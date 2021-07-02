Лукашенко рассказал о террористическом Telegram-ресурсе с владельцем в Германии и российским модератором Лукашенко заявил о планах террористов в Белоруссии взорвать узел связи ВМФ России Погранслужба Литвы предложила ввести ЧС из-за потока нелегальных мигрантов из Белоруссии 2 июля 2021, 19:47 Текст: Вера Басилая

Из-за резкого роста нелегальной миграции в Литву с территории соседней Белоруссии следует объявить режим чрезвычайной ситуации, предложила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы. «Предложение об объявлении чрезвычайной ситуации направлено в МВД. Такая мера позволит упростить процедуру необходимых публичных закупок, участие муниципалитетов в решении вопросов размещения нелегальных мигрантов, организации их питания, охраны», – цитирует ТАСС заместителя начальника погранведомства полковника Видаса Мачайтиса. В связи с этим польская пограничная охрана предложила властям Латвии и Литвы помощь в деле патрулирования границ с Белоруссией. По словам представительницы службы Анны Михальской, отправка транспортных средств, оборудования и личного состава была предложена в ответ на запрос Агентства ЕС по контролю границ Frontex. Речь идет о 30 офицерах, которые будут работать там на ротационной основе. Первые сотрудники могут отправиться на место уже в ближайшие недели. Агентство «Фронтекс» информировало, что уже развернуло операцию на границе с Белоруссией из-за роста нелегальной миграции в Литву и Латвию. Со вчерашнего дня там находятся 10 сотрудников и несколько патрульных автомобилей. Всего власти Литвы просили направить 50 человек. «На данный момент у нас там 10 сотрудников. Они работают со вчерашнего дня и уже начали действовать. Это люди, которые будут помогать патрулировать границы Литвы и Латвии с Белоруссией. Туда отправлено также несколько патрульных автомобилей», – заявил пресс-секретарь организации Кшиштоф Боровский. «Эта операция была запущена в связи с тем, что Литва в последнее время фиксирует очень большое число нелегальных пересечений границы со стороны Белоруссии. За последние 4-5 недель около 500 человек пересекли эту границу нелегально. Это в 5-6 раз больше, чем за весь прошлый год. Очень большое число. Поэтому литовское правительство попросило «Фронтекс» помочь, и мы решили отправить туда сотрудников, чтобы они помогли в патрулировании границ», – уточнил он. По его словам, «число сотрудников в рамках этой операции «Фронтекс» на белорусской границе будет расти в ближайшее время». Планируется размещение около 50 сотрудников. «Это не так просто, потому что нам нужно попросить страны-члены о выделении дополнительных людей», – пояснил он. С начала года в Литве задержаны 822 нелегальных мигранта в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. На Литву приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Ранее выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Немцы назвали «стратегическую ошибку» Запада в отношении России 2 июля 2021, 09:05 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Der Spiegel оценили заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, поскольку это приведет к сближению Москвы и Пекина. Соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделал во вторник после разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве, передает РИА «Новости». «Большая стратегическая ошибка западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не «привязали» Россию к Западу еще в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада», – считает Frank-oLnWVjXWR. «Я не поклонник нынешнего нашего министра иностранных дел, но в данном случае, насчет опасности изоляции России от совершенно прав», – полагает Manfred-hkemnKTGg. «Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом. Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики русофобия очень распространена. Но Советы оставили их в покое уже 30 лет назад», – отметил Hdwinkel. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута. До этого французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ. Лукашенко объявил о претензиях к руководству Германии 2 июля 2021, 11:08

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Белоруссии завершилась масштабная антитеррористическая операция, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, «по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии». На мероприятие глава государства пришел чуть позже, чем планировалось, и пояснил, из-за чего ему пришлось задержаться. «Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем», – заявил Лукашенко, передает БелТА. «После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже», – добавил он. Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину 1 июля 2021, 16:35

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Алексей Дегтярев

ФРГ работает над тем, чтобы транзит российского газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранился, заявил глава немецкого МИД Хайко Маас в Варшаве на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау. «Нам известна польская критика касательно «Северного потока – 2», и мы очень открыто это обсуждали.<...> Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин», – цитирует немецкого министра ТАСС. Он пояснил, что переговоры по этой теме ведутся с Соединенными Штатами и с Украиной. Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке. Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии 1 июля 2021, 13:50

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, и наполнить ее конкретными проектами. В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года, передает БелТА. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Президент Белоруссии привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее. «Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Белоруссии, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент (России Владимир Путин), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем», – добавил Лукашенко. Он также поблагодарил Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран. «Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми – не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что союз России и Белоруссии – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», – сказал Лукашенко, добавив, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое. Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Перед этим Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне. Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Минтранс США предложил запретить продажу авиабилетов в Белоруссию 30 июня 2021, 03:56

