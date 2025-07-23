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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Германия готова назло русским вооружать Украину даже в одиночку

    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    23 июля 2025, 02:51 • Новости дня

    ТАСС сообщил о втором фигуранте по делу Telegram-канала Baza

    ТАСС узнал о втором фигуранте по делу Telegram-канала Baza

    Tекст: Ирма Каплан

    Вторым фигурантом по делу Telegram-канала Baza о взятке стала продюсер службы информации Татьяна Лукьянова, она задержана вместе с главным редактором Глебом Трифоновым.

    «Лукьянова подозревается в даче взятки (статья 291 УК России), она задержана и, так же как и Трифонов, находится в Следственном комитете по ЦАО Москвы», – передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Ранее следователи сообщили, что главред Telegram-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски.

    В ведомстве уточнили, что с делом Трифонова связано расследование о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК России) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области.

    Трое сотрудников полиции, которых доставят в столичный регион для проведения следственных действий, задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следственные органы проводили в редакции Telegram-канала Baza следственные действия по делу о превышении полномочий в отношении полицейских. Полиция проводила обыски в офисе и квартире главного редактора СМИ Глеба Трифонова, которого задержали по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции.

    22 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине

    Кремль: Разногласия по Украине не должны мешать отношениям России и Азербайджана

    Кремль прокомментировал позицию президента Азербайджана по конфликту на Украине
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разногласия между Россией и Азербайджаном по украинскому конфликту не должны разрушить взаимовыгодные отношения двух стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что в Кремле известна позиция руководства Азербайджана по Украине, в этом мнения Москвы и Баку расходятся.

    По его словам, Алиев с самого начала занял такую позицию, с которой Кремль не согласился сразу.

    Он добавил, что эти разногласия не должны мешать преодолеть кратковременное охлаждение в отношениях между Москвой и Баку.

    По мнению Пескова, ни Россия, ни Азербайджан не должны жертвовать обоюдовыгодными интересами ради текущей ситуации.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

    Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

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    22 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры

    Сенатор Климов: Эстония решением по Центру русской культуры вредит сама себе

    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
    @ Iifar/Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Действия Таллина основаны на желании эстонского руководства поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. С точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал решение Таллинского горсобрания фактически о ликвидации Центра русской культуры.

    «Решения депутатов Таллинского горсобрания по Центру русской культуры – мракобесие. Переименование учреждения и его передача под управление арт-центра – абсолютно глупый шаг, в котором отсутствует здравый смысл», – возмутился сенатор Андрей Климов. По его мнению, действия эстонских властей красноречиво говорят об отношении к собственному населению, немалая часть которого – русскоговорящие.

    «Таллин предпринимает меры, руководствуясь желанием поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. Но с точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя», – подчеркнул парламентарий. Собеседник порекомендовал эстонцам задуматься о том, в какой «глубокий и крайне неприятный тупик» ведет их нынешние руководство, ориентирующееся на Брюссель и Североатлантический альянс.

    Действия эстонских властей не останутся без ответа. «В Конституции России прописано, что одна из задач государства – оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. У Россотрудничества, МИД и российского посольства есть методы реагирования», – заключил Климов.

    Ранее депутаты Таллинского городского собрания утвердили решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр «Мере» и передаче его под управление арт-центру «Котел культуры». Такой шаг фактически означает ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, за этот документ проголосовали 40 депутатов, 33 выступили против, еще один воздержался. В апреле власти города демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея.

    Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС

    Москва существенно расширила список европолитиков с запретом въезда в Россию

    МИД объявил об ответных мерах на санкции ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на новые санкции Евросоюза Москва увеличила перечень граждан из европейских стран, которым теперь запрещен въезд в Россию, сообщили в МИД России.

    Москва существенно расширила список представителей Евросоюза и ряда европейских государств, которым теперь запрещен въезд в Россию в качестве ответа на 17-й и 18-й пакеты санкций ЕС, следует из сообщения МИД на сайте.

