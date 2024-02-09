  • Новость часаЧисло просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
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    Что изменится в ВСУ при новом командующем
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    Шорт-трекист Елистратов отказался предавать Родину ради поездки на Олимпиаду
    Le Monde: Путин показал себя опытным лидером в интервью с Карлсоном
    Песков рассказал о двух переводчиках на интервью Путина Карлсону
    Маск согласился с мнением Путина об ошибке США по превращению доллара в оружие
    Украина подготовила план на случай прекращения помощи США
    СМИ: Остановить экспорт СПГ Байдена заставил клан Рокфеллеров
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    9 февраля 2024, 18:07 • Новости дня

    В Бундестаге призвали ФРГ возобновить покупку газа у России

    Депутат Бундестага Эрнст призвал Германию возобновить покупку газа у России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение о прекращении закупок газа у России «было ошибочным», в интересах ФРГ было бы возобновить сотрудничество в этой области, заявил депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст.

    Эрнст отметил, что было бы лучше, если бы опять началась покупка природного газа России. По его словам, это увеличило бы спрос, кроме того, российский газ сильно дешевле, чем американский СПГ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у него нет информации о том, произойдет ли это снова, поскольку их правительство придерживается идеологического подхода и не учитывает интересы Германии, а в ее интересах было бы снова покупать российский природный газ.

    Как указал Эрнст, отказ от российских ресурсов «привел сейчас к огромным экономическим трудностям», сейчас в стране происходит рецессия, а российская экономика растет.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что нынешнее руководство Берлина руководствуется не национальными интересами, а интересами коллективного Запада. «Ведь дело не только в «Северном потоке – 1», который взорвали. «Северный поток – 2» повредили, но одна труба жива-здорова, по ней можно подавать газ в Европу, но Германия же не открывает его. Мы готовы», – подчеркнул российский лидер.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 02:28 • Новости дня
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Путин рассказал Карлсону историю появления Украины и подарил копии писем Богдана Хмельницкого

    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина в ее сегодняшнем виде — искусственное государство, созданное советскими властями, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста. Он подробно рассказал журналисту историю становления русской государственности.

    Путин напомнил, что Россия начала развиваться из двух центров – Киева и Новгорода, а значимой вехой в ее истории стало Крещение Руси.

    Позднее часть южных русских земель, включая Киев, попала под власть Польско-Литовского государства, и поляки в течение десятилетий занимались «ополячиванием» жителей этих территорий, рассказал Путин. «Внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом со временем жители южных регионов начали обращаться в Москву, чтобы Москва их «забрала к себе». В подтверждение своих слов он передал Карлсону копии исторических документов, в том числе писем Богдана Хмельницкого в Варшаву с требованием соблюдения прав населения территории, которую сегодня называют Украиной, а также его послания в Москву с просьбой взять эти земли «под сильную руку московского царя».

    В 1686 году все левобережье Днепра, включая Киев, отошло к России, а правобережье осталось за Польшей. 

    Перед Первой мировой войной австрийский генштаб начал активно продвигать «идею Украины» и украинизации, чтобы ослабить Россию.

    «У нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина», – добавил российский президент.

    Он напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть земель, которые относились к Польше и другим сопредельным государствам. «У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся», – подчеркнул Путин.

    Кроме того, Украинская ССР получила огромное количество территорий, которые никогда к ней никакого отношения не имели, включая Причерноморье.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте

    МИД Германии: Бербок не знала содержания архивных дел о ее деде, служившем в вермахте

    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главе МИД Германии Анналене Бербок было не известно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    В публикации газеты Bild говорится, что Бербок был не только офицером вермахта, но и, возможно, «убежденным национал-социалистом по зову сердца», передает ТАСС.

    Издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как писал журнал Bunte, Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах вермахта как полковник и боевой офицер. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России).

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    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 06:12 • Новости дня
    Путин: Запад начинает осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Путин: На Западе начинают осознавать, что стратегического поражения России не будет

    Tекст: Денис Тельманов

    Странам Запада никогда не удастся добиться стратегического поражения России и они начинают это осознавать, в том числе среди правящего класса, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так и если это осознание пришло, подумайте теперь, что делать дальше», – призвал Путин западных политиков, передает ТАСС.

