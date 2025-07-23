Адвокат Михальчик: Полицейских по делу Baza доставили в Москву

Tекст: Алексей Дегтярев

В Москву доставили сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска, сказал Михальчик, передает ТАСС.

Там с ними будут проводить следственные действия.

Между тем сооснователь проекта Baza Анатолий Сулейманов заявил, что редакция Telegram-канала продолжает работать. Он уточнил, что была задержана бухгалтер компании.

«У нее тоже изъяли все средства связи, электронные цифровые подписи, без которых нельзя отправить налоговой, например, отчет», – пояснил он.

По словам Сулейманова, всего задержали шестерых –главреда, его невесту, трех продюсеров и человека, который помогает с бухгалтерией. Четверых уже отпустили.

Ранее источник сообщал, что редактора и продюсера Baza Глеба Трифонова и Татьяну Лукьянову обвинили в даче взятки за получение конфиденциальной информации от полицейских.