    Среди лиц с ограничениями на въезд оказались представители евроинститутов, стран – членов ЕС, а также ряда государств, поддерживающих антироссийскую политику Брюсселя. Запрет введен на основании федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ.

    В МИД подчеркнули, что подобные антироссийские акции не способны как-либо повлиять на политику страны.

    «Россия продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – заявили в ведомстве.

    Также в министерстве отметили, что все последующие санкционные решения ЕС будут получать своевременный и адекватный ответ со стороны Москвы. Российская сторона намерена и далее принимать меры в ответ на недружественные действия.

    В пятницу постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением.

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко допускал возможность обнуления товарооборота с Евросоюзом.

    Новый пакет санкций со стороны Евросоюза имеет ряд опасных последствий для российской экономики.

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    22 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    Лавров заявил, что Европа плохо усвоила уроки истории
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что современные власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки, связанные с милитаризацией Европы, и предостерег от возрождения нацизма.

    Сергей Лавров выступил с критикой в адрес современных немецких и французских властей, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул: «Уроки истории забывать нельзя, но они явно плохо выучены нынешним поколением и немцев, и французов, и представителей других европейских стран». Он обратил внимание на то, что милитаризация Европы происходит под предлогом якобы существующей угрозы со стороны России.

    Глава МИД России также отметил, что сын за отца не отвечает, однако, если потомки осознали преступность прошлых действий, важно не повторять этих ошибок. Лавров добавил, что современные руководители ФРГ начинают предъявлять претензии в духе, который напоминает о недопустимости возрождения нацизма. Он выразил уверенность, что здравомыслящая часть европейского общества осознает опасность подобных тенденций.

    Также Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России «международным оборзением».

    Днем ранее экс-еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген заявил о важности выстраивания взаимопонимания Европы с Россией ради мира на континенте.

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    22 июля 2025, 19:41 • Новости дня
    Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
    Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан иноагентом в России) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

    В суде уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу назначена на два месяца начиная с момента экстрадиции Дудя в Россию или с момента его задержания на территории страны, передает РИА «Новости».

    В суде также сообщили, что журналист объявлен в международный розыск по этому делу.

    В конце июня столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Дудя.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

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    22 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    Названы предварительные дата и время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и Украины могут пройти в среду вечером во дворце Чираган в Стамбуле.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный турецкий источник. По его словам, ожидается, что встреча начнется в 19.00 мск.

    Собеседник агентства отметил, что дата и время начала переговоров еще окончательно не утверждены.

    Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду. Он обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

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    22 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    В Госдуме предложили призывать на срочную службу круглый год
    В Госдуме предложили призывать на срочную службу круглый год
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Документ внесли на рассмотрение председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, передает ТАСС.

    Сейчас, согласно действующему законодательству, призыв осуществляется дважды в год – весной и осенью, на основании указа президента. Авторы предлагают изменить сроки призыва, определив их с 1 января по 31 декабря, сохранив при этом необходимость указа президента для начала кампании. В документе подчеркивается, что отправка призывников к месту службы будет проходить, как и сейчас, два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря

    Напомним, в России изменились правила призыва в армию.

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    22 июля 2025, 11:18 • Новости дня
    В Москве задержали подростков за стрельбу во дворе дома

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице во дворе дома на улице Забелина вспыхнул конфликт с применением оружия, после которого полиция задержала двоих молодых подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    По предварительным данным, между группой подростков и проходящими мужчиной и девушкой завязался конфликт, в ходе которого один из подозреваемых выстрелил в сторону оппонента, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    В ответ мужчина использовал зарегистрированный травматический пистолет, а затем ушел с места событий. Второй подозреваемый забрал оружие у знакомого и продолжил погоню за потерпевшим, открыв стрельбу.

    Полиция оперативно прибыла на место ЧП и установила личности всех 12 участников происшествия. В отношении них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Трое несовершеннолетних помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, двоих передали родителям.

