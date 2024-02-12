Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.4 комментария
В Австрии решили подготовить выход из контрактов на поставку газа из России
Минэнерго Австрии призвало подготовить выход из контрактов на поставку газа из России
Австрия должна подготовить выход из договоров на поставку газа из России, которые заключил австрийский нефтегазовый концерн OMV, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер.
По ее словам, долгосрочные контракты на большое количество газа стали еще одной причиной, почему в Австрии такая значительная доля российского топлива, передает ТАСС.
Министр добавила, что ее ведомство даст поручение экспертам изучить экономические последствия потенциального выхода из контрактов. Гевесслер также заявила, что Газпром в 2022 году в одностороннем порядке сократила объем поставок. Она напомнила о договоре о транзите газа через Украину, который истекает после 2024 года.
«Если одна из сторон не будет выполнять условия, то у нас будет возможность действовать, тогда нужно не просто проанализировать, а реализовать выход из этих контрактов», – сказала Гевесслер.
Ранее депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», Германии стоило бы возобновить сотрудничество с РФ в этой области.