Фото: Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава Госдепа Энтони Блинкен поблагодарил американский минтранс за предложение запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы между США и Белоруссией. Он выразил благодарность министерству за «оперативное представление распоряжения» с предложением указанного запрета. Блинкен отметил, что предложение было сделано по его просьбе. Глава Госдепа заявил, что Вашингтон «привлекает режим Лукашенко к ответу за его опасные действия и пренебрежение международными нормами», передает ТАСС. Запрет включает и «авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями)». При этом запрет «предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе», если это соответствует интересам США. «Приказ министерства транспорта опирается на вынесенное госдепартаментом США определение... что ограничение транспортного сообщения между Соединенными Штатами и Белоруссией отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа. Такой шаг вызван инцидентом с посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на его борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича. Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля. 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин пообещал поддержку Белоруссии 1 июля 2021, 12:53

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне, заявил президент Владимир Путин выступая на Форуме регионов двух стран. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», – подчеркнул он, передает ТАСС. Глава государства добавил, что Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском, поскольку «Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник». По словам Путина, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба белорусского президента сообщила, что во время прошедшего в четверг телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились о скорых личных контактах. Также главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. «Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами», – отмечается в сообщении. Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику. Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций 30 июня 2021, 17:30 Текст: Елена Мирошниченко

Представитель ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций, заявили в представительстве Евросоюза в республике. «Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», – приводит сообщение представительства РИА «Новости». В понедельник Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций. Ранее сообщалось, что Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой. Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Украина признала потерю «морального превосходства» 1 июля 2021, 11:09 Текст: Алина Назарова

Украина утратила «моральное превосходство», в связи с чем страны Евросоюза решили наладить диалог с Россией, считает глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, попытки европейских стран наладить диалог с Москвой, включая реализацию газопровода «Северный поток – 2», частично вызваны «размыванием» позиции Украины, которая перестала быть четкой и базироваться на «ценностях». «Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года», – заявила парламентарий, передает РИА «Новости». Климпуш-Цинцадзе выразила мнение, что Украине в условиях достройки и запуска российского трубопровода необходима «реальная стратегия», основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие. «Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего об обозримых вопросах безопасности», – отметила депутат. При этом она добавила, что аргументы Киева будут услышаны лучше, если Украина будет продолжать «реальные реформы». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута. До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. В Кремле оценили возможность расширения списка недружественных стран 1 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Россия не намерена вносить в список недружественных стран большое число государств, в нем фигурируют только те, кто переходит границы разумного в своем недоброжелательном отношении, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «По списку все очевидно. Конечно же, никто не собирается злоупотреблять включением в этот список большого количества государств. Это список тех государств, которые действительно переходят границы разумного в недружественности к Российской Федерации», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС. Он также заявил, что отношения России и ЕС являются заложниками русофобского подхода отдельных стран. «Что касается отношений Москвы и Брюсселя, то, как мы видим по последним событиям, эти отношения являются заложниками абсолютно русофобского подхода, в первую очередь младоевропейцев и Польши. Они действительно занимают достаточно непримиримую позицию», – сказал он. «Это те самые страны, которые больше всего говорят о своей обеспокоенности в связи с эфемерной угрозой, которую они видят в Российской Федерации. И одновременно это те самые младоевропейцы, которые последовательно идут по пути нагнетания напряженности», – добавил Песков. По его словам, они открывают свои территории для самолетов НАТО, размещают американских военных. «И что мы видим? Мы видим американских военных или военных НАТО, которые все ближе и ближе продвигаются в сторону наших границ. Что делает Россия в ответ? Россия предпринимает меры по обеспечению своей безопасности. Идет ли это на пользу стабильности и предсказуемости на европейском континенте? Нет. Возникает замкнутый круг», – заявил пресс-секретарь президента. В то же время, по словам Пескова, отношения России с Германией, Францией и Италией позитивны, несмотря на сложности. «(Президент Владимир) Путин всегда придерживался двухтрекового подхода. Первый трек – это двусторонние отношения с отдельными европейскими государствами, которые несмотря на все сложности сейчас все-таки находятся в достаточно позитивном спектре. Это и российско-германские отношения, и российско-французские отношения, и российско-итальянские отношения. Несмотря на все, все-таки торгово-экономическая кооперация идет, инвестиционное сотрудничество, и очень хорошие перспективы», – сказал он, передает РИА «Новости». Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны – США и Чехия. Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID 1 июля 2021, 19:22 Текст: Елизавета Булкина

Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. «Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики. Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям. Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Политолог: Запад подтолкнул Лукашенко к интеграции с Россией 1 июля 2021, 17:00