    Сотрудники обнаружили при фигурантах огнестрельное оружие ограниченного поражения, два предмета, похожих на пистолеты, три ножа и два баллончика. Все найденное направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых заключены под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину в Чеховском районе Московской области после того, как он произвел несколько выстрелов из ружья во дворе и угрожал своей супруге.

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    22 июля 2025, 14:52 • Новости дня
    Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал современную позицию Европы в отношении России каламбуром «международное оборзение».

    Выступая на итоговой пресс-конференции после переговоров с главой МИД Мозамбика, Лавров отметил, что европейские власти активно нагнетают антироссийские настроения среди граждан, используя методы, схожие с геббельсовской пропагандой, передает ТАСС. Европу призывают воспринимать Россию как экзистенциального врага и готовящегося к нападению противника, указал он.

    Лавров подчеркнул, что на фоне этой риторики европейцам предлагают забыть о внутренних проблемах, таких как экономические трудности и деиндустриализация, и направить все ресурсы на милитаризацию региона. Особое внимание, по его словам, уделяется Германии и другим странам, испытывающим экономические сложности.

    Министр также назвал очень тревожным сигналом антироссийские планы, которые, по его словам, «варятся» в Германии, Франции и Британии. Он отметил угрозы немецкого министра обороны, который заявил о готовности убивать русских солдат, а также высказывания руководителей НАТО о возможности превентивного удара по Калининградской области.

    «Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят немецкий министр обороны, например, заявляя, что мы будем готовы убивать русских солдат, заявление руководителей НАТО о том, что они вот-вот превентивно раздавят Калининградскую область, – это, наверное, для любого нормального, подчеркну – нормального человека, посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном, конечно же», – заявил Лавров.

    Ранее командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет возможность уничтожить Калининградскую область за рекордно короткое время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это высказывание частью враждебной риторики.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призывал Россию дистанцироваться от Европы.

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    22 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Глава Минцифры исключил передачу поисковиками запросов пользователей МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект о запрете поиска экстремистских материалов не приведет к передаче поисковых запросов граждан в правоохранительные органы, заверил министр цифрового развития Максут Шадаев.

    «Очень много дискуссий по поводу того, что поисковые системы будут отдавать запросы в правоохранительные органы. Это не предусмотрено. Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют», – подчеркнул Шадаев, передает ТАСС.

    По словам министра, доступ к информации может быть предоставлен только в рамках возбужденного уголовного дела и при наличии конкретных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

    Шадаев отметил, что законодательная инициатива позволит сбалансировать ситуацию, ограничив распространение экстремистских материалов, при этом не вводя блокировку крупных западных платформ. Он подчеркнул, что обычные пользователи не пострадают от реализации инициативы.

    Напомним, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроекты о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов.

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    22 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    Катамаран «Габион» спустили на воду на Средне-Невском заводе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торжественная церемония спуска экскурсионного катамарана «Габион» прошла на Средне-Невском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), пополнив серию судов для маршрутов к фортам Кронштадта.

    Мероприятие состоялось 22 июля, сообщается на сайте ОСК. Катамаран «Габион» стал третьим пассажирским судном проекта 04710 «Соммерс», строящимся согласно соглашению Минпромторга, кластера «Остров фортов» и компании «Нева Тревел». Договор был заключен на Петербургском международном экономическом форуме.

    Катамараны проекта 04710 предназначены для транспортировки пассажиров к труднодоступным фортам «Кроншлот» и «Император Александр Первый» в Финском заливе, которые сейчас изолированы от берега, но будут открыты для посещения после реставрации в 2026 году.

    В церемонии участвовали представители региональных властей, руководство предприятия, сотрудники завода и их семьи. До сегодняшнего дня заказчику уже были переданы два судна этой серии – «Бастион» и «Равелин», которые курсируют по экскурсионным маршрутам вокруг фортов Кронштадта. Катамаран «Габион» отправится в первый рейс уже в текущую навигацию.

