыс. бойцов, которые Москва готова передать Киеву, то сейчас на Украине заполнены все морги. К тому же, для их идентификации и передачи родственникам нужно взять генетические пробы», – пояснил он, напомнив, что уважение к останкам погибших и передача их родным – важная часть международного гуманитарного права.

    Собеседник также указал, что Украина несколько последних лет обвиняла Москву якобы в незаконном вывозе детей, при этом не предоставляя их списки. «Это чистый популизм со стороны Киева, они не обращались ни к российским органам опеки, ни к уполномоченному по правам ребенка. В итоге в переданных украинской стороной документах среди прочего числятся взрослые, а также те, кто никогда не был в России», – заключил Мирошник.

    Ранее в Стамбуле состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые на втором раунде, выполнены.

    «Продолжая обмен военнопленными, мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее чем по 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны. Если они найдут у себя наших – эта цифра будет больше», – добавил он.

    Кроме того, Москва выразила намерение передать три тыс. тел военнослужащих ВСУ через Красный Крест, как только Киев будет готов принять их. Стороны условились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелораненым и больными, сообщает РИА «Новости».

    Также российская делегация обратила внимание на удержание Киевом 30 жителей Курской области. «Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в свое время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом», – отметил Мединский.

    Кроме того, Москва завершила работу по списку украинских детей, полученному на предыдущей встрече. По словам Мединского, часть из 339 человек никогда не были в России, а 50 при проверке вообще оказались взрослыми.

    Оставшиеся же украинские дети находятся в России под государственным контролем, в достатке и в безопасности в соответствующих детских учреждениях, добавил Мединский. Они будут переданы украинской стороне, когда найдутся их родители или другие официальные представители. Москва также передала Киеву список 20 российских детей, находящихся на Украине и на территории Евросоюза, и подлежащих возвращению.

    Помимо этого, Москва снова выдвинула идею кратковременных перемирий по 24-48 часов на линии боевого соприкосновения для выноса тел погибших. Также российские делегаты предложили Киеву сформировать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам для взаимодействия онлайн. Украинская сторона пообещала рассмотреть эти инициативы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал повестку Москвы «конструктивной, конкретной и нацеленной на предметную работу». Он отметил принципиальность продолжения обмена, возвращения гражданских лиц и тел погибших солдат. «Это все чрезвычайно важный гуманитарный аспект, который, с нашей точки зрения, должен быть на повестке», – сказал представитель Кремля.

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    23 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    Россия предложила Украине возможность коротких перемирий на линии соприкосновения
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона выступила с инициативой введения краткосрочных перемирий по 24-48 часов для эвакуации раненых и погибших на линии боевого соприкосновения, рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров помощник президента России и глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

    «Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос. Объявление на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких, по 24-48 часов, перемирий, для того чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов», – цитирует Мединского РИА «Новости».

    По его словам, в так называемой серой зоне из-за опасности FPV-дронов санитарные команды подвергаются чрезмерному риску во время эвакуации раненых.

    Напомним, третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями состоялся во Дворце Чираган вечером среды в Стамбуле. Делегацию России возглавил Владимир Мединский, в ее состав также вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    До встречи в расширенном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельные переговоры тет-а-тет во дворце Чираган.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    24 июля 2025, 09:17 • Новости дня
    Российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник с закрепленным автоматом Калашникова поразил украинский гексакоптер на дистанции около 10-15 метров, сохранив работоспособность после боя.

    Российские военнослужащие применили новый FPV-дрон с укороченным автоматом Калашникова для уничтожения украинского гексакоптера «Вампир», передает ТАСС.\

    По словам бойца с позывным Ланцет из 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 20-й гвардейской армии группировки «Запад», дрон оснащен креплением для АКС-74У и способен поражать воздушные цели на расстоянии десяти-пятнадцати метров.

    Новая разработка предназначена прежде всего для борьбы с вооруженными БПЛА ВСУ типа «Баба-Яга», которые несут боеприпасы, в том числе минометные мины калибром 82 мм. После успешных испытаний несколько таких дронов были оперативно переданы на передовую, и один из них сбил украинский «Вампир» в ходе целенаправленной операции.

    Как отметил Ланцет, оператору удалось поразить цель, а сам дрон и автомат остались полностью работоспособными. Он пояснил, что удается преодолеть бронирование украинских гексакоптеров, так как дрон атакует их в воздухе, а не с земли.

    В конструкции предусмотрено техническое решение, компенсирующее отдачу при стрельбе, что повысило комфорт и точность управления дроном. Разработку можно собрать в полевых условиях, используя имеющиеся детали, автомат и боеприпасы. Беспилотник способен также вести огонь по пехоте и легкобронированной технике при использовании бронебойных патронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник сбил украинский дрон броском автомата. Бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами. Спецоперация на Украине стимулирует появление новых видов вооружения в России.

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    24 июля 2025, 08:19 • Новости дня
    Управляющий Домодедово рассказал о действовавшем в аэропорту «крепостном праве»

    Управляющий Домодедово рассказал о существовавшем в аэропорту «крепостном праве»

    Управляющий Домодедово рассказал о действовавшем в аэропорту «крепостном праве»
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    С приходом Российской Федерации в собственники аэропорта Домодедово были ликвидированы системы штрафов и внутренние карательные порядки, «крепостное право», которые ранее существовали в авиагавани, сообщил новый глава управляющей компании Андрей Иванов.

