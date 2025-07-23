А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
ТАСС сообщил о втором фигуранте по делу Telegram-канала Baza
ТАСС узнал о втором фигуранте по делу Telegram-канала Baza
Вторым фигурантом по делу Telegram-канала Baza о взятке стала продюсер службы информации Татьяна Лукьянова, она задержана вместе с главным редактором Глебом Трифоновым.
«Лукьянова подозревается в даче взятки (статья 291 УК России), она задержана и, так же как и Трифонов, находится в Следственном комитете по ЦАО Москвы», – передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.
Ранее следователи сообщили, что главред Telegram-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски.
В ведомстве уточнили, что с делом Трифонова связано расследование о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области.
Трое сотрудников полиции, которых доставят в столичный регион для проведения следственных действий, задержаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы проводили в редакции Telegram-канала Baza следственные действия по делу о превышении полномочий в отношении полицейских. Полиция проводила обыски в офисе и квартире главного редактора СМИ Глеба Трифонова, которого задержали по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции.