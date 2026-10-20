Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
Адвокат оценил риск уголовного дела в России против рэпера Navai
Адвокат Жорин: Рэперу Navai не грозит суд в России
Депортированный из Казахстана музыкант Наваи Бакиров (Navai) с высокой долей вероятности избежит уголовного преследования по делу о наркотиках на территории России, заявил адвокат Сергей Жорин.
«Что касается возможного привлечения к ответственности в России, то оснований считать, что Бакирову здесь обязательно что-то грозит, я не вижу», – заявил Жорин «Газете.Ru».
Юрист пояснил, что прекращение разбирательства в соседней стране не означает автоматического возбуждения нового уголовного дела в России. Теоретическая возможность для преследования сохраняется, однако для ее реализации потребуются самостоятельные процессуальные основания и доказательства.
Жорин также подчеркнул, что из-за решения о выдворении Бакиров не сможет посещать Казахстан в течение пяти лет, в том числе для проведения концертов. В целом ситуация разрешилась для артиста благоприятно, поскольку он избежал уголовного наказания, заключил эксперт.
Во вторник обвиняемый в контрабанде наркотиков рэпер Navai согласился на штраф. Его выдворили за пределы Казахстана.
В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту музыканта российскими дипломатами.