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Текст: Елена Лексина

«Новая стратегия Лукашенко по интеграции с Россией стала результатом внешнего давления на страну. Ранее Белоруссия всегда придерживалась концепции многовекторности во внешней политике и торговле», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года. Как считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, идеальный мир Лукашенко выглядел так: «треть товарооборота приходится на Россию и другие страны ЕАЭС, треть – на ЕС и еще треть – на Китай, США, Ближний Восток и другие страны». «Но теперь сохранить такой баланс невозможно, – особенно с учетом последних западных санкций, которые затрагивают ключевые секторы белорусской экономики. Лукашенко приходится перестраивать свою идеальную схему – и в его стратегии роль России как партнера и инвестора резко возрастает», – пояснил политолог. При этом эксперт призывает излишне не полагаться на обещание белорусского лидера относительно сближения с Москвой. «Если у него появится возможность восстановить отношения с Евросоюзом, то он ее наверняка использует и постарается вернуться к многовекторной политике. Но мне непонятно, как это может произойти даже в теории, – размышляет Кортунов. – Едва ли санкции будут сняты, пока не произойдет смена руководства в Белоруссии». «В определенном смысле Лукашенко загнали в угол. Стоит вопрос, насколько Москва захочет воспользоваться патовой ситуацией своего партнера. Будет ли она настойчиво призывать Лукашенко к отмене тех экономических решений, которые до сих пор служили тормозом для интеграции», – пояснил Кортунов. В случае успеха новой стратегии, интеграция России и Белоруссии может затронуть такие сферы, как промышленность и высокие технологии. «Перспективной областью взаимодействия наших стран остается промышленность, особенно танкостроение и машиностроение. Говоря об интегральных схемах, президент Белоруссии, возможно, имел в виду развитие совместных предприятий. Ведь Белоруссия смогла сохранить значительную часть производства после распада Советского Союза, даже в чем-то его модернизировала», – сказал Кортунов. Москва и Минск по отдельности не являются лидерами в области развития информационных технологий, тем не менее у обеих стран есть потенциал для сотрудничества, добавил эксперт. «В связи с санкционным давлением Белоруссию ждет серьезный вызов – ей надо как-то удержать крупные технологические компании на своей территории», – заключил эксперт. В четверг Александр Лукашенко во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства. В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Лукашенко привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее. Кроме того, Лукашенко отметил, что «Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества». Белорусский лидер поблагодарил президента Владимира Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран, передает БАЛТА. Лукашенко добавил, что «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азаренка 2 июля 2021, 18:50

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о попытке похищения и убийства журналиста СТВ Григория Азаренка. «Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов – деньги были перечислены – должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернете», – рассказал Александр Лукашенко, передает БелТА. По словам главы республики, это преступление задумывалось как предупреждение: «смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали». «Если не получится – убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы – тепловизоры и прочее, которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике», – сказал Лукашенко. Он отметил, что «все были изобличены», а тайники – найдены. Операция, по словам президента, продолжалась долго. «Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания», – сообщил глава государства. Имя Григория Азаренка в Беларуси стало символом действующей власти – все репортажи и авторские программы ведущего посвящены политике и разоблачению оппозиции. Ведущий Григорий Азаренок – автор сюжета о «мистической войне» против Александра Лукашенко на белорусском канале СТВ. В период выборов президента Беларуси 2020 года Азаренок регулярно выпускал сюжеты в поддержку действующего президента. Первым из них стал репортаж о сотрудничестве кандидата Светланы Тихановской с французским политическим журналистом Бернаром-Анри Леви, названным репортером «автором цветных революций». Азаренок публично обвинил штаб кандидата в намерении построить в Беларуси «болотный концлагерь» и заверил, что в стране есть «опыт в борьбе с ползучими гадами и трясиной». Ранее Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии, готовящих смену власти в стране. Лукашенко сообщил о связанных с Западом «спящих» террористических ячейках в Белоруссии 2 июля 2021, 18:38

Фото: Alexander Astafyev/REUTERS

Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти, заявил президент страны Александр Лукашенко. «Сегодня вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ», – цитирует Лукашенко БелТА. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва. Лукашенко также объявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. «Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов», – пояснил белорусский лидер. Он добавил, что белорусская сторона намерена предъявить претензии по этому поводу «уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии», а самому канцлеру страны Ангеле Меркель и другим членам руководства Германии. Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий. ЕС пообещал ответить на решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии 30 июня 2021, 12:43 Текст: Евгения Шестак

Евросоюз пока не получил уведомления Белоруссии о приостановке соглашения о реадмиссии, но приступил к подготовке ответных шагов, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. «Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги», – цитирует ТАСС Массрали. По ее словам, ЕС готовит ответные шаги на решение Минска о приостановке соглашения о реадмиссии. «Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги», – заявила она. Ранее Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой. Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Лукашенко заявил о попытках Запада «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии 1 июля 2021, 13:33 Текст: Алина Назарова

Санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года (после выборов президента в Белоруссии). Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости». Он также предложил разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки. Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне.