СК отследил переводы сотрудников Baza полицейским за инсайды

Tекст: Евгения Караваева

Следователи установили, что полицейские получали денежные вознаграждения от журналистов телеграм-канала Baza, анализируя историю переводов на их банковские карты, передает ТАСС.

Ранее в СК подтвердили, что главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и его коллеге Татьяне Лукьяновой предъявлено обвинение в даче взяток полицейским из разных регионов с целью получения служебной информации. В ходе обысков в редакции и по месту жительства Трифонова изъяты документы и электронные носители.

Ведомство уточнило, что расследование связано не только с дачей взяток, но и с делом о превышении полномочий со стороны сотрудников полиции по ст. 286 УК РФ в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Троих полицейских задержали и доставили в Москву для проведения следственных действий.

По данным правоохранителей, обвиняемые получали от сотрудников полиции сведения о чрезвычайных происшествиях и их последствиях через интернет-мессенджеры, после чего переводили им деньги за информацию.