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    18 апреля 2024, 11:30 • Экономика

    Почему Литва снова начала покупать российское зерно

    Почему Литва снова начала покупать российское зерно
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Литва, одна из самых антироссийски настроенных стран в ЕС, неожиданно возобновила закупку российского зерна. Страна еще с лета перестала это делать. Зачем же теперь после полугодового перерыва Вильнюс предал свои антироссийские идеалы?

    Литва прекратила покупать российское зерно еще в июле 2023 года. Однако европейская статистика за февраль 2024 года показала, что в этом месяце в Литву было введено 12,2 тыс. тонн российского зерна на 1,95 млн евро.

    Соседняя страна – Латвия не осталась в стороне и купила у России 58,8 тыс. тонн зерна на 10 млн евро. Впрочем, латвийцы закупки нашего зерна не прекращали, в отличие от литовцев. В целом страны ЕС приобрели в феврале 2024 года 92,6 тыс. тонн российского зерна на 16,9 млн евро.

    Стоит ожидать, что в скором времени России придется полностью отказаться от европейского рынка в плане зерновых продаж. Латвия уже в марте запретила ввоз зерна из России для своей страны, а на уровне всего ЕС начали обсуждать введение заградительных пошлин на него.

    То есть, по сути, речь идет о запрете нашего зерна во всей еврозоне. И Литва в этом деле принимает самое активное участие. Сейм Литвы на днях принял резолюцию с призывом к Еврокомиссии запретить импорт в Евросоюз зерна из России и еще из Белоруссии. За резолюцию проголосовали 107 членов парламента.

    Зачем же Литва, которая так яростно борется с Россией и которая еще летом прекратила покупать российское зерно, снова «взялась за старое»?

    «На мой взгляд,

    все банально просто: бывают предложения, от которых просто невозможно отказаться. Российские производители предложили хорошую цену на зерно, литовские хлебопеки согласились и купили.

    К сожалению, цели политиков и бизнеса зачастую не совпадают. Но иногда здравый смысл берет верх», – говорит Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS.

    «Возможно, произошло увеличение прямых поставок из России в Литву, а не через посредников – прибрежные страны Италию, Грецию и Испанию, которые одновременно сократили закупку. Также не стоит забывать о простой причине резкого увеличения импорта Литвой – нехватка зерновых на внутреннем рынке из-за уменьшения запасов. А соотношение цена/качество российской продукции экономически более выгодно, тем более когда речь идет о прямых поставках», – рассуждает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

    В прошлом году (с 1 июля по 1 декабря) дисконт в цене российской пшеницы по отношению к европейской составлял 14 долларов за тонну, по данным Российского зернового союза.

    «В 2023 году страны ЕС, согласно европейской статистике, импортировали из России 2,3 млн тонн зерновых. Россия же всего экспортировала 80 млн тонн зерна. То есть доля Евросоюза в российском экспорте составила всего около 3%. Это некритический объем, который может быть перенаправлен на другие рынки – в страны Ближнего Востока, Африки и Азии, а также ЕАЭС. К примеру, за год мы нарастили экспорт в Казахстан почти в полтора раза на 1,4 млн тонн. Кроме того, расширяется география поставок кукурузы, поэтому часть потока из ЕС может быть перенаправлена на новые рынки в Египет, Оман, Катар, Венесуэлу и Сербию», – считает Прикладова.

    «Статистика говорит сама за себя: ЕС стратегическим покупателям для России не является. В 2024-м существенного изменения на рынке зерновых не предвидится. Главное, чтобы климатические условия и старание отечественных аграриев позволили вновь собрать рекордный урожай», – говорит Переславский. В 2023 году урожай зерновых составил рекордные 142,6 млн тонн.

    А вот для европейских стран отказ от российского зерна приведет к росту инфляции, так как замена будет стоить явно дороже. «Для самих Литвы и Латвии российские поставки являются более значимыми. Например, доля РФ в литовском импорте гречихи составляла от 36% до 66% в течение 2020–2023 годов (по информации Trademap). То есть налицо зависимость от России. Хотя европейские страны смогут заместить эти объемы, стоимость той же гречихи возрастет за счет логистики при более сложных маршрутах и превышения спроса над предложением», – считает Прикладова.

    По поставкам зерновых в ЕС лидировали в прошлом году в основном Украина и Бразилия, которые поставляли не менее 1 млн тонн зерна каждый месяц. Далее с большим отрывом шли Турция и Россия. Соответственно, российские объемы с удовольствием возьмут на себя именно эти игроки.

    «В целом у России нет проблем с экспортом зерновых культур. 126 стран покупают отечественное зерно, в лидерах Ближний Восток, страны Азии и Африки, на долю которых приходится более 90% всего продаваемого зерна», – замечает Переславский.

    Россия уже активно перенаправляла потоки из Европы.

    «В 2021 году Россия экспортировала в страны еврозоны зерновых культур на 577 млн долларов, почти половину от этой суммы в прошлом году уже перенаправили в Китай. То есть как минимум один крупнейший мировой импортер значительно нарастил объемы закупок нашего зерна.

    Скорее всего, оставшаяся часть распределится между странами Ближнего Востока и Африки», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.  

    Россия в 2023 году увеличила экспорт зерновых культур в Китай в 3,7 раза относительно прошлого года на сумму в 325 млн долларов, согласно данным государственного таможенного управления КНР. Также нарастили импорт зерновых из России Иран (почти на 5%), Саудовская Аравия (на 10,2%) и Бангладеш (почти на 150%).

    Ключевыми покупателями российского зерна являются страны Ближнего Востока, Африки и Азии. «В этом сезоне Россия может нарастить поставки зерна в Саудовскую Аравию и Алжир, потеснив тем самым экспортеров зерна из стран Евросоюза, которые сегодня сталкиваются с беспрецедентной конкуренцией со стороны российских экспортеров в этих регионах», – говорит Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз».

    Согласно статистике в портах по состоянию на 16 апреля, Алжир стал одним из лидеров по импорту отечественной пшеницы текущего сезона с объемами 1,87 млн тонн. Из ближневосточных государств Саудовская Аравия тоже стала рекордсменом по закупкам с 1,7 млн тонн. Пакистан законтрактовал более 2 млн тонн, Бангладеш – более 2,8 млн тонн. «Российское зерно привлекает, прежде всего, более выгодной ценой и возможностью обеспечить крупные объемы поставок», – говорит Леонов.

    «Сам по себе запрет на импорт зерна в ЕС из России не должен сильно сократить экспорт российского зерна, потому что мировой спрос и предложение от этого не изменятся. Просто перераспределятся внешнеторговые отношения и логистические потоки. Однако стоит помнить, что в прошлом году была рекордная урожайность, и нельзя исключать того, что в этом году уровни сбора урожая будут ниже, а значит, и объемы экспорта тоже», – заключает Чернов.

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