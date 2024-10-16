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    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    5 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    9 комментариев
    16 октября 2024, 16:52 • Новости дня

    СМИ: ЕС не будет финансировать строительство укреплений на границе Польши

    RMF FM: ЕС не выделит деньги на строительство укреплений на границе Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не сможет профинансировать проект «Восточный щит» Польши по укреплению границы с Россией и Белоруссией в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете, сообщила радиостанция RMF FM.

    По данным источника RMF FM, решение о выделении средств на проект может быть принято только в рамках бюджета ЕС на 2028–2034 годы, который еще не подготовлен и не утвержден. Между тем Польша планирует завершить строительство оборонительных укреплений уже к 2028 году, передает ТАСС.

    Ранее Польша и страны Балтии призвали ЕС выделить 2,5 млрд евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией.

    Сообщается, что польские власти планируют создать противотанковые рвы, минные поля и установить противотанковые ежи в рамках проекта «Восточный щит».

    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    15 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать санкции ЕС в случае отмены исключений по поставкам российской нефти

    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если исключения, которые сделаны для Будапешта в связи с санкциями ЕС против российской нефти, отменят, Венгрия наложит вето на сами санкции, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что санкции пересматриваются каждые шесть месяцев, и пока они действуют, исключения на поставки нефти в Венгрию и Словакию должны оставаться в силе. «В противном случае мы наложим вето на санкции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что лидеры стран ЕС понимают ситуацию, поэтому «исключения» остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, ему пришлось сделать исключение для трубопроводных поставок – Брюссель хотел запретить любые поставки, но Венгрия наложила вето и пропустила санкции только после согласия ЕС на исключение.

    22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из–за приостановки транзита нефти от российской компании «Лукойл» через территорию Украины. Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по этому вопросу указывает на то, что именно она дала Киеву соответствующее указание. В октябре сообщалось, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, и ее прием теперь осуществляется на границе Белоруссии и Украины.

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    15 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене

    Новое командование НАТО в Висбадене заменит США в координации поставок на Украину

    НАТО открыло новое командование для Украины в Висбадене
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новое командование НАТО, открытое в германском Висбадене, займется координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, заменяя в этой функции США и укрепляя безопасность альянса.

    НАТО открыло новое командование в германском Висбадене, которое будет заниматься координацией поставок оружия и боеприпасов для Украины, сообщает ТАСС.

    Эта структура, получившая название «Командование НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины» (NSATU), заменит США в этой функции. До президентских выборов в США все полномочия по координации должны быть переданы новой штаб-квартире.

    Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что открытие этого командования приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО. Он подчеркнул важность работы 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и логистических центрах на восточном фланге альянса.

    Штаб-квартира NSATU была создана по решению саммита НАТО в июле в Вашингтоне. После введения в действие нового командования для стран альянса, за исключением США, все военные поставки Киеву перестанут быть добровольными и станут обязательными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Йенс Столтенберг в своей прощальной речи в Брюсселе призвал страны – члены НАТО увеличить расходы на оборону, на специальном заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО состоялась церемония передачи полномочий новому генеральному секретарю Марку Рютте, а бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники на Украину.


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    15 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Зафиксирован резкий рост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсонрост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны ЕС значительно увеличили закупки российского СПГ за последние месяцы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    В 2024 году импорт российского газа может превысить показатели 2023 года, заметила Симсон, передает ТАСС.

    Она отметила, что еще не поздно изменить тенденцию увеличения закупок и завершить текущий год с более низким уровнем импорта, чем в предыдущем году. Симсон призвала правительства стран ЕС сократить закупки СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.

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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО

    Военный эксперт Сивков: Аэродромы базирования носителей ядерного оружия НАТО стали значительно ближе к границам России

    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО
    @ nato.int

    Tекст: Анастасия Куликова

    Финские истребители технически не адаптированы под несение ядерных боеприпасов. Однако стоит ожидать, что этот вопрос будет решен странами Североатлантического альянса. Это, как и тот факт, что аэродром базирования ЯО блока стал ближе к российским границам, создает новые вызовы для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon.

    «Ситуация в мире такова, что риск возникновения прямого столкновения России и НАТО все время повышается. Подобный конфликт с большой вероятностью может перерасти в ядерную фазу. В этих условиях стороны отрабатывают вопрос применения ядерного оружия», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Примечательно, что нынешние учения НАТО Steadfast Noon проходят на фоне внесения изменений в российскую ядерную доктрину.

    Особое внимание на себя обращают учения еще и потому, что в них впервые принимает участие Финляндия. «Пока что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов. Хельсинки – будучи вне НАТО – просто не располагал такими возможностями», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он допускает, что решение этой проблемы станет одной из задач, которую перед собой поставит НАТО. Так, ядерным оружием могут оснастить истребители F-35 ВВС Финляндии. Сам факт участия Хельсинки в подобных учениях не сулит ничего хорошего, добавляет аналитик. «В случае прямого конфликта вероятность того, что с территории Финляндии могут стартовать носители ядерного оружия, возрастает. Для нас это означает только одно – аэродром базирования носителей ЯО стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», – сказал спикер.

    «Учитывая формирующиеся риски, России стоит как минимум улучшать систему противоракетного наблюдения с тем, чтобы обеспечить ответ при попытке враждебных действий по отношению к нашей стране», – заключил Сивков.

    В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Как ожидается, самолеты будут выполнять полеты над Западной Европой.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon -– это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – приводит его слова «Интерфакс».

    В учениях Steadfast Noon планируют задействовать две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Машины стартуют с восьми авиабаз НАТО, полеты будут осуществляться над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

    Впервые в учениях примут участие истребители Финляндии. Еще одним новшеством в этом году стало то, что голландские истребители F-35 были впервые одобрены для перевозки ядерного оружия.

    Примечательно также, что в день начала учений ядерных сил НАТО Джо Байден высказался о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению. По его словам, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия».

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    14 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС

    Боррель: Сибига представил министрам ЕС элементы «плана победы» Зеленского

    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС, прошедшего в Люксембурге, украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы так называемого плана победы Владимира Зеленского.

    Согласно заявлению Борреля, представленные Сибигой материалы связаны с планами Зеленского, которые он намерен подробно изложить европейским лидерам на предстоящем саммите Евросоюза, запланированном на 17-18 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вскоре гражданам Украины будет презентован «план победы», который включает политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену этот «план победы», в который входит интеграция Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия.

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    14 октября 2024, 10:23 • Новости дня
    НАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе

    Страны НАТО начали учения ядерных сил Steadfast Noon с участием 60 истребителей

    НАТО начало учения ядерных сил в Западной Европе
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО приступили к ежегодным учениям Steadfast Noon, в которых участвуют более 60 истребителей, способных нести ядерные боеприпасы, а также две тысячи военнослужащих.

    Страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon в Западной Европе, передает «Интерфакс». Учения, стартовавшие в понедельник, продлятся две недели и задействуют более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Эти самолеты будут выполнять полеты над западными регионами Европы, покрывая воздушное пространство нескольких стран.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon  это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников»,  заявил он.

    В учениях участвуют две тысячи военнослужащих, а также истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Все они будут выполнять полеты с восьми авиабаз НАТО, что делает эти учения одними из наиболее масштабных в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс запустит 14 октября ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, в которых будут участвовать десятки самолетов из ядерных и неядерных стран НАТО для имитации ударов тактическим ядерным оружием.

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    15 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство

    Политолог Рар: ЕС меняет миграционное законодательство из-за роста криминала и социальных выплат беженцам

    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства ЕС говорит о том, что необходимые поправки все же будут приняты. При этом авторитет Берлина может обеспечить единую позицию всех членов организации по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов.

    «Все больше жителей Европы обращают внимание на проблему миграции. Этим и объясняется рост правых партий в странах объединения. Видимо, на этом фоне Брюссель, находясь под давлением государств ЕС и в первую очередь ФРГ, решил начать действовать», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически речь идет об ужесточении контроля на внешних границах объединения. Найти общий подход для решения этой проблемы до недавнего времени было трудно, поскольку восточные европейцы всегда требовали жестких мер регулирования миграционного потока. Германия же стояла на либеральном подходе к данному вопросу», – полагает он.

    «Однако добиться единой линии между всеми членами ЕС необходимо. В противном случае под вопрос может попасть уже функционирование Шенгенской зоны. Тот факт, что именно Берлин в настоящий момент занимает лидерские позиции в вопросе ужесточения законодательства, дает союзу шанс на решение сложившейся проблемы», – акцентирует собеседник.

    «Действительно, сегодня у западных стран наблюдаются колоссальные проблемы, связанные с миграцией. Растет уровень преступности среди въехавших в государства иностранцев, а власти рассматривают исламизм как главную внутреннюю угрозу европейской стабильности», – добавляет эксперт.

    «Поэтому Европа попытается договориться с Африкой, чтобы страны континента содействовали ЕС в ограничении миграционного потока. Однако внутри самого объединения Брюссель все же постарается урезать социальные выплаты беженцам, придумывая стимулы для их возвращения домой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов. Как пишет издание Dautche Welle (признано иноагентом), новая инициатива будет регулировать процесс выдворения иностранцев, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами объединения.

    Примечательно, что еще 11 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия выступает за ужесточение законодательства в отношении нелегальных мигрантов. По ее словам, лишь своевременные меры позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель уже задумался над созданием лагерей для иностранцев в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды намерены отказаться от миграционных правил объединения.

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    15 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов

    Deutsche Welle: Еврокомиссия предлагает новый закон о депортации мигрантов

    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    @ Ronald Zak/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Так, новый закон должен регулировать процесс депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в странах ЕС, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) .

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС. Кроме того, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

    Тем временем ирландский журналист Чей Боуз предостерег Евросоюз о новой волне беженцев с Украины.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский турист Юха Перттула заявил, что санкции, введенные против России, не оказали значительного влияния на повседневную жизнь и атмосферу в Москве.

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    13 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Столтенберг счел правильной стратегию НАТО по отношению к России после холодной войны

    Столтенберг назвал правильной стратегией налаживание НАТО отношений с Россией после холодной войны

    Tекст: Антон Антонов

    Стремление НАТО к улучшению отношений с Россией после холодной войны было правильным подходом, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    «Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По его словам, даже после воссоединения Крыма с Россией и начала боевых действий в Донбассе альянс продолжал встречи в Совете Россия – НАТО. Столтенберг также подчеркнул значимость предотвращения «недопониманий» между Западом и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Столтенберг покинул пост генерального секретаря НАТО, и его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Столтенберг заявил, что мира на Украине не будет, пока Киев не станет членом НАТО. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине можно было предотвратить, если бы Запад предоставил Киеву вооружение после 2014 года.

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