    Судно имеет длину 27,3 м, ширину 7,5 м, осадку 1,6 м, водоизмещение 92 т, рассчитано на 147 пассажиров и экипаж из трех человек, оснащено двумя двигателями по 220 кВт и обладает дальностью плавания 400 миль.

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    22 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Зеленский поручил Умерову возглавить и собрать группу для переговоров с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о формировании новой переговорной делегации с Россией под руководством Рустема Умерова.

    Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной, передает ТАСС. Новый состав делегации вновь возглавит Рустем Умеров.

    Ранее Умеров также позглавлял украинскую делегацию, будучи министром обороны. 18 июля Зеленский назначил его секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский поручил главе украинской делегации в Стамбуле Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией.

    Источник в Турции сообщил о переговорах по Украине в Стамбуле в среду, 23 июля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии изменений в составе делегации России.

    Эксперты объяснили, для чего Зеленскому нужны переговоры в Стамбуле.

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    22 июля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии надежды «на прорывы из разряда чудес» на переговорах

    Песков: Прорывов из разряда чудес на переговорах по Украине не будет

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес» на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, однако намерена обсудить проекты меморандумов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что российская сторона не ожидает «прорывов из разряда чудес» на переговорах с украинской делегацией, которые пройдут в Стамбуле, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что даже договоренности об обмене пленными или возвращении тел погибших уже можно считать результатом.

    Песков добавил, что основной темой третьего раунда прямых переговоров станут проекты меморандумов по мирному урегулированию, которыми стороны обменялись во время второго раунда.

    По словам представителя Кремля, вопрос урегулирования остается крайне сложным, и быстрой развязки ожидать не стоит. Однако Москва готова к конструктивному диалогу по имеющимся предложениям.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые прогнозы по срокам достижения мира на Украине будут ошибочны.

    Кремль подтвердил проведение третьего раунда переговоров России и Украины на этой неделе.

    Эксперты отметили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны переговоры в Стамбуле для сохранения поддержки Запада.

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    22 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Песков напомнил о запрете Киева на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя перспективы встречи лидеров.

    Отвечая на вопрос о перспективах организации встречи между лидерами России и Украины при условии отмены запрета на такие переговоры украинской стороной, Песков отметил, что «этот запрет еще действует», передает ТАСС.

    Песков также указал, что, несмотря на заявления Зеленского о возможности обсуждения подготовки к встрече на третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле, повестка предстоящих контактов делегаций остается крайне сложной. По его словам, стороны должны будут рассматривать проекты меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда. Только после этого, заключил представитель Кремля, можно будет предметно обсуждать возможность встреч на высоком и высшем уровнях.

    Ранее Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Кремль заявил об отсутствии надежды «на прорывы из разряда чудес» на переговорах.

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    22 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль подтвердил третий раунд переговоров России и Украины на этой неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о запланированном на ближайшие дни третьем раунде российско-украинских переговоров.

    Песков заявил, что третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится на этой неделе, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, точные даты станут известны позже и будут объявлены официально.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о создании новой переговорной делегации с Россией во главе с Рустемом Умеровым.

    В Стамбуле сообщили, что на 23 июля назначены переговоры по ситуации на Украине.

    Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации остается прежним.

    Эксперты объяснили, зачем Зеленскому необходимы переговоры в Стамбуле.

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    «Бусификация» на Украине примет мобильный характер

    Российские удары по ТЦК вынуждают правительство Украины пересматривать формат работы военкоматов. Как заявили в Раде, их деятельность может приобрести «мобильный» характер. По мнению экспертов, речь идет о переориентации работы учреждений со стационарных мест в пользу создания полевых лагерей. Как это повлияет на дальнейший ход принудительной мобилизации на Украине? Подробности

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    Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом

    Экономика Китая опровергает все пессимистичные прогнозы и продолжает свой рост, несмотря на целый ряд серьезных проблем. Есть, по крайней мере, три версии, как Китаю удалось достигнуть такого впечатляющего результата. И одна из них связана с российской экономической политикой последнего времени. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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