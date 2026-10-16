Бывший глава красноярской ГИБДД получил 10 лет колонии за продажу номеров

Экс-глава ГИБДД Красноярского края получил 10 лет колонии за продажу номеров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд признал экс-начальника красноярской ГАИ виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток. Помимо лишения свободы, ему назначен штраф в размере 4 млн рублей, также конфисковано имущество и запрещено занимать государственные должности в правоохранительных органах в течение шести лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на краевую прокуратуру.

В 2024 году осужденный вместе с подчиненным и знакомым организовал продажу автомобильных номеров с привлекательными сочетаниями цифр. Группа направляла такие номера в определенное регистрационное подразделение и оформляла на автомобили знакомых, называя эту схему «рыбалкой», а затем продавала их желающим. Всего соучастники получили более 1 млн рублей, при этом один из номеров ушел за 350 тыс. рублей.

Кроме того, бывший руководитель ГАИ получал взятки в виде ремонта квартиры. Одному из мастеров он помог удалить из базы штраф за тонировку в обмен на скидку в 119 тыс. рублей на электромонтажные работы, а другому посодействовал в сдаче теоретического экзамена на права за бесплатные строительные работы стоимостью более 100 тыс. рублей.

Сам подсудимый вину не признал, заявив, что красивые номера предназначались для высокопоставленных чиновников. Покупатель элитного номера оштрафован на 900 тыс. рублей, а один из мастеров – на 150 тыс. рублей. Еще двое участников схемы ранее получили обвинительные приговоры.

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