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    31 мая 2024, 09:00 • Экономика

    Российское зерно найдет новых покупателей вместо Европы

    Российское зерно найдет новых покупателей вместо Европы
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Европа вводит заградительные пошлины на российское и белорусское зерно. По сути, это означает остановку экспорта из России. Почему Брюссель продолжал покупать российское зерно, несмотря на разрыв многих экономических связей? И к чему приведет этот новый запрет?

    ЕС фактически принял запрет на покупку российского и белорусского зерна. С 1 июля вступают в силу заградительные пошлины. Размер пошлин назывался в 95 евро за тонну. ЕС объяснил необходимость таких пошлин предотвращением «дестабилизации европейского рынка».

    Сейчас Россия и Белоруссия либо платят низкие пошлины, либо нулевые, говорит министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. При этом в ЕС уверяют, что эти меры «не повлияют на транзит через Евросоюз из России и Белоруссии в другие страны». Распространение повышенных тарифов также на Белоруссию объясняли тесными экономическими и политическими связями Москвы и Минска.

    Кремль отмечал, что у России много альтернативных направлений для поставок, а вот европейские потребители могут пострадать. Может усугубиться и ситуация с мировым продовольствием.

    Зачем Брюссель идет на этот шаг? С политической точки зрения ЕС объясняет это как реверанс в сторону украинского зерна. Такой шаг стал новым способом укрепить солидарность с Украиной, заявила глава МИД председательствующей в ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

    «Европа приняла такое решение, скорее всего, потому, что иностранные компании, в том числе Cargill и Viterra, больше не могут проводить поставки зерновых из России, и теперь экспортом зерна из России занимаются только российские компании, которые координируются российским правительством», – считает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    Кроме того, для Европы это прекрасная возможность избавиться от соперника на местном рынке с более качественным товаром и более привлекательной ценой.

    «Россия заявила о себе как о значительном конкурентном игроке на мировом рынке зерна – а значит, она будет стараться увеличивать свою долю рынка за счет других стран, в том числе за счет европейских стран: Германии и Франции.

    Европейский отказ от российского зерна должен помочь поддержать местных аграриев, другой вопрос, что производство зерновых в ЕС стало дорогим удовольствием из-за роста цен на удобрения и электроэнергию. Поэтому в ближайшем будущем цены на зерновую продукцию в Европе могут вырасти и вызвать недовольство европейских граждан»,

    – заключает Екатерина Новикова.

    Многие европейские фермеры, особенно болгарские, польские и румынские, конечно, с радостью избавились бы скорее от украинского зерна, чем от российского. Потому что именно украинские объемы поставили их на грань выживания. Однако ввести заградительные пошлины против Украины невозможно с политической точки зрения. Поэтому внутренний пожар против украинского зерна Брюсселю пришлось затушить с помощью выделения 65 млн евро для поддержки пострадавших фермеров.

    К каким последствиям приведет такой шаг Евросоюза?

    По данным Союза экспортеров зерна, в 2023 году поставки российских зерновых культур в страны ЕС составили 1,5 млн тонн – на 1,3 млрд евро. Однако источники Financial Times в Еврокомиссии оценивали этот объем в 4,2 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, но на ту же сумму – 1,3 млрд евро.

    Что касается Белоруссии, то она, согласно оценкам Еврокомиссии, в 2023 году отправила в Европу 610 тыс. тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки на сумму 246 млн евро.

    С одной стороны, объемы поставок российского и белорусского зерна не критичны для обеих сторон. Даже если речь идет о 4 млн тонн зерновых, которые Россия продала Европе, то в процентном соотношении это всего лишь 1% от потребления Евросоюза, поэтому сокращение этих поставок никак не скажется ни на росте цен, ни на продовольственной безопасности Европы, считает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.

    Однако смена поставщика все же вряд ли пройдет бесследно.

    «Наверняка смена экспортера зерновых культур отразится на их стоимости, так как подорожает логистика.

    В первую очередь в ЕС начнут закупать все французское зерно, а недостающие объемы они могут импортировать из стран, которые являются мировыми лидерами по его экспорту – из Австралии, США, Канады, Аргентины, Румынии и Болгарии», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Но на все продовольственные товары в ЕС рост цен на зерновые отразиться не должен, полагает он, только на те товары, которые из них производят.

    Стоит понимать, что все эти годы, несмотря на геополитическое и экономическое противостояние, ЕС продолжал покупать у России зерно – и на это были причины. Российское зерно более высокого качества, так как в нем выше показатели натуры (насыпная плотность), замечает Чернов. При этом его стоимость была более выгодной и привлекательной для европейских потребителей, чем их же местное.

    «В этом году стоимость зерновых на мировых товарно-сырьевых рынках значительно увеличилась из-за заморозков в России в начале мая, поэтому российский экспорт тоже должен вырасти в цене. Однако предполагаем, что даже в этом случае цены на российское зерно все равно будут ниже европейских: в первую очередь за счет больших объемов экспорта, а во вторую очередь на фоне вероятного предоставления дисконта из-за сложностей с оплатами экспорта и других внешних рисков», – рассуждает Чернов.

    Так, экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина FOB Новороссийск только за неделю до 24 мая выросли почти на 4%, а за месяц – на целых 15,6%, посчитали в центре ценовых индексов.

    Для России отказ ЕС покупать наше зерно вряд ли будет критичным. Продукт такого качества и по такой цене точно найдет покупателя. «Российские производители в прошлом году отгрузили 65 млн тонн всем зарубежным потребителям. Поэтому для России этот объем в 4 млн тонн также не является определяющим. Больше всего отечественное зерно продается в Турцию, Саудовскую Аравию, Египет и Иран», – добавляет Переславский.

    В текущем сельскохозяйственном сезоне (1 июля 2023 года – 30 июня 2024 года) экспорт зерна из России может составить рекордные 68-70 млн тонн, заявил заместитель директора федерального центра «Агроэкспорт» Евгений Зайцев на Всероссийском зерновом форуме.

    Найти покупателей на эти объемы для России не должно составить большого труда, согласен Чернов. Все-таки ЕС изначально не был главным покупателем нашего товара, традиционно российское зерно покупали страны Ближнего Востока и СНГ. В прошлом году главными покупателями российского зерна были Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Бангладеш, Алжир, Пакистан и Израиль. Никто из этих стран не отказывается от экспорта российского зерна, поэтому на них, скорее всего, и будут перераспределяться выпавшие объемы, считает Чернов. 

    Хорошей новостью стало открытие индийского зернового рынка для экспорта. Страна планирует отказаться от пошлины в 40% на импортную пшеницу, надеясь возобновить ее поставки в том числе из России. Индийский рынок как раз мог бы забрать на себя выпадающие с европейского рынка 4-5 млн тонн зерновых.

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    Российское зерно найдет новых покупателей вместо Европы

    Европа вводит заградительные пошлины на российское и белорусское зерно. По сути, это означает остановку экспорта из России. Почему Брюссель продолжал покупать российское зерно, несмотря на разрыв многих экономических связей? И к чему приведет этот новый запрет? Подробности

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