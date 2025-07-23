Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
Адвокат Михальчик: Полицейских по делу Baza доставили в Москву
Работников полиции из разных регионов доставили в столицу по делу о взятках от главреда Baza Глеба Трифонова, сообщил адвокат Трифонова Алексей Михальчик.
В Москву доставили сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска, сказал Михальчик, передает ТАСС.
Там с ними будут проводить следственные действия.
Между тем сооснователь проекта Baza Анатолий Сулейманов заявил, что редакция Telegram-канала продолжает работать. Он уточнил, что была задержана бухгалтер компании.
«У нее тоже изъяли все средства связи, электронные цифровые подписи, без которых нельзя отправить налоговой, например, отчет», – пояснил он.
По словам Сулейманова, всего задержали шестерых –главреда, его невесту, трех продюсеров и человека, который помогает с бухгалтерией. Четверых уже отпустили.
Ранее источник сообщал, что редактора и продюсера Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову обвинили в даче взятки за получение конфиденциальной информации от полицейских.