    На вопрос Карлсона, не будет ли для НАТО слишком унизительно признать контроль России над Донбассом и Новороссией, Путин ответил, что альянсу необходимо «подумать, как сделать это достойно».

    «Варианты есть, но если желание есть», – подчеркнул российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 04:41 • Новости дня
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Путин заявил, что решение США ограничить расчеты в долларах с Россией нанесли удар по валюте США

    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал «полной дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, подчеркнув, что введя ограничения, штаты нанесли удар по своей экономике и доллару.

    «Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире», – приводит ТАСС слова Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, что до 2022 года около 80% расчетов России во внешней торговле были в долларах и евро, а доллар занимал не менее 50% в расчетах с третьими странами. Сейчас же, по словам российского президента, в американских долларах проводится только 13% всех внешних расчетов России.

    «Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах», – заявил Путин.

    Он добавил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3% до более чем 34%. Кроме того, по словам Путина, другие страны, в том числе нефтепроизводящие, начинают переходить при продаже нефти на юани.

    «Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете», – отметил Путин.

    «Могу только объяснить это самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет, а ничего не рухнуло», – заключил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 03:40 • Новости дня
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине колоссальной политической ошибкой ЦРУ

    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    @ Максим Блинов/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Переворот на Украине в 2014 году был совершен при поддержке американского Центрального разведывательного управления и стал его политической ошибкой, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    Путин напомнил, о договоренностях между руководством России и США в 2014 году.

    «Вы там Януковича успокойте, а мы успокоим оппозицию, пускай все идет по пути политического урегулирования», – рассказал Путин. – «Мы сказали: «Хорошо, согласны, давайте так и сделаем». Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот».

    Российский президент добавил, что переворот произошел «при поддержке ЦРУ, конечно», передает ТАСС.

    «Технически они все сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведет... Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», подчеркнул Путин.

    Ранее на сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.


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    9 февраля 2024, 03:05 • Новости дня
    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»

    Путин считает, что за взрывами трубопроводов «Северный поток» стоит ЦРУ

    Путин указал на причастность США к подрыву «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин считает, что диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» осуществили спецслужбы США.

    Отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона кто взорвал трубопроводы, Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Когда журналист в ответ сказал, что у него есть алиби, президент уточнил: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA (ЦРУ) такого алиби нет», передает ТАСС выдержки из интервью Путина Карлсону.

    Он подчеркнул, что «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все». 

    «Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован и кто может», – пояснил Путин.

    Взрыва на газопроводах Nord Stream AG произошли 27 сентября 2022 года. Американский публицист Сеймур Херш сообщил, что взрывные устройства под газопроводами заложили водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

    Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что диверсию на газопроводах могла совершить некая «проукраинская группировка», которая действовала без ведома властей США.

    Ранее на сайте Карлсона журналиста появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 05:45 • Новости дня
    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона, помешавшего завершить мирные переговоры

    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    «Они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле был составлен большой документ о мирном соглашении, однако глава украинской делегации рассказал, что сначала планировал подписать документ, а затем появился «господин Джонсон» и отговорил его от этого, и Украина упустила шанс прекратить военные действия.

    «Ну упустили, совершили ошибку – пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?» – заявил российский президент.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

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    9 февраля 2024, 17:17 • Новости дня
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту

    Политолог Рар: В вермахте служили родственники не только Бербок, но и других министров ФРГ

    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта.

    «Еще пару лет назад, прежде чем стать главой МИД ФРГ, Бербок многих удивила, сказав, что ее дед в апреле 1945 года сражался за свободу на границе с Польшей. Когда ей напомнили, что он тогда мог воевать только за Гитлера, она промолчала», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Новые подробности о службе ее деда в рядах вермахта никак не повлияют на карьеру Бербок. У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Это началось еще при канцлере Аденауэре. Когда его спросили, почему в составе новой немецкой элиты так много бывших нацистов, то он ответил: «Откуда мне брать другой народ?» – отмечает он.

    «Мне кажется, что нынешнее поколение немцев уже не хочет чувствовать вину за злодеяния режима Гитлера. И сегодня Бербок и ей подобные выступают, как они говорят, на стороне либеральных ценностей», – резюмировал Рар.