    Новый управляющий Андрей Иванов отметил, что после передачи аэропорта в собственность государства «крепостное право», действовавшее при прежних «хозяевах» авиагавани, было отменено. По его словам, «карательная система» ранее включала более тысячи разновидностей штрафов и избыточные регламенты, пишет РБК.

    Иванов заявил, что аэропорт ведет активную работу с кредиторами по реструктуризации долга, который сейчас составляет около 70 млрд рублей. Из этой суммы 34 млрд приходится на рубли, а 450 млн – на доллары. В 2025 году аэропорту предстоит выплатить 8 млрд рублей только по процентам.

    Глава управляющей компании признал, что по экономическим показателям Домодедово находится в сложной ситуации, однако риска банкротства не допустят. Иванов выразил надежду на привлечение стратегического инвестора уже в 2025 году, подчеркнув, что этот вопрос находится в ведении государства как акционера.

    По словам Иванова, финансовые трудности возникли из-за падения пассажиропотока и выручки, увеличения убытков, а также отсутствия сокращений расходов и повышения эффективности. Дополнительные сложности принесло открытие нового терминала Т2, что потребовало значительных инвестиций. К тому же, численность непрофильного персонала была существенно увеличена, а предприятие продолжало брать кредиты.

    Арбитражный суд Московской области взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего с 2024 года активами аэропорта Домодедово.

    Росимущество стало единственным владельцем ООО «ДМЕ холдинг», управляющего активами аэропорта Домодедово.

    Суд ранее предоставил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово и его документации, включая финансовую и техническую информацию.

    Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», владеющего группой операционных компаний аэропорта.

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    24 июля 2025, 08:17 • Новости дня
    ВВС Таиланда нанесли авиаудар по войскам Камбоджи
    ВВС Таиланда нанесли авиаудар по войскам Камбоджи
    @ NARONG SANGNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На спорном участке границы между Таиландом и Камбоджей утром произошло вооружённое столкновение, после которого таиландские ВВС нанесли авиаудар по позициям камбоджийских войск.

    Таиланд ответил авиаударом на обстрел своих позиций из реактивных систем залпового огня, сообщает РИА «Новости». По данным командования Второго военного округа сухопутных войск Таиланда, в 9.40 по местному времени камбоджийские силы открыли огонь по провинции Сисакет из РСЗО БМ-21 «Град».

    Уже в 10.51 шесть самолетов F-16 военно-воздушных сил Таиланда были направлены для нанесения ответного удара. Через семь минут пилоты доложили о поражении позиций 8 и 9 пехотных батальонов сухопутных войск Камбоджи на камбоджийской территории.

    По информации командования, боестолкновения между армиями двух стран начались утром в четверг в 7.45 на спорном участке границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд закрыл два контрольно-пропускных пункта на границе с Камбоджей. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.

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    23 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине

    Сийярто заявил о необходимости российско-американского соглашения для урегулирования на Украине

    Сийярто назвал условие для достижения мира на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский министр Петер Сийярто подчеркнул, что только масштабное сотрудничество Москвы и Вашингтона способно привести к завершению конфликта на Украине.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для окончания войны на Украине необходимо заключить крупное, всеобъемлющее и многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве, передает ТАСС.

    По его словам, подобное соглашение является ключом к достижению долгосрочного мира и стабильности не только для Украины, но и для всего мира.

    В интервью телеканалу М1 Сийярто отметил: «Для окончания войны на Украине необходимо крупное, всеобъемлющее, многогранное российско-американское соглашение о сотрудничестве».

    Кроме того, он выразил уверенность, что такое соглашение приведет к укреплению международной безопасности. Ранее Сийярто также говорил о надежде, что дипломатические усилия улучшат отношения между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины отменить закон об основах государственной языковой политики. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Будапешт будет блокировать заседания комиссии Украина – НАТО, пока не будет изменен закон об образовании, принятый в 2017 году.

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    24 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    При дарении недвижимости между близкими родственниками государственная пошлина на нотариальное оформление снижена наполовину, что упростит оформление договоров, сказано в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.

    Согласно изменениям в статьях 333.36 и 333.38 налогового кодекса, при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости близкие родственники могут рассчитывать на скидку в 50%.

    «Физические лица, признаваемые членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными  (имеющими общих отца или мать) и неполнородными братьями и сестрами – на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», – сказано в тексте указа, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон также освобождает родителей и законных представителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также о лишении или ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

    Ранее размер госпошлины составлял три тысячи рублей. Новые правила распространяются на заявления, поданные в отношении инвалидов и их представителей.

    Закон принят Госдумой 10 июля, его инициировали депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации на Украине и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по ряду гражданских дел.

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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    24 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Лукашенко с иронией отреагировал на запрет въезда в Эстонию
    Лукашенко с иронией отреагировал на запрет въезда в Эстонию
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором прокомментировал сообщение о введенном запрете на посещение Эстонии, отметив, что ранее не бывал в этой стране.

    Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

    Эйсмонт передала дословную реакцию Лукашенко: «Никогда, «к сожалению», не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю – выживу ли?».

    Ранее правительство Эстонии объявило о бессрочных ограничениях, в рамках которых въезд в страну запрещен белорусским чиновникам и представителям власти, среди которых оказался и президент республики.

    В 2020 году Эстония заявила, что вступление Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии является «нелегитимным».

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