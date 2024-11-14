OMV объявила о победе в зарубежном арбитраже против «Газпром экспорта»

OMV объявила о решении зарубежного арбитража присудить ей 230 млн евро по делу против «Газпром экспорта»

Tекст: Антон Антонов

OMV подала иск в январе 2023 года из-за прекращения поставок российского газа осенью 2022 года, передает РБК.

Решение о взыскании будет зачтено в счет платежей, которые австрийская компания должна произвести по контракту с «Газпром экспортом» за поставки, уточняет OMV. Там считают, что это «положительно скажется на балансировании соответствующих финансовых потерь, понесенных в 2022 году».

OMV сообщила, что получено «арбитражное решение по правилам Международной торговой палаты (ICC)». Речь идет о решении по делу о «нерегулярных поставок газа в Германию со стороны «Газпром экспорта», которые закончились в сентябре 2022 года». «OMV предпринимает шаги по взысканию с «Газпром экспорта» ущерба на основании этого арбитражного решения в размере 230 миллионов евро плюс проценты и издержки», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В компании отметили, что возможно ухудшение договорных отношений с «Газпром экспорт» по австрийскому контракту на поставку газа, что может включать в себя даже полное прекращение поставок газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

В феврале министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер заявила, что Газпром в 2022 году в одностороннем порядке сократил объем поставок.