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    Кроме того, Вальдемар Бербок, возможно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца». В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России). Однако издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как отмечают в издании, нацистское прошлое Вальдемара Бербока было чувствительной темой для ее семьи. Отец будущего министра спорил с дедом, потому что тот не хотел открыто говорить о своем участии во Второй мировой войне. И только в конце 1990-х годов, когда по Германии гастролировала выставка «Вермахт», последний признался, что служил в немецкой армии.

    Самой главе МИД Германии Анналене Бербок было неизвестно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    Коментарии (0)
    9 февраля 2024, 09:33 • Новости дня
    Немецкий наемник ужаснулся мощи российской армии на Украине

    Bild: Немецкий наемник ВСУ заявил о бесконечном числе солдат и техники у России

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская сторона обладает «бесконечным количеством техники и бесконечным количеством солдат», заявил немецкий наемник по имени Бен, который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

    Бен в комментарии изданию Bild заявил, что Запад слишком медлил с помощью Украине. Военная помощь киевскому режиму, по его словам, была фрагментарной, что и привело к неудачам ВСУ на передовой, передает РИА «Новости».

    Полный провал контрнаступления немецкий наемник объяснил недостатком военной помощи, нескоординированными действиями ВСУ, а также мощью российской армии.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Россия отразила украинское наступление.

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    8 февраля 2024, 21:45 • Новости дня
    Назван масштаб отставания США от России в освоении Арктики

    The Daily Mail: США отстали от России на десять лет в плане освоения Арктики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия значительно опережает США в освоении Арктики, Запад рискует навсегда отстать в развитии этого региона, пишет The Daily Mail.

    По данным экспертов, в развитии Арктики Вашингтон отстает от Москвы на десять или более лет, пишет The Daily Mail, передает ИноТВ. Отмечается, что у США есть лишь один действующий ледокол, «да и тот построен в 70-х годах».

    С начала специальной военной операции России на Украине Москва и Пекин активизировали сотрудничество в Арктике, что говорит о «реальности их «безграничного» партнерства», пишет издание со ссылкой на данные частной разведки.

    Это также может свидетельствовать о возможном противовесе альянсам, во главе которых стоит Вашингтон. Без усилий со стороны своих лидеров Запад рискует навсегда отстать в развитии Арктики и уступить контроль над этим регионом России и Китаю, считают эксперты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжении расширения Арктического флота России.

    Коментарии (2)
    9 февраля 2024, 04:19 • Новости дня
    Путин сравнил современный глобальный мир с больным человеческим мозгом

    Tекст: Денис Тельманов

    Сравнение мира с разделенными полушариями человеческого мозга свидетельствует о том, что мир проходит через период тяжелого заболевания, при этом в здоровой голове связь между полушариями не нарушена, отметил президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    «Вы сказали, мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое – более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова, – подчеркнул российский президент. – Пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжелое заболевание. Мир проходит через этот период тяжелого заболевания».

    «Мне кажется, благодаря в том числе честной журналистике, – они (журналисты) как врачи работают – может быть, удастся все это как-то соединить», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что мир, как и голова человека, разделен на два полушария, но должен быть единым.

    Ранее на сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным с переводом на английский язык.

    Коментарии (2)
    9 февраля 2024, 08:58 • Новости дня
    Над регионами России за ночь уничтожено 19 беспилотников ВСУ

    Минобороны: Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила и перехватила за ночь 19 украинских дронов над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российская ПВО сбила в небе два украинских беспилотника над территорией Курской области, пять – над Брянской, а четыре над территорией Орловского региона.

    Кроме того, два украинских дрона были сбиты над территорией Краснодарского края и шесть – над акваторией Черного моря.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сорвала попытку атаковать объекты ТЭК в Орловской области.

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    Интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада

    Десятки миллионов человек уже стали зрителями первого за долгое время интервью, которое западный журналист взял у президента России. Американские коллеги Такера Карлсона в ярости, и их в какой-то мере можно понять. Слова Владимира Путина прорвали информационную блокаду, созданную на Западе против России с самого начала спецоперации. Подробности

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    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

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    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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