ТАСС сообщил о втором фигуранте по делу Telegram-канала Baza

ТАСС узнал о втором фигуранте по делу Telegram-канала Baza

Tекст: Ирма Каплан

«Лукьянова подозревается в даче взятки (статья 291 УК России), она задержана и, так же как и Трифонов, находится в Следственном комитете по ЦАО Москвы», – передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Ранее следователи сообщили, что главред Telegram-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски.

В ведомстве уточнили, что с делом Трифонова связано расследование о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области.

Трое сотрудников полиции, которых доставят в столичный регион для проведения следственных действий, задержаны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы проводили в редакции Telegram-канала Baza следственные действия по делу о превышении полномочий в отношении полицейских. Полиция проводила обыски в офисе и квартире главного редактора СМИ Глеба Трифонова, которого задержали по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции.