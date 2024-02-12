В Австрии решили подготовить выход из контрактов на поставку газа из России

Минэнерго Австрии призвало подготовить выход из контрактов на поставку газа из России

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, долгосрочные контракты на большое количество газа стали еще одной причиной, почему в Австрии такая значительная доля российского топлива, передает ТАСС.

Министр добавила, что ее ведомство даст поручение экспертам изучить экономические последствия потенциального выхода из контрактов. Гевесслер также заявила, что Газпром в 2022 году в одностороннем порядке сократила объем поставок. Она напомнила о договоре о транзите газа через Украину, который истекает после 2024 года.

«Если одна из сторон не будет выполнять условия, то у нас будет возможность действовать, тогда нужно не просто проанализировать, а реализовать выход из этих контрактов», – сказала Гевесслер.

Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», Германии стоило бы возобновить сотрудничество с РФ в этой области.