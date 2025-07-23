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СК отследил переводы сотрудников Baza полицейским за инсайды
Следственный комитет установил факты передачи журналистами Baza денег полицейским за информацию, изучив банковские переводы на счета силовиков.
Следователи установили, что полицейские получали денежные вознаграждения от журналистов телеграм-канала Baza, анализируя историю переводов на их банковские карты, передает ТАСС.
Ранее в СК подтвердили, что главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и его коллеге Татьяне Лукьяновой предъявлено обвинение в даче взяток полицейским из разных регионов с целью получения служебной информации. В ходе обысков в редакции и по месту жительства Трифонова изъяты документы и электронные носители.
Ведомство уточнило, что расследование связано не только с дачей взяток, но и с делом о превышении полномочий со стороны сотрудников полиции по ст. 286 УК РФ в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Троих полицейских задержали и доставили в Москву для проведения следственных действий.
По данным правоохранителей, обвиняемые получали от сотрудников полиции сведения о чрезвычайных происшествиях и их последствиях через интернет-мессенджеры, после чего переводили им деньги за информацию.